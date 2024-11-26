25 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
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25 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Geçtiğimiz seneye damga vuran Çağla Şıkel ve Nail Gönenli aşkı beklediğimizden kısa sürmüştü hatırlarsanız. Emre Altuğ ile boşanmasının ardından gönül kapılarını Nail Gönenli'ye açan Çağla Şıkel için tam yeni bir evlilik mi yaşayacak diyorduk ki ayrılık haberi tez geldi. Arkadaş kalabilen eski sevgililerden olduğunu söyleyen ikiliyi, ayrıldıktan sonra da hep beraber görmüştük. Kimine tuhaf gelen bu ex'ten yakın arkadaş muhabbeti kiminin de takdirini toplamıştı. Fakat geçtiğimiz dakikalarda tüm bu "dostluk" durumunu değiştirebilecek bir iddia atıldı ortaya. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Nail Gönenli cemiyete girdi ve cemiyet bomba bir aşkla çalkalanmaya başladı!
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2. 2017'den beri futbolcu Caner Erkin ile evli olan, hayatımıza girdiği günden beri hem güzelliği hem de oyunculuğuyla konuştuğumuz Şükran Ovalı, şimdilerde Kalpazan dizisinde yer alıyor. Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Şükran Ovalı, bu sefer de Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda yaptığı itirafla gündeme oturdu! Caner Erkin'le nasıl tanıştıklarını anlatan Şükran Ovalı, kocasını nasıl peşinden koşturduğunu da itiraf etti! Meğer Caner Erkin çok uğraşmış Şükran Ovalı'ya ulaşabilmek için de haberimiz yokmuş! Buyurun, detaylara beraber bakalım!
3. Türk müziğinin kıymetli seslerinden Sibel Can konser temposuna yaz kış demeden ve hiç hız kesmeden devam ediyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz gün de Ankara'da verdiği konseriyle gündeme oturdu kendisi. Bugüne dek assolist kombinlerine çoktan alıştığımız Sibel Can'ın Ankara için seçtiği göz kanatan elbise sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Dönüp de hayranlıktan değil de "bu ne şimdi?" şokunu atlatabilmek adına bir daha baktıran elbisenin benzetilmediği şey kalmadı! Buyurun gelin, Sibel Can bu sefer goygoyculardan nasibini nasıl aldı beraber bakalım!
4. Cezaevinden kısa bir süre önce çıkan ve çıkar çıkmaz da hem Instagram'ı hem TikTok'u eskisinden de aktif kullanmakta karar kılan Dilan ve Engin Polat geçtiğimiz saatlerde yeni bir reel paylaştı. Leyla dizisinde Gonca Vuslateri'nin viral olan "Vurmak mı istiyorsun? Vur!" sahnesini taklit eden Dilan ve Engin Polat, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini yine ve yeniden çekmeyi başardı. Bir kullanıcının konuyu yeniden açması üzerine, demir parmaklıklar arkasındayken Demet Akalın tarafından ortaya atılan iddiaya da ilk kez cevap verdi. Demet Akalın, Dilan Polat'ın Engin Polat'tan fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmiş; "Dayak yiyordu, kolları mosmordu" demişti...
5. Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın evlilik dışı yaşadığı bir ilişkisinden ikiz kızları olduğu öğrenilmişti. Yıllar sonra ortaya çıkan kızlardan Duygu Nebioğlu, uzun zamandır görmedikleri annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmaya çalışmıştı. Ortalığın hareketlendiği anlarda Nebioğlu annesinin toplamda dört çocuğu olduğunu, hatta ablası Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğunu öne sürünce sular daha da hareketlenmişti. Usta gazeteci Uğur Dündar, iddialarının ilk gününden beri bunun gerçek olmadığını üzerine basa basa söylemişti. DNA testi sonucu negatif çıkmasına rağmen Dilara Gülatan'ın Adli Tıp'a itirazı Dündar'ın sabrını taşırmıştı. Kendisine yönelik iftiraların devam ettiğini açıklayan başarılı gazeteci sosyal medya hesabından rest çeken yeni bir açıklama yaptı.
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6. Magazin gündeminin gözde çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı yaklaşık üç yıldır aşk yaşıyorlar. Kimilerinin 'Artık bir düğün bekliyoruz' dediği ilişkide zaman zaman evlilik iddiaları da ortaya atılıyor. Sosyetenin yakışıklı Sabancı'sı geçtiğimiz gün 31 yaşına giren aşkı Erçel'e Mısır'da sade bir kutlama organize etti. Güllü masayı görenlerin aklına farklı şeyler geldi. Ünlü oyuncunun doğum gününde sevgilisinden evlilik teklifi almayı düşünüp sonrasında ufaktan bir hayal kırıklığına uğradığı konuşulmaya başlandı. Bunun üzerine hikayesine eklemeye yapan Arzu Sabancı'nın, oğlu ve müstakbel gelininin kutlaması sonrası 'hayaller suya düştü' dercesine paylaşımı pek bir manidar bulundu!
7. Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'i 'Hello' ve 'Rolling in the Deep' gibi ikonik eserleriyle tanıyoruz. Güçlü sesi ve büyüleyici sahne yorumlarıyla kalbimizi tam en derinlerinden yaralamayı her defasında başaran hüzünlü aşk şarkılarının kraliçesi, sahnelere veda ettiğini açıkladı. Bu açıklaması gündeme bomba gibi düşünce Türk ünlülerimiz de bu konu hakkında yorumlarını dile getirmekten geri durmadı. Nilgün Belgün, Instagram'ından tabiri caizse psikolojik bir analizle Adele'nin bu kararının arkasındaki gerçeği irdeledi. Belgün'ün bu yorumu kullanıcıların epey dikkatini çekti.
8. Sarı saçları ve boncuk mavisi gözleriyle Melisa Döngel'i mutlaka tanıyorsunuz. 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Sen Çal Kapımı' gibi dizilerde rol alan oyuncuyu en son 'Kirli Sepeti'nin Aylin'i olarak izlemiştik hatırlarsınız. Şimdilerde yeni bir projede yer almayan oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Paylaşımlarında hep tek ya da arkadaş ortamında gördüğümüz Döngel'in hayatında birinin olup olmadığı ise uzun süredir merak konusuydu. Ünlü oyuncu bu gece @Muhabironline tarafından yeni aşkıyla görüntülendi.
9. Her açıklamasıyla sosyal medyada gündem yaratmayı başaran Didem Soydan magazinin en gözde isimlerinden. Kendisi radikal sözleri, tartışma yaratan pozları derken ne yapsa dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü manken bu sefer de oyuncu Fırat Çelik'le dansı yüzünden öne çıktı. Bir mekanda dansöz oynarken arka tarafta dans eden Fırat Çelik ve Didem Soydan'ın epey samimi halleri kameraya fena takıldı.
10. 2008 yılında hayatlarını birleştiren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan magazinin örnek çiftleri arasında yer alıyor. Sevilen ikili, gıpta ettiren evlilikleri ve biricik kızlarıyla olan iletişimleriyle görenleri hayran bırakıyor. Eşi Pınar'la kimileri laf etse de büyük bir kitlenin gönlünü fetheden türden aşk yaşayan Yağmur Atacan'ın hiç değişmediği de gözlerden kaçmıyor. Ünlü oyuncu son olarak bu akşam Elle gecesinde kızı Su ile boy gösterdi. Gecede güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Su ve yıllar geçse de aynı kalan Yağmur Atacan'a yorum yağdı.
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11. Türk pop müziği denildiğinde akıllara gelen isimlerden biri olan Demet Akalın açıklamaları ve bazen anlamakta güçlük çektiğimiz Türkçesiyle gündemden düşmüyor. Dobralığıyla nam salan ünlü şarkıcı kimi zaman birilerine yönelik eleştirileriyle de dikkat çekiyor. Akalın son dönemlerde verdiği kilolarla öne çıkıyordu biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde karın kaslarını sergileyip ağızlarımızı da açık bırakmıştı. Paylaşımıyla olay olan Demo bir itirafta bulunmuş ve zayıflama iğnesi kullandığını açıklamıştı. Daha sonra da ölümden döndüğünü söyleyen ünlü şarkıcı bu kez de iğneyi yaptırmaya niyeti olanları korkutan örneklerle uyardı.
12. Rabia Soytürk, son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde rol aldıktan sonra ekranlara ara vermişti. Daha sonra yeni projesiyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden evlilik teklifi almıştı. Hem kariyeri hem de aşk hayatıyla dikkat çeken Soytürk geçtiğimiz saatlerde özel bir gecede boy gösterdi. Siyahlara bürünen Rabia Soytürk'ün jartiyer görünümlü çorabıysa epey eleştirildi.
13. Kerem Bürsin, 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ndeki İngilizce-Türkçe karışık konuşması ile geceye damgasını vurmuştu. Bu halleriyle goygoy malzemesi olmuş ve uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmemişti. İki dili harmanlayarak konuşmaktan zevk alan ünlü oyuncu yine bu minvalde bir paylaşım yaptı. "Dikkat edin. Kötü bir virüs var" diye uyarı yapan Kerem Bürsin'in İngilizce ve Türkçe'yi harmanlayıp kasılarak konuşması fena dile düştü.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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