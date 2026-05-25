25 – 31 Mayıs 2026 Haftanın Kristali: Spirit

Birçok kişi bu taşı ilk kullandığında evdeki sıkışmış hissin hafiflediğini, uyku düzeninin değiştiğini, zihinsel karmaşanın azaldığını ve içsel olarak daha güçlü hissettiğini ifade eder. Çünkü Spirit Kristali yalnızca bir dekor objesi değil; enerjiyi yönlendiren ve bulunduğu alanla rezonansa giren güçlü bir frekans taşıdır.

Özellikle sürekli yorgun hissedenler, negatif insanlardan çok çabuk etkilenenler, nazar enerjisine açık olduğunu düşünenler, geçmiş ilişkilerin yükünü taşıyanlar veya maddi-manevi tıkanıklık yaşayanlar için son derece etkileyici bir yardımcı olarak görülür. Spirit Kristali’nin enerjisi, kişinin aurik alanını destekleyerek korku, kaygı ve içsel baskıyı hafifletmeye yardımcı olur. Bu nedenle birçok kişi onu meditasyon sırasında, çalışma masasında, yatak odasında ya da giriş kapısına yakın bir alanda kullanmayı tercih eder.

Spirit Kristali aynı zamanda “yüksek frekans taşı” olarak da anılır. Çünkü kişinin sürekli aynı döngüleri yaşamasına neden olan düşük enerjileri dönüştürmeye destek verdiğine inanılır. Özellikle ilişkilerde değersizlik hissi yaşayanlar, maddi konularda bereket akışının kapandığını düşünenler ve yaşamında yönünü kaybetmiş hissedenler için güçlü bir enerji alanı oluşturabilir. Bu yüzden birçok spiritüel danışman, Spirit Kristali’nin yeni başlangıç dönemlerinde kullanılmasını önerir.