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24 Yaşındaki Güney Koreli Oyuncu Kim Sae-Ron Evinde Ölü Bulundu!

24 Yaşındaki Güney Koreli Oyuncu Kim Sae-Ron Evinde Ölü Bulundu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.02.2025 - 15:49

Güney Koreli ünlü oyuncu Kim Sae-ron, 24 yaşında evinde ölü bulundu. Bir arkadaşı, buluşmaya gelmeyince merak edip evine gitti ve onu hareketsiz halde buldu. Polis olay yerine gelirken, şu an için herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıkladı. İntihar şüphesi var, ancak kesin nedeni belirlemek için soruşturma sürüyor.

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Kim Sae-ron, küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyeriyle dikkat çekmiş, özellikle The Man from Nowhere ve The Neighbor gibi yapımlarla üne kavuşmuştu.

Kim Sae-ron, küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyeriyle dikkat çekmiş, özellikle The Man from Nowhere ve The Neighbor gibi yapımlarla üne kavuşmuştu.

Ancak 2022’de alkollü araç kullanırken yaptığı kaza, kariyerinde büyük bir düşüşe neden olmuştu.

Ancak 2022’de alkollü araç kullanırken yaptığı kaza, kariyerinde büyük bir düşüşe neden olmuştu.

O zamandan beri gözlerden uzak bir hayat süren Kim, geçen yıl yeniden sektöre dönmüştü. Son olarak 2023'te Netflix'in Bloodhounds adlı drama dizisinde görülmüştü.

O zamandan beri gözlerden uzak bir hayat süren Kim, geçen yıl yeniden sektöre dönmüştü. Son olarak 2023'te Netflix'in Bloodhounds adlı drama dizisinde görülmüştü.

Ölümü hayranlarını ve Güney Kore eğlence dünyasını şoke etti.

Ölümü hayranlarını ve Güney Kore eğlence dünyasını şoke etti.

Ünlü oyuncu 16 Şubat’ta ihbar üzerine eve gelen polis yetkilileri tarafından ölü bulundu. Olay yerinde herhangi bir suç belirtisi bulunmadığından ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Ünlü oyuncu 16 Şubat’ta ihbar üzerine eve gelen polis yetkilileri tarafından ölü bulundu. Olay yerinde herhangi bir suç belirtisi bulunmadığından ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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