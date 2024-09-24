24 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
24 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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"Kübrasal" adıyla tanınan TikTok fenomeni Kübra Aykut'un ardından bir fenomen daha hayatını kaybetti. Makeup artist Fezi Altun, meslektaşı Alp Kavasoğlu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Önemli bir söz yazarı ve şarkıcı olan Ayla Çelik'in sözlerini yazdığı 'Türkan' isimli şarkıyı yıllar önce Demet Akalın seslendirmiş ve şarkı çok beğenilmişti. Yıllar sonra Ayla Çelik, şarkıyı aslında, Demet Akalın'dan önce, bir başka ünlü ismin okumasını çok istediğini Ceyda Düvenci'nin programında itiraf etti.
Kendi kendine düğün yapmasıyla tanınan TikTok fenomeni Kübra Aykut'un ölümü herkesi şoke etti. İntihar ettiği söylenen fenomenin, Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatıyla sevgili olduğu iddiası gündem oldu.
23 Eylül 2024'te hayata gözlerini yuman değerli senarist Tomris Giritoğlu'nun anma töreni bugün İstanbul Devlet Tiyatrosu Torun Center'da gerçekleşti. Sevenleri ve ünlü isimler Giritoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamadan önce onu rahmetle anarak minnetlerini dile getirdiler.
Damatsız düğün yaparak ünlenen TikTok fenomeni Kübra Aykut'un 5. kattan kendisini aşağıya attığı haberi gündeme bomba gibi düştü. 'Kübrasal' adıyla bilinen fenomenin yakın arkadaşı gözyaşları içinde açıklama yaptı.
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Sosyal medyayı kullanma şekliyle sık sık dillere düşen, bir anlık dönüşleriyle adından bahsettiren yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy son paylaşımı yine yoruma boğuldu.
Son dönemde Gülben Ergen'e yönelik tepkileriyle gündem olan Sevda Demirel yine sosyal medya hesabından ünlü şarkıcıya yüklendi. Bu sefer yıllar önceki bir olayı hatırlatan Demirel, Ergen'i Özcegan Aslan olayıyla vurdu.
Ünlü bir markanın defilesinde yürüyen güzeller güzeli oyuncu Pınar Deniz resmen podyumun tozunu attırmış ve bilinen isimlerle birlikte boy göstermişti. Pınar Deniz'in tercih ettiği elbisenin detaylarına gelin birlikte bakalım!
Dilan Polat tutuklandıktan sonra kendisini yerden yere vuran eski dostu Eylül Öztürk, süreç boyunca önce düşman kesildiği Dilan'a sonradan zeytin dalı uzatmış, kendisini korumaya başlamıştı. Dilan'ın tahliyeden sonraki dur durak bilmeyen görgüsüz paylaşımlarıyla çileden çıkan Eylül Öztürk, arkadaşlıklarının bittiğini ve ilişiğini de tamamen kestiğini duyurdu.
Yüzü olduğu markanın gecesinde boy gösteren Hande Erçel, muhabirlerin İtalya fotoğrafına Arzu Sabancı'nın bıraktığı like'ı sorması üzerine kaynana mevzusunu büyük geçiştirdi!
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Reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında boy gösteren Hande Erçel tercih ettiği bebek mavisi elbise ve uzun eldivenlerle sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Kimileri Erçel'in zayıflığına dikkat çekerken kimileri de kendisini bir hayli zarif buldu. Gelin Erçel'in tercih ettiği elbisenin detaylarına birlikte bakalım!
Geçtiğimiz sene kasım ayında anne olan Ezgi Mola, minik Can'la ilk ana oğul pozunu paylaştı!
Geçtiğimiz ağustos ayında aşklarını objektiflere el ele yakalanmalarıyla kanıtlayan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ikilisi aşklarına tam gaz devam ediyor. Sancaktutan geçtiğimiz dakikalarda aşkın ilk fotoğrafını paylaştı!
Kıvanç Tatlıtuğ ile pozunu "Ne yapıyor bunlar? Cevapları alayım" notuyla paylaşan Başak Dizer, yarattığı gizemle merakları üstüne çekti!
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