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24-25 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

24-25 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.07.2025 - 00:01

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Hadise’yle Arası Açılan Seda Bakan’ın Jlo’lu Pozu Sosyal Medyayı Salladı

Hadise’yle Arası Açılan Seda Bakan’ın Jlo’lu Pozu Sosyal Medyayı Salladı

Hadise ile yaşadığı küslük magazin gündeminden düşmeyen Seda Bakan, Jennifer Lopez’in Antalya konserinde Jlo’yla yan yana verdiği pozu “Yeni kankam” notuyla paylaştı. Kullanıcılar bu kareyi “küslüğe gönderme” olarak yorumladı.

Arda Güler, Jlo Konserinde Loca Ekibiyle Gündem Oldu!

Arda Güler, Jlo Konserinde Loca Ekibiyle Gündem Oldu!

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Jennifer Lopez’in Antalya konserini Rabia Soytürk ve fenomen Yeliz Korkmaz’la birlikte locadan izledi.

Mika Raun’dan Şok İddia: Mine Tugay Komşuluk Krizine Sebep Oldu!

Mika Raun’dan Şok İddia: Mine Tugay Komşuluk Krizine Sebep Oldu!

Fenomen Mika Raun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taşınmayı planladıkları evin Mine Tugay’ın yan villası olduğunu ve ev sahibi tarafından son anda evi vermekten vazgeçildiğini iddia etti. Raun, 'Mine Hanım’la tanıştıktan sonra her şey değişti' sözleriyle, oyuncunun bu kararda etkili olduğunu ima etti.

Icardi’nin “Bamya” Tepkisi: Wanda Nara’ya Dava Açtı

Icardi’nin “Bamya” Tepkisi: Wanda Nara’ya Dava Açtı

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, özel görüntülerinin sosyal medyada ifşa edilmesinin ardından gelen “bamya” yorumlarına yanıt verdi. Natasha Rey’in paylaştığı videoda cinsel organı görüldüğü iddia edilen Icardi; “Eğer düzenleyip filtreleyecekseniz, bari daha inandırıcı yapın” sözleriyle tepki gösterdi. Ardından eski eşi Wanda Nara hakkında 'mahrem görüntülerle şantaj' suçlamasıyla savcılığa başvurdu.

“Açtı Ağzını Yumdu Gözünü”: Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e Tokat Gibi Yanıt!

“Açtı Ağzını Yumdu Gözünü”: Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e Tokat Gibi Yanıt!

Hepsi grubunun eski üyeleri arasında sular durulmuyor! Gülçin Ergül’ün sosyal medya üzerinden yaptığı göndermeli paylaşımlara yanıt gecikmedi. Cemre Kemer’den sonra bu kez de Yasemin Yürük, oldukça sert bir üslupla Gülçin’e yüklendi. “Üstten bakıyor, küçümsüyorsun,” diyerek eski arkadaşına göndermelerde bulunan Yürük, “haddini bil, edebini koru” sözleriyle sosyal medyada gündeme oturdu.

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Ozan Akbaba Sezon Arasında Bıyığa Geçti!

Ozan Akbaba Sezon Arasında Bıyığa Geçti!

Uzak Şehir dizisinin hit karakteri Cihan Albora’yı canlandıran Ozan Akbaba, yaz tatiline fırsat kullanarak stilinde radikal bir değişikliğe gitti. Uzun süredir sakallı haliyle bilinen oyuncu, sakallarını tamamen tıraş edip sadece bıyık bıraktı.

Sektörün Ünlü İsmi: Mine Tugay'a 'Hiç Acımadı'

Sektörün Ünlü İsmi: Mine Tugay'a 'Hiç Acımadı'

Ünlü yıldızlar Bahar Şahin ile Mine Tugay arasında sosyal medyada patlayan mobbing iddiaları sürerken; stüdyo sahibi Atalay Gürsoy, hem Şahin hem de Tugay ile çalıştığını açıkladı. Yorumu olay oldu!

Icardi’den Natasha Rey İfşasının Ardından Sert Tepki!

Icardi’den Natasha Rey İfşasının Ardından Sert Tepki!

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, özel görüntülerini ifşa eden sosyal medya fenomeni Natasha Rey’i sert bir üslupla ifşa etti. Icardi, Rey’in kendisine ‘ücretsiz’ çıplak fotoğraf gönderdiğini belirterek, “Ben mesaj bile kabul etmedim, oyun oynamayı bırakın, buraları yakarım” ifadelerini kullandı.

Hayal Köseoğlu'nun Yeni Girişimi: Telefon Şemsiyesi

Hayal Köseoğlu'nun Yeni Girişimi: Telefon Şemsiyesi

Oyuncu Hayal Köseoğlu, tatil sırasında “telefon şemsiyesi” adını verdiği güneşten koruyucu bir ürünle ticarete adım attı. Denizde bikinili bir pozla tanıttığı bu ilginç cihaz, sosyal medyada hem destek hem de alaycı yorumlarla karşılandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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