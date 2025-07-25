24-25 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Hadise’yle Arası Açılan Seda Bakan’ın Jlo’lu Pozu Sosyal Medyayı Salladı
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Arda Güler, Jlo Konserinde Loca Ekibiyle Gündem Oldu!
Mika Raun’dan Şok İddia: Mine Tugay Komşuluk Krizine Sebep Oldu!
Icardi’nin “Bamya” Tepkisi: Wanda Nara’ya Dava Açtı
“Açtı Ağzını Yumdu Gözünü”: Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e Tokat Gibi Yanıt!
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Ozan Akbaba Sezon Arasında Bıyığa Geçti!
Sektörün Ünlü İsmi: Mine Tugay'a 'Hiç Acımadı'
Icardi’den Natasha Rey İfşasının Ardından Sert Tepki!
Hayal Köseoğlu'nun Yeni Girişimi: Telefon Şemsiyesi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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