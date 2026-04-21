23 Nisan Etkinlikleri, Kutlamaları İptal mi? Okullarda 23 Nisan Töreni Yapılacak mı 2026?

Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı. Her sene büyük bir coşku ve sevinçle kutlanan bu bayram, bu sene de heyecanla bekleniyordu. Okullarda törenler ve kutlamalar için hazırlıklar sürüyordu. Fakat bazı şehirlerde yaşanan olumsuz hadiseler nedeniyle konser ve eğlence programlarının askıya alınma ihtimali gündemimize geldi.

'23 Nisan törenleri iptal mi?' sorusu herkes tarafından merak ediliyor.

Türkiye genelinde 23 Nisan kutlamaları için resmi bir iptal kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve valiliklerden gelen bilgilere göre bayram, resmi takvime uygun şekilde kutlanacaktır.

Ancak bazı bölgelerimizde, 23 nisan kutlamalarının daha sade bir atmosferde yapılacağı biliniyor. Bu noktada okullarda eğlence yerine anma ve milli egemenlik vurgusunun ön plana çıkarılması bekleniyor.