23 Nisan Etkinlikleri, Kutlamaları İptal mi? Okullarda 23 Nisan Töreni Yapılacak mı 2026?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 11:47

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan, her sene ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanır. Fakat bu sene, son günlerde okullarda yaşanan üzücü olaylar nedeniyle '23 Nisan kutlamaları iptal mi?' sorusu gündemimize geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Valiliklerin tören programlarındaki değişiklikler merak ediliyor.

Peki 23 Nisan törenleri iptal mi, yapılacak mı?

23 Nisan Kutlamaları, Etkinlikleri İptal mi 2026?

Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı. Her sene büyük bir coşku ve sevinçle kutlanan bu bayram, bu sene de heyecanla bekleniyordu. Okullarda törenler ve kutlamalar için hazırlıklar sürüyordu. Fakat bazı şehirlerde yaşanan olumsuz hadiseler nedeniyle konser ve eğlence programlarının askıya alınma ihtimali gündemimize geldi.

 '23 Nisan törenleri iptal mi?' sorusu herkes tarafından merak ediliyor. 

Türkiye genelinde 23 Nisan kutlamaları için resmi bir iptal kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve valiliklerden gelen bilgilere göre bayram, resmi takvime uygun şekilde kutlanacaktır. 

Ancak bazı bölgelerimizde, 23 nisan kutlamalarının daha sade bir atmosferde yapılacağı biliniyor. Bu noktada okullarda eğlence yerine anma ve milli egemenlik vurgusunun ön plana çıkarılması bekleniyor.

Okullarda 23 Nisan Töreni Yapılacak mı?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle bazı belediyeler konser ve eğlence odaklı sahne etkinliklerini iptal ettiklerini. Örneğin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan etkinliklerini düzenlemeyecek.

Ancak okullarda alınan resmi bir iptal kararı yoktur. 23 Nisan töreni, bu sene okullarda yapılacak fakat daha çok anma töreni şeklinde olacak.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
