Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
23 Nisan'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul'da Otobüs, Metro, Marmaray Bedava mı?

23 Nisan'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul'da Otobüs, Metro, Marmaray Bedava mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 10:02

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yine büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdumuzun birçok noktasında çocuklara özel etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklere çocukların katılımını sağlamak için yeni bir karar alındı. Bu karar göre, toplu taşımalar ücretsiz hizmet verecek.

Peki 23 Nisan'da otobüs, metro, marmaray ve tramvay ücretsiz mi? 

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

23 Nisan'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

23 Nisan'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

23 Nisan 2025 günü toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet verecek. İETT tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve vapurlar bedava hizmet verecek. Ücretsiz toplu taşımadan yararlanmak için 'kişiselleştirilmiş İstanbulkart' sahibi olmanız gerekir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bedava hizmet veren ulaşım araçlarına aynı kart ile peş peşe 3 kez binebilirsiniz. Ulaşımın bedava yapılmasıyla çocukların ve ailelerinin şehrin pek çok noktasında düzenlenen etkinliklere katılması amaçlanıyor.

Marmaray ve İZBAN Bedava mı?

Marmaray ve İZBAN Bedava mı?

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kamuya ait toplu taşıma araçları da ücretsiz hizmet verecek. Buna göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz yapılacak.

23 Nisan İzmir ve Ankara Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

23 Nisan İzmir ve Ankara Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

23 Nisan'da İzmir ve Ankara'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Başkentray ve İZBAN ücretsiz olarak seferler düzenleyecek. Aynı şekilde otobüsler, tramvaylar da halka bedava hizmet sunacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın