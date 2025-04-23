23 Nisan'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul'da Otobüs, Metro, Marmaray Bedava mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yine büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdumuzun birçok noktasında çocuklara özel etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklere çocukların katılımını sağlamak için yeni bir karar alındı. Bu karar göre, toplu taşımalar ücretsiz hizmet verecek.
Peki 23 Nisan'da otobüs, metro, marmaray ve tramvay ücretsiz mi?
İşte detaylar...
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23 Nisan'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi?
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Marmaray ve İZBAN Bedava mı?
23 Nisan İzmir ve Ankara Toplu Taşıma Ücretsiz mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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