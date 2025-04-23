23 Nisan'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul'da Otobüs, Metro, Marmaray Bedava mı?

23 Nisan 2025 günü toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet verecek. İETT tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve vapurlar bedava hizmet verecek. Ücretsiz toplu taşımadan yararlanmak için 'kişiselleştirilmiş İstanbulkart' sahibi olmanız gerekir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bedava hizmet veren ulaşım araçlarına aynı kart ile peş peşe 3 kez binebilirsiniz. Ulaşımın bedava yapılmasıyla çocukların ve ailelerinin şehrin pek çok noktasında düzenlenen etkinliklere katılması amaçlanıyor.