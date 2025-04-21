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23 Nisan İstanbul Etkinlikleri ve Ücretsiz Konserler: İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan Kutlamaları

23 Nisan İstanbul Etkinlikleri ve Ücretsiz Konserler: İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan Kutlamaları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.04.2025 - 17:45

Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene de büyük bi çoşkuyla kutlanacak. Yurdumuzun dört bir yanında çocuklarımız bayramlarının tadını çıkaracak. Çocukların doyasıya eğlenmesi için belediyeler de çeşitli etkinlikler düzenliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz 23 Nisan konserleri ve etkinlikleri düzenleniyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan ücretsiz etkinlik ve konserleri.

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23 Nisan İstanbul Ücretsiz Etkinlikler

23 Nisan İstanbul Ücretsiz Etkinlikler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul'da çeşitli mekanlarda kutlanacak. Çocuklar, düzenlenen etkinliklerde Ulu önder Mustafa Kemal'in kendilerine armağan etmiş olduğu bu özel günü doyasıya yaşayacak.

23 Nisan'da 'İBB Kültür merkezleri'nde saat 14.00'te başlayan 'Çocuk Tiyatroları' olacak.

İBB Saraçhane Parkı'nda 19-23 Nisan tarihleri arasında birçok etinlik düzenlenecek. 23 Nisan İBB Etkinlikleri saatleri ve yerleri aşağıdaki gibidir:

İBB SARAÇHANE PARKI

21 Nisan Pazartesi

  • 12.00 İBB Orkestraları 'Minik Notalar' Konseri

  • 13.00 Ritim Atölyesi

  • 14.00 İki Bavul Dolusu Çocuk Tiyatrosu

  • 14.00 İleri Dönüşüm Atölyesi

  • 15.00 Tohum Kâğıt Atölyesi

22 Nisan Salı

  • 12.00 İBB Orkestraları 'Minik Notalar'

  • 13.00 Demokrasi Atölyesi - P4c Felsefe

  • 14.00 Ejderha Koca Ağız Çocuk Tiyatrosu

  • 14.00 Ritim Atölyesi

  • 15.00 İleri Dönüşüm Atölyesi

23 Nisan Çarşamba

  • 12.00 İBB Orkestraları 'Minik Notalar'

  • 12.00 Ritim Atölyesi

  • 13.00 İleri Dönüşüm Atölyesi

  • 14.00 Bir Çocuk Masalı: Turunç'un Bahçesi Çocuk Tiyatrosu

  • 14.30 Taş Boyama Atölyesi

  • 16.00 Kendi Enstrümanımı Yapıyorum Atölyesi

ARTİSTANBUL FESHANE

23 Nisan Çarşamba

  • 11.00 Mask Atölyesi

  • 12.30 Çim Adam Atölyesi

  • 13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama

  • 14.00 Hayvan Figürleri Atölyesi

  • 14.00 Kabuk Çocuk Tiyatrosu

  • 15.30 Picasso Resim Atölyesi

ÇUBUKLU SİLOLAR

23 Nisan Çarşamba

  • 12.00 Uçurtma Atölyesi

  • 13.00 Maskot Bando

  • 13.00 Sokak Sanatları

  • 13.00 Maskotlar

  • 13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama

  • 13.00 Şişme Oyun Alanları

  • 14.00 Robotik Kodlama Atölyesi

  • 14.00 Nöro Oyun Çocuk Tiyatrosu

  • 15.00 Zumba Kids

  • 15.00 İBB Oda Müziği Topluluğu Vals Atölyesi

  • 16.00 Tahta Robot Yapımı Atölyesi

  • 16.00 Bubble Show

  • 17.00 Handan Belivermiş Çocuk Konseri

ARNAVUTKÖY YAŞAM MERKEZİ

23 Nisan Çarşamba

  • 11.00 Hayvan Mask Atölyesi

  • 12.30 İleri Dönüşüm Atölyesi

  • 13.00 Zumba Kids

  • 13.00 Maskot Bando

  • 13.00 Sokak Sanatları

  • 13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama

  • 13.00 Bubble Show

  • 14.00 Hayalimdeki Şehri Çiziyorum Atölyesi

  • 15.30 Çim Adam Atölyesi

HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIK HAVA TİYATROSU

23 Nisan Çarşamba

  • 15.00 İBB Bandosu “Bando Çalıyor Çocuklar Söylüyor” Konseri

  • 15.30 İBB Çocuk & Yuvamız İstanbul Üsküdar Yavuztürk ÇEM 23 Nisan Çocuk Korosu Konseri

  • 15.45 İBB Çocuk & Yuvamız İstanbul Ümraniye Esenkent ÇEM Dans Gösterisi

  • 15.50 Harika Kanatlar Müzikali

  • 16.30 KKTC Halk Dansları Topluluğu

  • 16.40 İllüzyon Gösterisi

  • 16.55 Kukuli Müzikali

  • 18.00 Kosova Halk Dansları Topluluğu

  • 18.10 İBB Sanat Eğitimleri Halk Dansları Grubu

  • 18.20 Kral Şakir & Fil Necati

  • 18.55 Kazakistan Halk Dansları Topluluğu

  • 19.10 Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu

  • 19.30 Tüm Topluluklar Toplu Dans Gösterisi

Program detaylarına kultursanat.istanbul adresli web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

*23 Nisan etkinlikleri ücretsizdir. Ancak katılım kontenjanla sınırlı olduğu için ücretsiz biletlerin '@istanbulseninapp' uygulamasından alınması gereklidir.

İstanbul 23 Nisan Etkinlikleri Nerede, Saat Kaçta?

İstanbul 23 Nisan Etkinlikleri Nerede, Saat Kaçta?

İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları şehrin farklı noktalarında yapılacak. İBB Saraçhane Parkı, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, Arnavutköy Yaşam Merkezi, Çubuklu Silolar ve Artistanbul Feshane, 23 Nisan kutlamalarına ev sahipliği yapacak. 

Aynı zamanda ilçelerde bulunan Kültür Merkezleri'nde, saat 14.00'te tiyatro gösterileri olacak.

Ankara 23 Nisan Etkinlikleri

Ankara 23 Nisan Etkinlikleri

Ankara'da birçok 23 Nisan etkinliği düzenlenecek. Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü olan ATA Çiftliği bu kutlamaların merkezi olacak. “Mutluluk” temasıyla Gençlik Parkı, Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde 200’den fazla etkinlik düzenlenecek. Çocuklar sahne gösterileri, konserler, tiyatrolar, dans performansları ve atölye çalışmalarıyla bayram sevincinin tadını yaşayacak.

Ankara'da kutlamalar 27 Nisan'a kadar sürecek.

İzmir 23 Nisan Etkinlikleri

İzmir 23 Nisan Etkinlikleri

İzmir'deki 23 Nisan kutlamalarının ana adresi Kültürpark olacak. Açık alan etkinlikleri saat 11.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek. Çocuklar; konserler, tiyatrolar, çocuk zumba gösterisi, danslar, sihirbaz şovları, Ersin Show, Şubadab Çocuk Konseri ve Özlem Menokan ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Orkestrası konserinde eğlenecek.

Ayrıca, 23 Nisan'a özel çocuklar için Körfez Turu da yapılacak. Konak İskele’den kalkacak olan tarihi Bergama Vapuru'na 7-12 yaş arası çocuklar ebeveynleriyle katılabilecek. 14.00-16.00 saatleri arasındaki turda etkinlikler de yapılacak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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