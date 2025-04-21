23 Nisan İstanbul Etkinlikleri ve Ücretsiz Konserler: İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan Kutlamaları
Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene de büyük bi çoşkuyla kutlanacak. Yurdumuzun dört bir yanında çocuklarımız bayramlarının tadını çıkaracak. Çocukların doyasıya eğlenmesi için belediyeler de çeşitli etkinlikler düzenliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz 23 Nisan konserleri ve etkinlikleri düzenleniyor.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan ücretsiz etkinlik ve konserleri.
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23 Nisan İstanbul Ücretsiz Etkinlikler
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İstanbul 23 Nisan Etkinlikleri Nerede, Saat Kaçta?
Ankara 23 Nisan Etkinlikleri
İzmir 23 Nisan Etkinlikleri
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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