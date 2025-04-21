23 Nisan İstanbul Etkinlikleri ve Ücretsiz Konserler: İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan Kutlamaları

Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene de büyük bi çoşkuyla kutlanacak. Yurdumuzun dört bir yanında çocuklarımız bayramlarının tadını çıkaracak. Çocukların doyasıya eğlenmesi için belediyeler de çeşitli etkinlikler düzenliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz 23 Nisan konserleri ve etkinlikleri düzenleniyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan ücretsiz etkinlik ve konserleri.