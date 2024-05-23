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23 Mayıs 2024 Batı Astrolojine Göre Yay Burcunda Dolunay Gerçekleşecek

etiket 23 Mayıs 2024 Batı Astrolojine Göre Yay Burcunda Dolunay Gerçekleşecek

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 06:01

Kendindendir çektiklerin gölgenden değil.

Ne yaptın da sana dönüşünü görmedin?

Ne ektin de ektiğini biçmedin?

Eylemlerin ruhundan ve bedeninden doğar.

Sonra da çocuğun gibi gelip eteğinden tutar.

Hz.Mevlana

23 Mayıs Perşembe günü cesur Yay burcundaki dolunay, güçlü bir tezahür zamanı vaat ediyor. Birçok kişi bu dolunay enerjisi ile önemli haberler alabilir veya geçmişteki çabaların sonucunu görebilir. Bu dönem stresli olabilse de, dengede kalmayı seçmeliyiz. Bu dolunay enerjisi altında mutluluğa,  başarıya hoş geldin demeliyiz. Aynı gün aşkın gezegeni Venüs İkizler burcuna girerek havadaki sosyal ve karizmatik enerjiyi yükseltiyor. Bu transit,  yaşamlarımıza eğlenceli bir hava getirerek, romantik maceralar ve arkadaşlarla eğlence için harika bir zaman haline getiriyor. Yay Dolunayı ile birlikte ekileni biçeceğiz ve yaşamlarımızı daha iyiye taşımak için daha cesaretli kararlar içinde olacağız. Yüksek hedefler, daha fazla huzur ve hak ettiğimizin en iyisini yaşayabilmek için. Bu Dolunay'ın enerjisi, 12 Aralık 2023'te Yay burcundaki Yeniay'ın ardından başlatılan durumlara, olaylara ve planlara bağlı gelişmeleri taşıyor yaşamlarımıza.

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Koç

Koç

23 Mayıs 2024'te yay burcunda dolunay gerçekleşiyor. Bunu çevreleyen haftada, dikkatinizi aşağıdaki durumlardan herhangi birine odaklanmış halde bulabilirsiniz: uzun mesafeli seyahat, uluslararası iş veya ilişkiler, akrabalar, akademik veya entelektüel uğraşlar, yasal konular ve hatta medya ile ilgili çalışmalar sizleri yeni ufukların peşine düşmeye hazır hissettirecek akışta ve kabulde kalın. Özel yaşamınızda ise ektiğinizin karşılığını almaya hazır olun. 

Boğa 

23 Mayıs 2024’te doğum haritalarınızda zenginlik sektörünüzde gerçekleşecek dolunay. Bu, bu zamana yakın karşılaşacağınız bir anlaşma, miras veya büyük para meselesinin ortaya çıkabilir. Bunların her biri ile ilgili çözümler rahatlatacak sizleri hakkınızı alacak size haksızlık edenlerin kimliğini öğreneceksiniz. Finansal ve iş hayatınızda büyümeye hazır olun. Bir yandan, eş ya da sevgilinizin gelirinin artması sevindirecek sizleri. Bazılarınız bunun yerine borçları veya kredileri ödeyerek rahatlayabilir. Bu dolunay altında yatırım yapabilir kredi başvurusunda bulunarak olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Evren sizi destekliyor yenileniyor büyüyor madden ve duygusal olarak gelişiyorsunuz. 

İkizler

23 Mayıs 2024’te gerçekleşecek dolunay ile ilişkilerinize odaklanacaksınız. Bu, iş ya da aşkta bir birleşme ya da ayrılık zamanı olabilir sizler için. Yeni bir ilişkiye aşk ile başlamanız da mümkün. Her şeyden önce değerinizi ve ne istediğinizi bilin. İlişkilerinizin mümkün olduğunca sağlıklı ve güçlü olduğundan emin olun. Evren sizi duyar, inanın ve mücadelenizi doğru şekilde yapmaya olsun gayretleriniz. Ayrıca bu dolunay altında gizli kaldığını düşündüğünüz şeyler ortaya çıkabilir ve bunun paniğini yaşayabilirsiniz.

Yengeç

Yengeç

23 Mayıs 2024’te, iş ve yaşam dengenizi etkileyecek bir dolunay olacak. Bu sıralarda büyük bir projeyi tamamlıyor, yeni müşteriler veya girişimler içinde hatta bir işten diğerine koşturuyor halde olabilirsiniz. İşiniz yoksa bu sıralarda yeni bir işe başvurduğunuzdan emin olun. Mükemmel bir işe kabul edilebilirsiniz.  Diğer yandan, bu dolunay diyetinizde, egzersizinizde, iş arkadaşlarınızla ve hatta evcil hayvanınız ile ilgili değişikliler yaşatabilir sizlere daha dikkatli ve duyarlı olmanız faydanıza olacaktır. Özel yaşamınızda ise karalarınız netleşecek ve uygulayacak gücü kendinizde bulabileceksiniz. 

Aslan

Ateş burcunda güçlü enerjiler ile gerçekleşecek Dolunay, aşk, doğurganlık, romantizm ve ilişkiler konularında büyük şans getiriyor sizlere. 23 Mayıs dolunayı ile birlikte aşk hayatınız şifalanıp dönüşüyor sorunları aşarak aşkın en yüce halini karşılıyorsunuz. Bu güçlü dolunay enerjisi altında eş ya da sevgilinize kalpten, derin sözler verdiğiniz güzel bir süreç sizleri karşılıyor. Ancak ayrılık gibi bir son söz konusuysa bu sizin hatalarınızdan kaynaklandıysa bu dolunay enerjisi ile ilişkiniz için mücadele etme zamanı. Ayrıca bu dolunay enerjisi altında sporun ve yaratıcılığın yanı sıra çocuklar ve doğurganlığın da güçlendiğini unutmayın. Her şeyden önce anı yaşamaya sevgiyle her anı özel kılmaya çalışın! Evren sizi destekliyor akışta ve kabulde kalın. 

Başak

23 Mayıs 2024 Dolunayı aile ve ev yaşamınızda bir geçiş getirecek. Bazılarınız taşınıyor, tadilat yapıyor, yer değiştiriyor veya bir aile üyesine yardım etmek için devreye giriyor olabilir. Bu, bir ortaklığın sona ermesi kendi yolunuzu yeniden çizmeniz hatta yeni bir kira sözleşmesi imzalaması gibi konuları gündeminize taşıyabilir. Bu Dolunay enerjisi ile kendinizi biraz tetiklenmiş ve duygusal hissedebilirsiniz. Yeniden gücünüzü toplamak ve sezgilerinizi dinlemek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Evren size ne getirirse getirsin, sizi daha iyi ve daha ileri ufuklara doğru yönlendiriyor bunun bilinci ile hareket edin. Özel yaşamınızda ise bitmesi gerekeni bitirme zamanı sizler için.

Terazi

Terazi

23 Mayıs 2024 Dolunayı ile iş ve eğitim hayatınızda yeni şeyler öğrenmenizi, konuşmanızı, yazmanızı veya iletişimle ilgili özel bir projeyle karşılaşmanızı sağlayabilir. Başka bir deyişle, arkadaşlarınız, komşularınız veya kardeşlerinizle daha fazla sosyalleşiyor olabilirsiniz. Bu ay aynı zamanda imzalamanız gereken bir sözleşmeyi de beraberinde getirebilir daha güvende olup hakkınız olanı alabilmek için. Özel yaşamlarınızda ise dikkatli olmalısınız. Denenmişi denemek daha büyük hayal kırıklıkları yaşatabilir sizlere. Dikkatli olmanızda fayda var. 

Akrep

23 Mayıs 2024 dolunayı, finansal konular ile ilgili etkileyecek sizleri. Aldığınız ve verdiğiniz para akışına dikkat etmelisiniz. Özellik ile ortak işleriniz varsa gözünüzü dört açın başınızı ağrıtacak durumlar söz konusu olabilir. Birlikte çalıştığınız insanlardan kaynaklı zararlar görebilir ve verilen taahhütlerin yerine getirilmemesine bağlı olarak ekstra sorumluklar almak zorunda kalabilirsiniz, bu durum müşteriniz ile ilişkilerinizi etkileyebilir. Özel yaşamınızda ise ihmalkâr olmamaya özen gösterin.  

Yay

23 Mayıs 2024 batı astrolojisine göre burcunuzda gerçekleşecek Dolunay. Bunu takip eden haftada, son altı yıldır üzerinde çalıştığınız planların ve ilgi odağı olduğuna tanıklık edebilirsiniz, yeni başlangıçlar ve başarılar önünüzde. İlişkilerle ilgili ve iş hayatınızla alakalı adım atmanız için güçleniyorsunuz, şimdi bir dönüm noktası. Bitiş veya  çok daha iyiye geçiş de ortaya çıkabilir. Muhtemelen kendinizi heyecanlı ve yoğun hissedeceksiniz. Eğer herhangi bir nedenden dolayı bu zamanda çok arzuladığınız şeyi elde edemiyorsanız, evren size farklı bir yaklaşım benimsemeniz gerektiğini söylüyor. Kalbinize güvenin ve evrenin ruhunu dinleyerek kararlar almayı seçin.

Oğlak

Oğlak

23 Mayıs 2024 dolunayı ile daha huzurlu hissetmeye ve rahatlamaya ihtiyaç duyacaksınız bunu takip eden haftada kendinizi muhtemelen çok tükenmiş hissedeceksiniz. Dolunay günü dua edin, doğada tek başınıza zaman geçirin, ruhunuzu bedeninizi dinlendirin. Bazılarınız işiniz ile ilgili önemli projeler üzerinde de yoğun bir şekilde çalışıyor olabilir veya sizin ya da sevdiğiniz birinin, sessiz kalmasını umduğu bir sırrın aniden ortaya çıkmasıyla uğraşıyor olabilirsiniz. Her şeyden önce akışta kalmaya çalışın. Bunu yaptığınıza sevineceksiniz öfke ve sinirle değil sakinlikle hareket ettiğiniz de başaracaksınız. Özel yaşamınızda ise ani kararlar almamalısınız. 

Kova

23 Mayıs 2024’te oldukça güçlü bir dolunay gerçekleşecek. Dolunayı takip edin. Birçok arkadaşınız ve dostunuzdan destek göreceğiniz güzel olaylara hazır olun. Yalnız olmadığınızı bilmek güçlendirecek sizleri. Ayrıca bu dolunayda sorunlu bir ortaklık ya da bir arkadaşınızı, hayatınızdan çıkartabilirsiniz.  Ağırlıklarınızdan arınıyorsunuz.  Artık yürekten gelen bir umudun veya hayalin peşinde koşma zamanı. Özel yaşamınızda ise son 6 aydır yaşadıklarınızdan sonra kararlar alma ve uygulama evresindesiniz. 

Balık

23 Mayıs 2024 dolunayı başarı getiriyor. Yaşamlarınıza dolunayı takip eden haftada, kariyerinizde bir terfi, bir otoriteden gelen heyecan verici bir teklif iş hayatınızda önemli bir değişiklik yaşamanızı sağlayabilir, dürüst ve ilkeli davrandığınız takdirde. Bir diğer yandan bu dönemde herhangi bir nedenle işinizi kaybederseniz ya da çok ciddi bir uyarı alıp eleştiriyle karşılaşırsanız, yeni yönlere doğru ilerleme zamanınız gelmiş demektir. Özel yaşamınızda ise tepkilerinizi geciktirmeden ortaya koyma zamanı. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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