23 Mayıs 2024 Batı Astrolojine Göre Yay Burcunda Dolunay Gerçekleşecek
Kendindendir çektiklerin gölgenden değil.
Ne yaptın da sana dönüşünü görmedin?
Ne ektin de ektiğini biçmedin?
Eylemlerin ruhundan ve bedeninden doğar.
Sonra da çocuğun gibi gelip eteğinden tutar.
Hz.Mevlana
23 Mayıs Perşembe günü cesur Yay burcundaki dolunay, güçlü bir tezahür zamanı vaat ediyor. Birçok kişi bu dolunay enerjisi ile önemli haberler alabilir veya geçmişteki çabaların sonucunu görebilir. Bu dönem stresli olabilse de, dengede kalmayı seçmeliyiz. Bu dolunay enerjisi altında mutluluğa, başarıya hoş geldin demeliyiz. Aynı gün aşkın gezegeni Venüs İkizler burcuna girerek havadaki sosyal ve karizmatik enerjiyi yükseltiyor. Bu transit, yaşamlarımıza eğlenceli bir hava getirerek, romantik maceralar ve arkadaşlarla eğlence için harika bir zaman haline getiriyor. Yay Dolunayı ile birlikte ekileni biçeceğiz ve yaşamlarımızı daha iyiye taşımak için daha cesaretli kararlar içinde olacağız. Yüksek hedefler, daha fazla huzur ve hak ettiğimizin en iyisini yaşayabilmek için. Bu Dolunay'ın enerjisi, 12 Aralık 2023'te Yay burcundaki Yeniay'ın ardından başlatılan durumlara, olaylara ve planlara bağlı gelişmeleri taşıyor yaşamlarımıza.