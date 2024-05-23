23 Mayıs 2024 Batı Astrolojine Göre Yay Burcunda Dolunay Gerçekleşecek

23 Mayıs 2024'te yay burcunda dolunay gerçekleşiyor. Bunu çevreleyen haftada, dikkatinizi aşağıdaki durumlardan herhangi birine odaklanmış halde bulabilirsiniz: uzun mesafeli seyahat, uluslararası iş veya ilişkiler, akrabalar, akademik veya entelektüel uğraşlar, yasal konular ve hatta medya ile ilgili çalışmalar sizleri yeni ufukların peşine düşmeye hazır hissettirecek akışta ve kabulde kalın. Özel yaşamınızda ise ektiğinizin karşılığını almaya hazır olun.

Boğa

23 Mayıs 2024’te doğum haritalarınızda zenginlik sektörünüzde gerçekleşecek dolunay. Bu, bu zamana yakın karşılaşacağınız bir anlaşma, miras veya büyük para meselesinin ortaya çıkabilir. Bunların her biri ile ilgili çözümler rahatlatacak sizleri hakkınızı alacak size haksızlık edenlerin kimliğini öğreneceksiniz. Finansal ve iş hayatınızda büyümeye hazır olun. Bir yandan, eş ya da sevgilinizin gelirinin artması sevindirecek sizleri. Bazılarınız bunun yerine borçları veya kredileri ödeyerek rahatlayabilir. Bu dolunay altında yatırım yapabilir kredi başvurusunda bulunarak olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Evren sizi destekliyor yenileniyor büyüyor madden ve duygusal olarak gelişiyorsunuz.

İkizler

23 Mayıs 2024’te gerçekleşecek dolunay ile ilişkilerinize odaklanacaksınız. Bu, iş ya da aşkta bir birleşme ya da ayrılık zamanı olabilir sizler için. Yeni bir ilişkiye aşk ile başlamanız da mümkün. Her şeyden önce değerinizi ve ne istediğinizi bilin. İlişkilerinizin mümkün olduğunca sağlıklı ve güçlü olduğundan emin olun. Evren sizi duyar, inanın ve mücadelenizi doğru şekilde yapmaya olsun gayretleriniz. Ayrıca bu dolunay altında gizli kaldığını düşündüğünüz şeyler ortaya çıkabilir ve bunun paniğini yaşayabilirsiniz.