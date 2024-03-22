23 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün içindeki macera ve keşif ruhu adeta kabarıyor. Mars'ın Balık burcunda seyahat ettiği bu dönemde, hayatın her alanında yeni şeyler denemeye karar verebilirsin. Bilinmeyene doğru yolculuk yapmaya olan ilgin artabilir... Tabii bu da aşk hayatın ve iş yaşamında kendine yeni yollar çizebileceğin anlamına gelebilir.

Aşk hayatında gerçek bir reforma ihtiyacın olabilir mi? İlişkiyi bitirme, uzaklaşma ve boşanma gibi konular gündeminde yer alabilir. Senin tutkulu, arzulu, heyecanlı, sevdiğin ve sevildiğini hissettiğin güçlü bağlara ihtiyacın var. Üstelik bugün bu hissiyat ve istek de bir hayli artabilir. Tam da bu noktada eğitimle ilgili fırsatlar veya yurt dışı projeleri seni cezbedebilir. Yeni bir hayata başlama fikri seni çokça heyecanlandırabilir. Hayatını tamamen değiştirmek için daha iyi bir şans düşünülemezdi, değil mi? Hem iş düzenin hem de akılını karıştıran ve kalbini zorlayan aşk hayatı için böyle fırsatlara karşı tetikte olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...