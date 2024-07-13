23 Gündür Kayıp Olan 23 Yaşındaki Erva’nın İş Görüşmesi İçin Gittiği Evde Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
23 Gündür Kayıp Olan 23 Yaşındaki Erva’nın İş Görüşmesi İçin Gittiği Evde Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Beylikdüzü’nde 23 gün önce iş görüşmesi için Esenyurt'ta bir eve giden 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ın cesedi bir inşaatta bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis, cesedin 6 parçaya bölündüğünü tespit etti. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Fetih Dağlı(43) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Beylikdüzü'nde oturan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ın 15 Haziran Cumartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden 'iş arıyorum' ilanı paylaştı. İlanı gören Fetih Dağlı Erva ile ev temizliği için iletişime geçti.
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Fethih Dağlı'nın evine iş görüşmesine gider Erva'dan haber alamayan yakınları 19 Haziran Çarşamba günü polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Dün akşam saatlerinde Sahil Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda yürüyen vatandaşların çevrede koku ve ceset parçaları fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset parçaların bir kadına ait olduğu belirlenirken 6 parçaya bölünmüş ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından parçalanan cesedin 23 gün önce kaybolan Erva Raziye Asar ait olduğu tespit edildi.
Erva'nın kaybolmadan önce Esenyurt'ta bulunan Fetih Dağlı'nın evine gittiği belirlenmesi üzerine ekipler hareket geçti. Kısa sürede gözaltına alınan Fetih Dağlı ilk sorgulamasında "Kız senin olayım dedi ben kabul etmeyince sokağa çıkar bana tecavüz etti diye bağırırım diyince ben de korktum boğdum" dediği öğrenildi. Daha önce de bir cinayetten denetimli serbestlikle adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenilen Fetih Dağlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
'Kasten adam öldürme' suçundan denetimli serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenilen şüpheli Dağlı'nın Erva Raziye Asar'ı boğarak öldürdüğü, baş, kol, gövde ve bacaklarını parçalara ayırarak siyah bir poşetle inşaatta attığı belirlendi.
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Korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli Fethi Dağlı'nın Erva Raziye Asar'ı (23) sahte hesap açarak sosyal medyada eklediği, kendini kadın olarak tanıttığı belirlendi. Erva Raziye Asar'a "Bir ağabeyim var onun evine temizliğe gidebilir misin?" diyerek ikna etmeye çalıştı. Erva Raziye Asar, Fethi Dağlı'nın Esenyurt'taki dairesine geldi. Burada Erva Raziye Asar'ı boğarak öldüren şüpheli, bedenini 6 parçaya ayırarak bir süre buzlukta sakladı. Daha sonra poşetlerle birlikte gece bekçisi olarak çalıştığı inşaata giden Dağlı., yakınlarda bulunan başka bir inşaatın asansör boşluğuna cesedi attı.
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