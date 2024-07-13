23 Gündür Kayıp Olan 23 Yaşındaki Erva’nın İş Görüşmesi İçin Gittiği Evde Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

Beylikdüzü’nde 23 gün önce iş görüşmesi için Esenyurt'ta bir eve giden 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ın cesedi bir inşaatta bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis, cesedin 6 parçaya bölündüğünü tespit etti. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Fetih Dağlı(43) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.