23 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
23 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Cezaevinden tahliye olduktan sonra gündemde kalmak için elinden geleni yapan Dilan Polat ilk kez açıklamalarda bulundu. Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan olaylı fenomen, zamanında başına taktığı dolarların sahte olduğunu da belirterek hatalarını fark ettiğini dile getirdi.
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2. Geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Metin Arolat önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşlarına boğulan isimler arasında yer alan Demet Akalın'a "yas tut" tepkisi gelince olanlar oldu. Ünlü şarkıcı aldığı eleştiri sonrası "vasiyet" diyerek sert çıktı.
3. Modanın nabzını tutmayı sevdiğini bildiğimiz Hadise, Milano Moda Haftası'ndaki paylaşımlarıyla gündem oldu. Bir fotoğrafına shop yapmadığı için takipçisinden eleştiri alan ünlü şarkıcıdan sağlam bir cevap geldi.
4. Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel ve güzeller güzeli eşi Zeynep Demirel şimdilerde üçüncü bebek heyecanı yaşıyorlar. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti oldu!
5. Sahnede geçirdiği kalp krizi yüzünden vefat eden Metin Arolat'ın son saniyelerine tanık olan bir görgü tanıdığı Aramızda Kalmasın'a bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. "İhmalkarlık" açıklaması da tüyleri diken diken etti.
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6. Hülya Avşar, YouTube'da yayınlanan programında konuk ettiği Kemal Doğulu'ya cinsel yönelimi hakkında sorular sorarken "seni eşcinsel olarak biliyoruz" dedi. Bunun üzerine cinsiyetçi olmadığını belirtmesi üzerine Avşar kızından gelen "Kerimcan Durmaz" benzetmesi Doğulu'yu kızdırdı.
7. Metin Arolat'ın cenazesinden sonra sahneye çıkan Gülşen, klibini yakın arkadaşının çektiği "Bangır Bangır" şarkısını söylerken fenalaştı. Ağlayarak sahneden inen Gülşen acısı yürekleri sızlattı.
8. Ünlü oyuncu Beren Saat, sabah saatlerinde hayatını kaybeden yönetmen Tomris Giritlioğlu'na veda etti. İlk filminde elinden tutan Giritlioğlu'nun yasını tutan Beren Saat, duygusal bir mesaj paylaştı.
9. Seren Serengil'in Metin Arolat'ın cenazesinde ağladığı için laf attığı Gülben Ergen, çizgisini bozmadan yalnızca beğendiği yorumlarla meseleye dair fikrini dile getirdi.
10. Hasan Can Kaya, korkunç bir arbedede şehit edilen polisimiz Şeyda Yılmaz'ın vefatına tepki gösterdi.
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11. Neslihan Atagül'den sonra karnı burnunda Melisa Aslı Pamuk da İtalya'da aynı programda boy gösterdi! İtalya'dan hamile ünlülerimize gelen davet merak uyandırdı! 😂
12. Kumar yüzünden hayatının alt üst olduğunu defalarca dile getiren ve binlerce kez de "tövbe" eden Serdar Ortaç, Serbest Vuruş programında "Ne kadar para kaybettin?" sorusuna şok bir cevap verdi.
13. Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar programına konuk olup yalan makinesine bağlanan Kerimcan Durmaz, Hülya Avşar'ın kendisine yönelttiği cinsel içerikli sorular karşısında köşeye sıkıştığını ve rahatsız olduğunu itiraf etti.
14. Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, minik oğlu Marsel'e hangi iddia sonucunda yenildiğini muhabir Akif Yamana anlattı.
15. Güzellik elçisi olduğu markanın defilesinde boy gösteren 2 aylık hamile Pınar Deniz, güzelliği ve zarafetiyle sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı!
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