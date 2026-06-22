22 – 23 Haziran 2026 Haftalık Burç Yorumları

ASTRODEHA İLE GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR
22-28 Haziran haftası sizin için yalnızca birkaç günlük bir enerji değişimi değil, yaşamınızın temellerini yeniden yapılandıracak uzun vadeli bir kader döngüsünün başlangıcını temsil ediyor. Bu hafta gökyüzünde yaşanacak büyük geçişler özellikle ev, aile, kariyer, sağlık, aşk, çocuklar, yaratıcılık ve yaşam güvenliği konularında önemli gelişmeler getirebilir. Uzun zamandır dış dünyada mücadele eden Kova burçları için şimdi sıra iç dünyalarını, köklerini ve yaşamlarının temelini güçlendirmeye geliyor.
19 Haziran'da Chiron'un Boğa burcuna geçmesiyle birlikte sizin 4. eviniz aktif hale geliyor. Bu alan aile, ebeveynler, kökler, geçmiş, çocukluk, yaşanılan ev, gayrimenkuller ve duygusal güvenlik alanını temsil eder. Önümüzdeki yıllarda hayatınızın en önemli şifa alanlarından biri burası olacak.
Bazı Kovalar geçmişten gelen aile yaralarıyla yüzleşebilir. Çocukluk döneminde yaşanan olaylar, ebeveynlerle ilgili duygular veya yıllardır bastırılan kırgınlıklar görünür hale gelebilir. Ancak bu süreç sizi zayıflatmak için değil, özgürleştirmek için geliyor. Çünkü insan en çok köklerini iyileştirdiğinde güçlenir.
Ev değişikliği, taşınma, ev alma-satma, tadilat veya aile düzeninde değişimler önümüzdeki dönemin önemli konuları arasında olabilir. Bazı Kovalar aile içinde şifacı rolü üstlenebilir.
21 Haziran'da Güneş Yengeç burcuna geçiyor ve sizin 6. evinizi aydınlatıyor. Bu alan çalışma hayatı, günlük düzen, sağlık, sorumluluklar, ekip çalışmaları ve yaşam kalitesini temsil eder. Önümüzdeki dört hafta boyunca hayat sizden daha düzenli, daha planlı ve daha dengeli olmanızı isteyecek.
Son dönemde dağılmış olan yaşam düzeninizi yeniden kurma fırsatı geliyor. İş ortamında yeni görevler, yeni sorumluluklar veya çalışma sisteminde değişiklikler yaşanabilir. Bazı Kovalar yeni bir işe başlayabilir veya mevcut işlerinde yeni bir pozisyona geçebilir.
İlk Çeyrek Ay sizin 9. ve 6. ev aksınızı harekete geçiriyor. Eğitimler, hukuksal süreçler, yurtdışı bağlantıları veya akademik konular gündeme gelebilir. Aynı zamanda günlük sorumluluklar ile uzun vadeli hedefler arasında denge kurmanız gerekebilir.
27 Haziran'da Mars ile Jüpiter arasında oluşan destekleyici açı sizin 4. ve 6. evlerinizi destekliyor. Bu haftanın en yapıcı etkilerinden birini alıyorsunuz. Aileyle ilgili bir konuda çözüm bulunabilir. Ev düzeniyle ilgili planlar ilerleyebilir. Gayrimenkul alım-satımı, taşınma veya ev içerisinde yapılacak değişiklikler açısından olumlu gelişmeler yaşanabilir.
İş hayatında da destekleyici etkiler bulunuyor. Çalışma ortamında daha fazla görünür olabilir, yöneticilerden destek görebilir veya yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Uzun zamandır beklenen bir gelişme nihayet harekete geçebilir.
28 Haziran'da Mars İkizler burcuna geçiyor ve sizin 5. evinizi aktive ediyor. İşte haftanın en heyecan verici değişimi burada başlıyor. Önümüzdeki haftalarda aşk hayatı, yaratıcılık, çocuklar ve bireysel projeler hız kazanıyor.
Bekâr Kovalar için yeni tanışmalar oldukça yüksek ihtimal taşıyor. Mars burada flört enerjisini yükseltir, cesareti artırır ve insanı daha görünür hale getirir. Ancak aynı zamanda sabırsızlık da getirebilir. Bir ilişki başlamadan önce acele kararlar vermemekte fayda var.
İlişkisi olan Kovalar için tutku yükseliyor. Ancak iletişim kaynaklı küçük tartışmalar da yaşanabilir. Partnerinizle açık ve net iletişim kurmak önemli olacak.
Yaratıcı projeler açısından son derece güçlü bir dönem başlıyor. Sosyal medya, içerik üretimi, eğitim, sahne çalışmaları, danışmanlık, sanat ve bireysel girişimler hız kazanabilir. Mars burada üretkenliği artırıyor.
İş hayatında günlük tempo belirgin şekilde yükseliyor. Özellikle iletişim, eğitim, teknoloji, dijital medya, sağlık, danışmanlık ve organizasyon alanlarında çalışan Kovalar için yoğun fakat verimli bir süreç başlıyor. Yeni projeler ve iş birlikleri gündeme gelebilir.
Maddi konularda ev ve aile kaynaklı harcamalar öne çıkabilir. Taşınma, ev düzenlemeleri veya aile bireyleriyle ilgili masraflar oluşabilir. Ancak aynı zamanda yeni gelir fırsatları da gündeme gelebilir. Özellikle yaratıcı çalışmalar ve bireysel projeler finansal açıdan destekleniyor.
Aşk hayatında oldukça hareketli bir dönem başlıyor. Mars'ın 5. eve geçişi kalbinizi uyandırıyor. Uzun süredir durağan giden ilişkiler canlanabilir. Bekâr Kovalar için ani başlayan çekimler, sürpriz tanışmalar ve heyecan verici gelişmeler mümkün.
Çocuk sahibi olmak isteyen Kovalar için de destekleyici etkiler bulunuyor. Çocuklarla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.
Beden sağlığında sindirim sistemi, mide, bağırsaklar, göğüs bölgesi, omuzlar ve sinir sistemi hassasiyetleri dikkat çekebilir. Özellikle iş stresi kaynaklı düzensiz yaşam alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor.
Ruhsal anlamda ise çok önemli bir şifa sürecine giriyorsunuz. Chiron'un 4. eve geçişi sizi geçmişinizle barıştırmaya geliyor. Yıllardır taşıdığınız bazı yüklerin artık size ait olmadığını fark edebilirsiniz. Aileden gelen kalıplar, korkular ve duygusal yükler çözülmeye başlıyor.
Gökyüzü size şunu söylüyor:
Bir bina ne kadar yüksek olursa olsun, temeli zayıfsa ayakta kalamaz. Hayat şimdi sizin temelinizi güçlendiriyor. Dışarıda kazandığınız başarıların kalıcı olması için önce içeride huzur kurmanız gerekiyor. Bu hafta başlayan süreç evinizi, ailenizi, kalbinizi ve geleceğinizi yeniden inşa etme fırsatı sunuyor. Geçmişin yüklerini bırakın. Çünkü kader sizi daha sağlam, daha güçlü ve daha huzurlu bir yaşama hazırlıyor. Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız budur. Bu hafta atacağınız adımlar yalnızca bugünü değil, önümüzdeki yılların temelini oluşturabilir. ✨