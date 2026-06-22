22 – 23 Haziran 2026 Haftalık Burç Yorumları

ASTRODEHA İLE GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Bu hafta kader sizi hızlandırmak için değil, sağlamlaştırmak için çalışıyor. Uzun zamandır mücadele ettiğiniz konuların neden sonuç vermediğini anlamaya başlayacaksınız. Evren size 'önce değerini bil, sonra talep et' diyor. Kazanmak için savaşmak yerine hak ettiğinizi kabul etmeyi öğreniyorsunuz. Özellikle para, aile ve yaşam güvenliği konularında yıllardır taşıdığınız görünmez yükler önünüze çıkabilir. Şimdi soru şu; gerçekten yetersiz misiniz, yoksa yıllardır size öyle olduğunuz mu söylendi? Bu hafta cevaplar gelmeye başlıyor.

19 Haziran'da Chiron'un Boğa burcuna geçişi sizin için ikinci ev alanınızı harekete geçiriyor. Önümüzdeki yılların en önemli temalarından biri maddi güvenlik, öz değer, kazançlar ve kendinize verdiğiniz değer olacak. Para kaybetme korkusu, değersizlik hissi, yeterince başarılı olamama kaygısı veya başkalarının onayına bağımlı yaşama eğilimi artık iyileşme sürecine giriyor. Bu hafta bunun ilk sinyallerini alabilirsiniz. Bir teklif, bir konuşma, bir ödeme, bir harcama ya da bir yüzleşme size gerçek yaranızı gösterebilir.

Yengeç sezonunun başlamasıyla birlikte Güneş dördüncü evinize geçiyor. Ev, aile, kökler, ebeveynler, geçmiş ve yaşadığınız alan ön plana çıkıyor. Son aylarda dış dünyada savaş verdiğiniz konuların ardından şimdi iç dünyanızı düzenleme zamanı geliyor. Ev değişikliği düşünenler için hazırlık süreci başlayabilir. Aile içindeki küslükler, kırgınlıklar veya uzun zamandır konuşulmayan meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bazı Koçlar aile büyükleriyle ilgili sorumluluk üstlenebilir.

İlk Çeyrek Ay etkisi ilişkiler alanınızda önemli kararları gündeme getiriyor. Bir ilişkinin devam edip etmeyeceği, ortaklıkların ne kadar sağlıklı olduğu veya kimin gerçekten yanınızda olduğu netleşmeye başlayabilir. Sürekli fedakarlık yaptığınız bir konuda artık denge kurmak isteyebilirsiniz. Karşı tarafın sizi anlamasını beklemek yerine sınırlarınızı belirlemeniz gereken bir süreç başlıyor.

İş hayatında bu hafta duygusal kararlar yerine stratejik hamleler kazandıracak. Özellikle aile şirketleri, gayrimenkul işleri, evden çalışma düzenleri, emlak, dekorasyon, inşaat veya toprakla ilgili alanlarda çalışan Koçlar için yeni fırsatlar oluşabilir. Ancak acele karar vermek yerine detayları incelemek önemli olacak.

27 Haziran'da Mars ile Jüpiter arasındaki güçlü destekleyici açı ikinci ve dördüncü evlerinizi birbirine bağlıyor. Bu görünüm maddi kazançlarla aile konularını bir araya getiriyor. Ev alım satımı, taşınma, aile desteği, gayrimenkul yatırımları, evden gelir elde etme veya aile bireylerinden gelecek fırsatlar açısından haftanın en şanslı etkilerinden biri devrede olacak. Uzun süredir bekleyen bir işin çözülmesi mümkündür.

Finansal konularda dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Beklenmedik bir ödeme, prim, ek gelir ya da yeni müşteri bağlantıları oluşabilir. Ancak Chiron etkisi nedeniyle para kadar para hakkındaki düşünceleriniz de sınanacak. Kendinizi ucuzlatmayı bıraktığınız anda kazanç kapıları açılmaya başlayacak.

Aşk hayatında duygusal güven ihtiyacı artıyor. Sadece heyecan arayan ilişkiler sizi artık tatmin etmeyebilir. Kalıcı bağlar kurmak, birlikte gelecek planlamak veya aile kavramını konuşmak isteyen Koçlar için önemli gelişmeler yaşanabilir. İlişkisi olanlar evlilik, birlikte yaşama veya aile kurma konularını gündemlerine alabilirler. Bekarlar ise geçmiş yaralarını fark ederek daha bilinçli seçimler yapmaya başlayabilir.

Sağlık tarafında boyun, boğaz, tiroit, çene bölgesi ve stres kaynaklı kas gerginlikleri dikkat çekiyor. Özellikle bastırılmış öfke bedeninizde fiziksel gerilim olarak ortaya çıkabilir. Uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve sinir sisteminizi sakinleştirecek uygulamalar bu hafta çok önemli olacak.

Eğitim, sınavlar, ticaret ve iletişim alanında ise haftanın sonunda enerji değişiyor. 28 Haziran'da Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle üçüncü eviniz aktif hale geliyor. Önümüzdeki dönemde zihniniz hızlanacak. Eğitimler, seminerler, yazışmalar, sosyal medya çalışmaları, satış-pazarlama faaliyetleri ve kısa yolculuklar yoğunlaşacak. Ancak aynı anda çok fazla işe odaklanmak dağınıklık yaratabilir. Her fikrin peşinden koşmak yerine en güçlü olanı seçmek kazandıracak.

Bu hafta evren size şunu söylüyor:

Gerçek güç daha fazla savaşmak değil, kendi değerini tartışmasız kabul etmektir. Kendine verdiğin değeri değiştirdiğin gün kaderinin yönü değişmeye başlayacak. Şimdi köklerini güçlendirme, hayatını sağlamlaştırma ve geleceğini korkular yerine güven üzerine inşa etme zamanı. Gökyüzü bu hafta sana kaybettiklerini değil, aslında ne kadar değerli olduğunu göstermeye geliyor.