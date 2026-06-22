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22 – 23 Haziran 2026 Haftalık Burç Yorumları

etiket 22 – 23 Haziran 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
22.06.2026 - 15:46
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22-28 Haziran haftası, gökyüzünün rehberliğinde kendi değerinizi yeniden keşfedeceğiniz ve yaşamınızın temellerini sağlamlaştıracağınız bir dönemin başlangıcını müjdeliyor. Eski yüklerinizden arınarak kaderinizde yeni ve güçlü bir sayfa açmaya hazır mısınız? Bu hafta, evren size kaybettiklerinizi değil, aslında ne kadar değerli olduğunuzu göstermeye geliyor.

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Yükselen Koç ve Güneş Koç Burcu

Yükselen Koç ve Güneş Koç Burcu

ASTRODEHA İLE GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Bu hafta kader sizi hızlandırmak için değil, sağlamlaştırmak için çalışıyor. Uzun zamandır mücadele ettiğiniz konuların neden sonuç vermediğini anlamaya başlayacaksınız. Evren size 'önce değerini bil, sonra talep et' diyor. Kazanmak için savaşmak yerine hak ettiğinizi kabul etmeyi öğreniyorsunuz. Özellikle para, aile ve yaşam güvenliği konularında yıllardır taşıdığınız görünmez yükler önünüze çıkabilir. Şimdi soru şu; gerçekten yetersiz misiniz, yoksa yıllardır size öyle olduğunuz mu söylendi? Bu hafta cevaplar gelmeye başlıyor.

19 Haziran'da Chiron'un Boğa burcuna geçişi sizin için ikinci ev alanınızı harekete geçiriyor. Önümüzdeki yılların en önemli temalarından biri maddi güvenlik, öz değer, kazançlar ve kendinize verdiğiniz değer olacak. Para kaybetme korkusu, değersizlik hissi, yeterince başarılı olamama kaygısı veya başkalarının onayına bağımlı yaşama eğilimi artık iyileşme sürecine giriyor. Bu hafta bunun ilk sinyallerini alabilirsiniz. Bir teklif, bir konuşma, bir ödeme, bir harcama ya da bir yüzleşme size gerçek yaranızı gösterebilir.

Yengeç sezonunun başlamasıyla birlikte Güneş dördüncü evinize geçiyor. Ev, aile, kökler, ebeveynler, geçmiş ve yaşadığınız alan ön plana çıkıyor. Son aylarda dış dünyada savaş verdiğiniz konuların ardından şimdi iç dünyanızı düzenleme zamanı geliyor. Ev değişikliği düşünenler için hazırlık süreci başlayabilir. Aile içindeki küslükler, kırgınlıklar veya uzun zamandır konuşulmayan meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bazı Koçlar aile büyükleriyle ilgili sorumluluk üstlenebilir.

İlk Çeyrek Ay etkisi ilişkiler alanınızda önemli kararları gündeme getiriyor. Bir ilişkinin devam edip etmeyeceği, ortaklıkların ne kadar sağlıklı olduğu veya kimin gerçekten yanınızda olduğu netleşmeye başlayabilir. Sürekli fedakarlık yaptığınız bir konuda artık denge kurmak isteyebilirsiniz. Karşı tarafın sizi anlamasını beklemek yerine sınırlarınızı belirlemeniz gereken bir süreç başlıyor.

İş hayatında bu hafta duygusal kararlar yerine stratejik hamleler kazandıracak. Özellikle aile şirketleri, gayrimenkul işleri, evden çalışma düzenleri, emlak, dekorasyon, inşaat veya toprakla ilgili alanlarda çalışan Koçlar için yeni fırsatlar oluşabilir. Ancak acele karar vermek yerine detayları incelemek önemli olacak.

27 Haziran'da Mars ile Jüpiter arasındaki güçlü destekleyici açı ikinci ve dördüncü evlerinizi birbirine bağlıyor. Bu görünüm maddi kazançlarla aile konularını bir araya getiriyor. Ev alım satımı, taşınma, aile desteği, gayrimenkul yatırımları, evden gelir elde etme veya aile bireylerinden gelecek fırsatlar açısından haftanın en şanslı etkilerinden biri devrede olacak. Uzun süredir bekleyen bir işin çözülmesi mümkündür.

Finansal konularda dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Beklenmedik bir ödeme, prim, ek gelir ya da yeni müşteri bağlantıları oluşabilir. Ancak Chiron etkisi nedeniyle para kadar para hakkındaki düşünceleriniz de sınanacak. Kendinizi ucuzlatmayı bıraktığınız anda kazanç kapıları açılmaya başlayacak.

Aşk hayatında duygusal güven ihtiyacı artıyor. Sadece heyecan arayan ilişkiler sizi artık tatmin etmeyebilir. Kalıcı bağlar kurmak, birlikte gelecek planlamak veya aile kavramını konuşmak isteyen Koçlar için önemli gelişmeler yaşanabilir. İlişkisi olanlar evlilik, birlikte yaşama veya aile kurma konularını gündemlerine alabilirler. Bekarlar ise geçmiş yaralarını fark ederek daha bilinçli seçimler yapmaya başlayabilir.

Sağlık tarafında boyun, boğaz, tiroit, çene bölgesi ve stres kaynaklı kas gerginlikleri dikkat çekiyor. Özellikle bastırılmış öfke bedeninizde fiziksel gerilim olarak ortaya çıkabilir. Uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve sinir sisteminizi sakinleştirecek uygulamalar bu hafta çok önemli olacak.

Eğitim, sınavlar, ticaret ve iletişim alanında ise haftanın sonunda enerji değişiyor. 28 Haziran'da Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle üçüncü eviniz aktif hale geliyor. Önümüzdeki dönemde zihniniz hızlanacak. Eğitimler, seminerler, yazışmalar, sosyal medya çalışmaları, satış-pazarlama faaliyetleri ve kısa yolculuklar yoğunlaşacak. Ancak aynı anda çok fazla işe odaklanmak dağınıklık yaratabilir. Her fikrin peşinden koşmak yerine en güçlü olanı seçmek kazandıracak.

Bu hafta evren size şunu söylüyor:

Gerçek güç daha fazla savaşmak değil, kendi değerini tartışmasız kabul etmektir. Kendine verdiğin değeri değiştirdiğin gün kaderinin yönü değişmeye başlayacak. Şimdi köklerini güçlendirme, hayatını sağlamlaştırma ve geleceğini korkular yerine güven üzerine inşa etme zamanı. Gökyüzü bu hafta sana kaybettiklerini değil, aslında ne kadar değerli olduğunu göstermeye geliyor.

Yükselen Boğa ve Güneş Boğa Burcu

Yükselen Boğa ve Güneş Boğa Burcu

ASTRODEHA İLE GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Bu hafta gökyüzü sizin adınızı fısıldıyor. Uzun yıllardır içinizde taşıdığınız görünmez yaralar, susturduğunuz duygular ve kendinizle ilgili verdiğiniz bazı hükümler artık değişim sürecine giriyor. Hayat sizden bir şeyleri zorla bırakmanızı istemiyor; tam tersine, artık size ait olmayan yükleri fark etmenizi istiyor. Bu hafta yaşayacağınız olaylar ilk bakışta küçük gibi görünse de aslında önümüzdeki yılların kapısını açacak işaretler taşıyor. Kendiniz hakkında düşündükleriniz ile gerçekte olduğunuz kişi arasındaki farkı görmeye başlıyorsunuz.

19 Haziran'da Chiron'un burcunuza geçmesiyle birlikte çok önemli bir döngü başlıyor. Bu etki doğrudan birinci evinizi harekete geçiriyor. Kimlik, beden, görünüş, özgüven, yaşam enerjisi ve hayata yaklaşım biçiminiz önümüzdeki yıllarda büyük bir iyileşme sürecine giriyor. Özellikle çocukluk döneminde yaşadığınız reddedilme, yeterince değer görmeme, dış görünüşünüzle ilgili hassasiyetler veya kendinizi sürekli başkalarıyla kıyaslama eğilimleri bu süreçte görünür olabilir. Evren size kusurlarınızı değil, gerçek gücünüzü göstermeye hazırlanıyor. Ancak önce yıllardır üzerinize yapışmış olan değersizlik algısını bırakmanız gerekiyor.

Bu hafta birçok Boğa kendisini farklı hissedebilir. Bazıları yeni bir görünüm değişikliği yapmak isteyebilir, bazıları yaşam tarzını değiştirmeye karar verebilir. Sağlık, beslenme, beden bakımı ve yaşam kalitesi konuları önem kazanıyor. Kendinize yatırım yaptığınız her konu uzun vadeli karşılık bulmaya başlayacak.

21 Haziran'da Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle üçüncü eviniz aydınlanıyor. İletişim, eğitim, ticaret, sosyal medya, yazılı işler, kısa seyahatler, kardeşler ve yakın çevre konuları hareketleniyor. Son haftalarda zihninizde dolaşan birçok düşünce artık şekil almaya başlayabilir. Görüşmeler, sözleşmeler, eğitim fırsatları veya yeni bağlantılar gündeme gelebilir. Uzun süredir beklediğiniz bir haber bu hafta ulaşabilir.

İlk Çeyrek Ay etkisi günlük yaşam düzeniniz ve çalışma ortamınızda bazı dengesizlikleri görünür hale getirebilir. Sürekli başkalarının yükünü taşıdığınız veya kendi ihtiyaçlarınızı ikinci plana attığınız alanlarda artık değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. İş ortamında görev dağılımları, ekip çalışmaları veya çalışma koşullarıyla ilgili önemli farkındalıklar oluşabilir.

İş hayatında özellikle iletişim, eğitim, danışmanlık, ticaret, medya, sosyal medya, satış ve pazarlama alanlarında çalışan Boğalar için dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Yeni müşteriler, yeni anlaşmalar veya büyüme fırsatları gündeme gelebilir. Bu hafta kurulan bağlantılar ilerleyen aylarda önemli sonuçlar verebilir.

27 Haziran'da burcunuzdaki Mars ile Jüpiter arasındaki güçlü destekleyici açı hayatınızın en şanslı alanlarından birini aktive ediyor. Birinci ve üçüncü evleriniz arasında oluşan bu enerji kendinizi ifade etme gücünü artırıyor. Uzun zamandır söylemek isteyip söyleyemediğiniz şeyleri dile getirebilir, önemli görüşmelerden olumlu sonuçlar alabilir veya fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Eğitim alanında başarılar, sınavlarda ilerleme, yazılı projelerde büyüme ve sosyal çevrede destekler görülebilir.

Maddi konularda ise dikkat çekici fırsatlar ortaya çıkıyor. Özellikle iletişim becerilerinizden, bilgi paylaşımından, eğitimlerden veya ticari faaliyetlerden gelir elde etme potansiyeli yükseliyor. Ancak Chiron etkisi size şunu soruyor; kazancınızı gerçekten hak ettiğinize inanıyor musunuz? Eğer bu konuda içsel bir eksiklik hissediyorsanız, bu hafta bununla yüzleşebilirsiniz.

Aşk hayatında kendinizi daha görünür hissetmeye başlıyorsunuz. Çekiciliğiniz artarken insanların ilgisini üzerinize çekebilirsiniz. İlişkisi olan Boğalar partnerleriyle daha fazla iletişim kurmak isteyebilir. Ancak bazı ilişkilerde konuşulmayan konuların açılması gerekebilir. Bekar Boğalar ise yakın çevrelerinden veya sosyal bağlantıları aracılığıyla yeni tanışmalar yaşayabilir.

Aile tarafında kardeşler, kuzenler veya yakın akrabalarla ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Uzun süredir görüşülmeyen kişilerle yeniden iletişim kurulabilir. Bazı Boğalar aile içindeki eski kırgınlıkları onarma fırsatı bulabilir.

Sağlık alanında boyun, boğaz, ses telleri, tiroit ve sinir sistemi hassas çalışabilir. Özellikle zihinsel yorgunluk fiziksel enerjinizi düşürebilir. Düzenli uyku, temiz beslenme ve doğada vakit geçirmek enerjinizi dengeleyecektir.

28 Haziran'da Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle ikinci eviniz hareketlenmeye başlıyor. Önümüzdeki haftalarda para kazanma isteğiniz güçlenecek. Yeni gelir kaynakları oluşturmak, zam talep etmek, işinizi büyütmek veya finansal planlar yapmak için güçlü bir dönem başlıyor. Ancak aynı zamanda harcamalar da hızlanabilir. Kazanırken korumayı da öğrenmeniz gerekecek.

Bu hafta evren size şunu söylüyor:

Kendinizi yıllardır eksik gördüğünüz yer aslında en büyük gücünüzün saklandığı alan olabilir. Başkalarının sizi nasıl gördüğünden çok, sizin kendinizi nasıl gördüğünüz kaderinizi belirliyor. Şimdi kendi değerinizi yeniden tanımlama zamanı. Çünkü hayatınız değişmeden önce özgüveniniz değişecek. Gökyüzü bu hafta sizi başkalarına değil, kendinize inandırmaya geliyor.

Yükselen İkizler ve Güneş İkizler Burcu

Yükselen İkizler ve Güneş İkizler Burcu

ASTRODEHA İLE GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

22-28 Haziran haftası sizin için yalnızca bir burç yorumu değil, yaşamınızın temel değerlerini, maddi güvenliğinizi, ilişkilerinizi ve geleceğe dair bakış açınızı yeniden şekillendirecek önemli bir dönemin başlangıcını anlatıyor. Bu hafta gökyüzünde yaşanan her büyük geçiş doğrudan hayatınızın farklı alanlarına dokunuyor. Özellikle para, öz değer, iletişim, aile, kariyer ve kişisel girişimler konusunda önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bazı cevaplar gelirken, bazı gerçekler de artık görmezden gelemeyeceğiniz kadar netleşiyor.

19 Haziran'da Chiron'un Boğa burcuna geçmesiyle birlikte sizin 12. eviniz aktif hale geliyor. Bu geçiş kısa süreli değil, önümüzdeki yılların önemli ruhsal dönüşümlerinden birini başlatıyor. 12. ev bilinçaltı, karma, geçmiş yaşam temaları, gizli korkular, ruhsal şifalanma, inziva, iç dünya ve görünmeyen enerjiler alanıdır. Uzun zamandır anlamlandıramadığınız bazı korkuların, kaygıların veya içsel huzursuzlukların kökeni görünmeye başlayabilir.

Bazı İkizler yıllardır taşıdığı yüklerin aslında kendilerine ait olmadığını fark edecek. Bazıları aileden gelen bilinçaltı kalıpları çözmeye başlayacak. Bazıları ise spiritüel çalışmalar, meditasyon, enerji çalışmaları, terapi veya içsel farkındalık süreçleriyle tanışabilir. Chiron burada size şunu öğretiyor; bazen en büyük şifa dışarıda değil, içeride gerçekleşir.

21 Haziran'da Güneş Yengeç burcuna geçiyor ve sizin 2. evinizi aydınlatıyor. İşte haftanın en önemli konularından biri burada başlıyor. Para, gelir kaynakları, kazançlar, öz değer, sahip olduklarınız ve maddi güvenliğiniz ön plana çıkıyor. Önümüzdeki dört hafta boyunca gelir kaynaklarınızı gözden geçirebilir, yeni kazanç fırsatları oluşturabilir veya maddi geleceğinizi yeniden planlayabilirsiniz.

Gökyüzü size şu soruyu soruyor; gerçekten ne kadar değerlisiniz ve bunu siz biliyor musunuz? Çünkü 2. ev yalnızca para değil, kişinin kendi değerini nasıl gördüğüyle de ilgilidir. Kendinizi küçümsediğiniz alanlarda önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

İlk Çeyrek Ay aşk hayatı, çocuklar ve geleceğe yönelik planlar alanında etkili oluyor. Kalbinizle mantığınız arasında bazı seçimler yapmanız gerekebilir. Özellikle aşk hayatında veya sosyal çevrede bazı konular netleşebilir.

27 Haziran'da Mars ile Jüpiter arasında oluşan destekleyici açı sizin 12. ve 2. evlerinizi destekliyor. Bu etki görünmeyen destekleri ortaya çıkarıyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir fırsat aniden karşınıza çıkabilir. Maddi anlamda yeni bir kapı açılabilir. Özellikle geçmişte emek verdiğiniz bir konunun karşılığını almaya başlayabilirsiniz.

Bu açı aynı zamanda ruhsal çalışmalar yapan İkizler için güçlü farkındalıklar getiriyor. Sezgileriniz artabilir. Rüyalarınız mesaj taşıyabilir. Evren size bazı işaretler göndermeye başlayabilir.

28 Haziran'da Mars sizin burcunuza geçiyor ve 1. evinizi aktive ediyor. İşte haftanın en güçlü dönüşümü burada başlıyor. Önümüzdeki haftalarda hayatınız hızlanıyor. Enerjiniz yükseliyor. Cesaretiniz artıyor. Karar verme mekanizmanız güçleniyor. Uzun zamandır beklediğiniz konularda harekete geçme zamanı geliyor.

Mars burcunuzda ilerlerken sizi daha mücadeleci, daha görünür ve daha girişimci hale getiriyor. Ancak aynı zamanda sabırsızlık, öfke ve acelecilik riskini de artırıyor. Düşünmeden konuşmak veya hızlı karar vermek bazı sorunlara neden olabilir.

İş hayatında oldukça hareketli bir dönem başlıyor. Yeni projeler, yeni görüşmeler, yeni başlangıçlar ve yeni sorumluluklar gündeme gelebilir. Özellikle medya, eğitim, sosyal medya, satış, pazarlama, reklam, teknoloji, danışmanlık ve iletişim sektörlerinde çalışan İkizler için dikkat çekici fırsatlar bulunuyor.

Maddi konularda yeni gelir kaynakları ortaya çıkabilir. Güneş'in 2. ev geçişi kazanç alanınızı güçlendirirken Mars'ın burcunuza geçişi girişimcilik enerjisini artırıyor. Kendi işini kurmak isteyen veya bireysel projelerini büyütmek isteyen İkizler için güçlü bir başlangıç dönemi başlıyor.

Aşk hayatında ise oldukça hareketli etkiler bulunuyor. Mars'ın burcunuza geçmesi sizi daha çekici, daha dikkat çekici ve daha girişken hale getiriyor. Bekâr İkizler yeni tanışmalara açık hale gelirken, mevcut ilişkilerde tutku yükseliyor.

Ancak Mars'ın etkisiyle ilişkilerde sabırsız davranmamaya dikkat etmek gerekiyor. Anlık öfke veya kırıcı sözler sonradan pişmanlık yaratabilir. İletişim sizin en güçlü silahınız olduğu kadar en büyük sınavınız da olacak.

Aile hayatında maddi konular ön plana çıkabilir. Ev bütçesi, aile destekleri veya ortak harcamalarla ilgili konuşmalar yapılabilir. Bazı İkizler aile üyelerine maddi destek verebilir veya aileden destek alabilir.

Beden sağlığında sinir sistemi, omuzlar, eller, kollar, solunum yolları ve stres kaynaklı yorgunluklar dikkat çekiyor. Mars'ın burcunuza geçişi enerjinizi yükseltse de dinlenmeyi ihmal etmek tükenmişlik yaratabilir. Uyku düzenine özellikle dikkat etmek gerekiyor.

Ruhsal anlamda ise çok güçlü bir kapanış ve açılış döngüsündesiniz. Chiron'un 12. eve geçişi eski yaraları görünür hale getirirken Mars'ın 1. eve geçişi sizi yeni bir versiyonunuza hazırlıyor. Eski siz ile yeni siz arasında bir köprü kuruluyor.

Gökyüzü size şunu söylüyor:

Uzun zamandır zihniniz geleceğe koşarken ruhunuz geçmişte kalan bazı yükleri taşıyordu. Şimdi evren sizi hafifletiyor. Önünüzde yeni bir başlangıç var. Ancak bu kez yalnızca dış dünyada değil, içeride de yeniden doğuyorsunuz. Kendinize inanın. Çünkü bu hafta başlayan süreç sizi daha güçlü, daha cesur, daha görünür ve daha değerli hissettirecek bir dönemin kapısını açıyor. Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız budur. Bu hafta kader size yeni bir kimlik sunuyor; onu kabul etmeye hazır olun. ✨

Yükselen Yengeç ve Güneş Yengeç Burcu

Yükselen Yengeç ve Güneş Yengeç Burcu

ASTRODEHA İLE GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Bu hafta gökyüzü size çok net bir şey söylüyor; artık kendinizi küçülterek ilerleyemezsiniz. 19 Haziran'da Chiron'un Boğa burcuna geçişi sosyal çevreniz, dostluklarınız, hedefleriniz ve geleceğe dair umutlarınızı temsil eden 11. evinizi harekete geçiriyor. Yıllardır bazı insanlara hak ettiğiniz değeri vermiş, karşılığında aynı desteği alamamış olabilirsiniz. Kimlerin gerçekten yanınızda olduğu, kimlerin sadece ihtiyaç duyduğunda sizi hatırladığı ortaya çıkıyor. Bu hafta bazı dostluklar şifalanırken bazı bağlar sessizce hayatınızdan çıkabilir. Unutmayın; kaybettiğiniz insanlar değil, size zarar veren döngülerdir.

21 Haziran'da Güneş burcunuza geçiyor ve yeni kişisel yılınız başlıyor. Evren spot ışıklarını üzerinize çeviriyor. Son bir yıldır yaşadığınız yorgunluk, belirsizlik ve bekleme süreci yavaş yavaş sona eriyor. Artık kader sizi saklandığınız yerden çıkarmaya hazırlanıyor. Fiziksel görünümünüz, imajınız, enerjiniz ve hayatla kurduğunuz bağ değişmeye başlıyor. Kendinizi yeniden yaratma sürecindesiniz.

İlk Çeyrek Ay 4. ev ve 7. ev aksınızı çalıştırıyor. Aile ile eş arasında denge kurmak zorlaşabilir. Bazı Yengeçler evliliklerinde önemli kararlar alırken bazıları aile büyükleriyle ilgili konularla ilgilenebilir. Ev değiştirme, taşınma, tadilat veya gayrimenkul meseleleri gündeme gelebilir.

27 Haziran Mars-Jüpiter sekstili 11. ve 1. evlerinizi destekliyor. Beklediğiniz bir destek, teklif veya fırsat gelebilir. Özellikle sosyal medya, danışmanlık, eğitim, organizasyon, topluluk çalışmaları ve internet üzerinden yapılan işlerde önemli gelişmeler yaşanabilir. Bir hayalinizi gerçekleştirecek kapı açılabilir.

28 Haziran'da Mars 12. evinize geçiyor. Bu durum görünmeyen düşmanları, gizli rekabetleri ve arkanızdan dönen konuşmaları ortaya çıkarabilir. Enerjinizi herkese anlatmak yerine sessiz ilerlemek daha faydalı olacaktır. Bazı gerçekler perde arkasında şekilleniyor.

İş hayatında yöneticilerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Kariyer alanında beklediğiniz haberler gelebilir. Özellikle Temmuz ayında başlayacak yeni süreçlerin hazırlıkları bu hafta başlıyor. İş değişikliği düşünenler için önemli görüşmeler gerçekleşebilir.

Maddi konularda geleceğe dönük planlar yapma zamanı. Arkadaş çevresi veya ortak projelerden gelir fırsatları oluşabilir. Ancak gereksiz harcamalara dikkat etmelisiniz. Özellikle sosyal çevre baskısıyla yapılan masraflar sonradan pişmanlık yaratabilir.

Aşk hayatında geçmiş yaralar yeniden gündeme geliyor. Size değer vermeyen insanlara neden tutunduğunuzu sorgulayabilirsiniz. Bu hafta kalbiniz önemli bir farkındalık yaşayacak. Bekâr Yengeçler arkadaş çevresinden biriyle yakınlaşabilir. İlişkisi olanlar ise gelecek planlarını konuşabilir.

Beden sağlığında boğaz, boyun, tiroit, çene, omuzlar ve mide hassasiyetleri dikkat çekebilir. Mars'ın 12. eve geçişi uyku düzenine özen göstermeniz gerektiğini söylüyor. Bastırılan stres fiziksel belirtiler yaratabilir.

Ruhsal anlamda ise çok güçlü bir eşikten geçiyorsunuz. Sezgileriniz olağanüstü çalışıyor. Rüyalarınız, karşınıza çıkan işaretler ve tesadüf sandığınız olaylar aslında size yol göstermeye çalışıyor. Bu hafta evren size yüksek sesle konuşacak.

Gökyüzü size şunu fısıldıyor:

Sürekli başkalarını kurtarmaya çalışırken kendi hayatınızı ertelediniz. Şimdi sıra sizde. Kendinizi seçtiğiniz an kaderiniz değişmeye başlayacak. Yeni yaşınızda daha güçlü, daha görünür ve daha değerli bir versiyonunuz doğuyor. Artık başkalarının sizi fark etmesini beklemeyin. Önce siz kendi ışığınızı görün. Çünkü bu hafta başlayan süreç önümüzdeki bir yılın kader kapısını açıyor. Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız budur. ✨

Yükselen Aslan ve Güneş Aslan Burcu

Yükselen Aslan ve Güneş Aslan Burcu

ASTRODEHA İLE GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Bu hafta gökyüzü perde arkasında saklanan gerçekleri ortaya çıkarırken sizi hayatınızın yeni bir zirvesine hazırlıyor. Dışarıdan bakıldığında her şey normal görünse de içinizde büyük bir değişim başlıyor. 19 Haziran'da Chiron'un Boğa burcuna geçişi kariyer, statü, toplum önündeki duruşunuz ve yaşam yönünüzü temsil eden 10. evinizi hareketlendiriyor. Önümüzdeki yıllarda başarıyla, otoriteyle ve kendi değerinizle ilgili çok önemli farkındalıklar yaşayacaksınız. Şimdiye kadar ne kadar emek verdiğiniz halde yeterince takdir edilmediğinizi düşündüğünüz alanlar görünür hale geliyor. Gökyüzü size şu soruyu soruyor: Başkalarının onayını mı arıyorsunuz, yoksa kendi değerinizi gerçekten biliyor musunuz?

21 Haziran'da Güneş 12. evinize geçiyor ve Yengeç sezonu başlıyor. Bu sizin için kapanışlar, tamamlanmalar ve ruhsal hazırlık dönemidir. Doğum gününüz yaklaşırken evren sizi yeni bir döngüye hazırlıyor. Geçmiş bir yılın muhasebesini yapabilir, hayatınızda artık taşımamanız gereken yükleri fark edebilirsiniz. Bazı Aslanlar için gizli kalan konular açığa çıkabilir, bazıları ise ruhsal olarak derin bir arınma sürecine girebilir. Bu dönem yalnız kalma ihtiyacınız artabilir; çünkü ruhunuz gürültüden uzaklaşıp kendi sesini duymak istiyor.

İlk Çeyrek Ay iletişim, eğitim, kardeşler, yakın çevre ve ortaklıklar alanında önemli gelişmeler getirebilir. Bazı konuşmalar ilişki dinamiklerini değiştirebilir. Uzun süredir söylenmeyen sözler artık dile gelebilir. Özellikle iş birlikleri ve özel ilişkilerde denge kurmak önemli olacak.

27 Haziran'da Mars ile Jüpiter arasındaki destekleyici açı kariyer ve sosyal çevre evlerinizi çalıştırıyor. Uzun süredir verdiğiniz emeğin karşılığını alabileceğiniz bir fırsat doğabilir. Üst düzey kişilerden destek görebilir, önemli insanlarla bağlantı kurabilir veya sizi daha görünür kılacak bir gelişme yaşayabilirsiniz. Özellikle yöneticiler, devlet kurumları, eğitim, medya, hukuk, danışmanlık ve organizasyon alanlarında çalışan Aslanlar için güçlü bir ilerleme enerjisi bulunuyor.

28 Haziran'da Mars burç değiştirerek İkizler'e ve sizin 11. evinize geçiyor. Sosyal çevreniz hızlanıyor. Yeni insanlar, yeni projeler, yeni ekipler ve yeni hedefler hayatınıza girmeye başlıyor. Ancak bu süreçte dost görünen herkesin dost olmadığını da görebilirsiniz. Mars burada rekabeti artırabilir. Kıskançlıklar, fikir ayrılıkları veya sosyal medya üzerinden yaşanabilecek tartışmalara dikkat etmek gerekiyor.

İş ve kariyer alanında önemli kararlar gündeme gelebilir. Bazı Aslanlar terfi, yeni görev veya yön değişikliği konuşmaları yapabilir. Chiron'un 10. eve geçişi özellikle 'başarısız olursam ne olur?' korkusunu iyileştirmeye geliyor. Artık küçük düşünmeyi bırakmanız gerekiyor. Çünkü kader sizi daha büyük bir sahneye hazırlıyor.

Maddi konularda gelir artışı fırsatları ortaya çıkabilir. Kariyer bağlantılı kazançlar büyüyebilir. Ancak arkadaş çevresi, organizasyonlar veya gelecek planları için yapılacak harcamalarda bütçeyi korumakta fayda var. Uzun vadeli yatırımlar konusunda ise olumlu etkiler söz konusu.

Aşk hayatında görünmeyen duygular ön plana çıkıyor. Geçmişten biri yeniden gündeme gelebilir. Bazı Aslanlar gizli bir hayranın ilgisini fark edebilir. İlişkisi olanlar için ise partnerin iç dünyasını daha iyi anlama zamanı. Ancak varsayımlar yerine açık iletişim kurmak gerekiyor.

Beden sağlığında stres kaynaklı uyku düzensizlikleri, bağışıklık sistemi hassasiyetleri, boyun ve omuz gerginlikleri görülebilir. Dinlenmeye zaman ayırmak bu hafta sandığınızdan daha önemli. Ruhunuzun da bedeni kadar bakıma ihtiyacı var.

Ruhsal olarak çok güçlü bir eşikten geçiyorsunuz. Sezgileriniz size sürekli bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Karşınıza çıkan işaretler, tekrar eden sayılar, rüyalar ve beklenmedik karşılaşmalar rastlantı değil. Evren sizi yeni bir döneme hazırlarken geçmişte göz ardı ettiğiniz gerçekleri de gösteriyor.

Gökyüzü size şunu söylüyor:

Bazen en büyük başarı daha fazla savaşmak değil, doğru zamanda geri çekilip yeniden güç toplamaktır. Şu an hayat sizi durdurmuyor; sizi daha büyük bir sıçrama için hazırlıyor. Perde arkasında çalışan kader çarkları yakında görünür olacak. Sabırlı olun. Çünkü doğum gününüzle birlikte başlayacak yeni döngü, son yılların en önemli başlangıçlarından biri olabilir. Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız budur. ✨

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Yükselen Başak ve Güneş Başak Burcu

Yükselen Başak ve Güneş Başak Burcu

ASTRODEHA İLE GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Bu hafta gökyüzü sizi sıradan bir haftaya değil, kader planınızın daha büyük bir resmini görmeye davet ediyor. Uzun zamandır hayatın detaylarıyla mücadele ederken büyük resmi kaçırmış olabilirsiniz. Ancak 22-28 Haziran haftasında yaşanacak geçişler size hem ruhsal hem fiziksel hem de maddi anlamda yeni bir yön göstermeye hazırlanıyor. Özellikle 19 Haziran'da Chiron'un Boğa burcuna geçişiyle başlayan süreç hayatınızın önümüzdeki yıllarını şekillendirecek çok önemli bir kapıyı aralıyor.

Chiron sizin 9. evinize geçiyor. Bu alan yüksek eğitim, hukuk, yurtdışı bağlantıları, akademik çalışmalar, inanç sistemleri, yaşam felsefesi, kader yolu ve ruhsal gelişim alanını temsil eder. Şimdiye kadar doğru olduğuna inandığınız birçok düşünce sorgulanabilir. Bazı Başaklar yıllardır taşıdığı bir inancı bırakırken bazıları yeni bir eğitim, yeni bir uzmanlık veya yeni bir yaşam görüşü geliştirebilir. Özellikle 'Ben gerçekten neye inanıyorum?' sorusu önümüzdeki süreçte hayatınızın merkezine yerleşebilir.

Geçmişte eğitim yarım kalmış olabilir. Yurtdışı planları ertelenmiş olabilir. Hukuksal süreçlerde hayal kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz. Chiron bu yaraları görünür hale getirirken aynı zamanda iyileştirmeye geliyor. Bazı Başaklar öğretmenlik, danışmanlık, koçluk veya spiritüel alanlarda yeni bir yol açabilir. Bilgiyi paylaşma ve insanlara rehberlik etme potansiyeliniz artıyor.

21 Haziran'da Güneş Yengeç burcuna geçiyor ve sizin 11. evinizi aydınlatıyor. Bu ev hayaller, gelecek planları, sosyal çevre, ekip çalışmaları, organizasyonlar ve sosyal medya alanıdır. Bir yıldır emek verdiğiniz bazı hedefler artık görünür olmaya başlıyor. Özellikle internet, teknoloji, sosyal medya, eğitim, danışmanlık, organizasyon, grup çalışmaları ve topluluklar üzerinden ilerleyen projelerde önemli gelişmeler yaşanabilir.

Bu süreçte çevrenizdeki insanları da yeniden değerlendireceksiniz. Herkes dost değildir. Bazıları sizin enerjinizden beslenirken bazıları gerçekten sizi büyütmek istiyor. Yengeç sezonu dost ve fırsat ayrımını netleştirecek.

İlk Çeyrek Ay sizin gelirleriniz ve para eviniz ile değerler alanınızı çalıştırıyor. Maddi konularda önemli kararlar gündeme gelebilir. Bir ödeme, yatırım, maaş görüşmesi veya bütçe planlaması yapılabilir. Harcamalarınızı gözden geçirmeniz gereken bir süreçtesiniz. Özellikle duygusal nedenlerle yapılan alışverişler veya gereksiz harcamalar sonradan pişmanlık yaratabilir.

27 Haziran'da Mars ve Jüpiter arasında oluşan güçlü destek açısı sizin 9. ve 11. evlerinizi harekete geçiriyor. Bu haftanın en şanslı etkilerinden biri sizin için çalışıyor. Eğitim almak isteyenler, sınava hazırlananlar, akademik çalışmalar yapanlar, yurtdışı bağlantılı işler yürütenler ve hukuksal süreçleri olanlar için olumlu gelişmeler yaşanabilir. Bir başvuru kabul edilebilir, beklenen bir haber gelebilir veya yeni bir kapı açılabilir.

Bu açı aynı zamanda hayallerinizi somutlaştırma fırsatı veriyor. Uzun zamandır düşündüğünüz bir proje ilk kez ciddi şekilde ilerlemeye başlayabilir. Evren size sadece hayal kurmayı değil, harekete geçmeyi söylüyor.

28 Haziran'da Mars İkizler burcuna geçiyor ve kariyer alanınızı temsil eden 10. evinizi aktive ediyor. İşte asıl hareket burada başlıyor. Önümüzdeki haftalarda iş hayatınız hızlanacak. Görüşmeler, toplantılar, sunumlar, projeler, teklifler ve yeni sorumluluklar gündeme gelebilir. Kariyerinizde görünür olacağınız bir döneme giriyorsunuz.

Ancak Mars burada bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Üstlerle tartışmalar, iş yerinde rekabet, yanlış anlaşılmalar veya acele verilmiş kararlar sorun yaratabilir. Özellikle sözlerinize dikkat etmelisiniz. Bu süreçte zekânız en büyük silahınız olacak.

İş hayatında beklenmedik görev değişiklikleri yaşanabilir. Bazı Başaklar terfi alabilir, bazıları ise kariyer yönünü değiştirebilir. Yeni bir sektöre geçmek isteyenler için de önemli fırsatlar oluşabilir. Özellikle eğitim, medya, danışmanlık, satış, pazarlama, teknoloji ve dijital platformlarla ilgili alanlarda çalışan Başaklar için güçlü etkiler söz konusu.

Maddi konularda kazanç kapıları açılıyor ancak harcamalar da artabilir. Kariyer kaynaklı gelir artışı mümkün. Özellikle Temmuz ayına doğru yeni bir sözleşme, ek gelir veya yan proje fırsatı oluşabilir. Finansal anlamda daha stratejik davranan Başaklar bu dönemin kazananı olacak.

Aşk hayatında ise oldukça ilginç gelişmeler yaşanıyor. 7. ev yöneticinizin aldığı etkiler ilişkilerde gelecek planlarını ön plana çıkarıyor. Bazı Başaklar ilişkilerini ciddileştirme kararı alabilir. Bazıları ise artık aynı hedefe bakmadıkları kişilerden uzaklaşabilir. Arkadaşlıktan aşka dönüşen ilişkiler gündeme gelebilir.

Bekâr Başaklar için sosyal çevre, organizasyonlar, internet platformları ve arkadaş grupları yeni tanışmalar getirebilir. Bu hafta başlayan bir iletişim ilerleyen aylarda ciddi bir ilişkiye dönüşebilir.

Aile hayatında özellikle ebeveynlerle ilgili bazı sorumluluklar gündeme gelebilir. Aile büyüklerinin sağlık durumları veya ev içi düzenlemeler dikkat isteyebilir. Ancak genel olarak destekleyici etkiler hakim.

Beden sağlığında sindirim sistemi, bağırsaklar, mide hassasiyetleri, boyun ve omuz gerginlikleri dikkat çekebilir. Mars'ın kariyer alanına geçişi stres seviyesini yükseltebilir. Uyku düzeni ve beslenme alışkanlıkları ihmal edilmemeli.

Ruhsal açıdan ise çok önemli bir uyanış dönemindesiniz. Chiron'un 9. eve geçişi sizi sadece bilgiye değil bilgeliğe çağırıyor. Hayatınızın bazı bölümlerinde cevabı dışarıda aramayı bırakıp içinize dönmeniz gerekiyor. Çünkü bu hafta evren size yeni bir yol gösteriyor.

Gökyüzü size şunu söylüyor:

Küçük ayrıntıları mükemmelleştirmek için harcadığınız enerji, sizi büyük hayallerinizden uzaklaştırmış olabilir. Şimdi kader sizi daha yükseğe bakmaya çağırıyor. Önünüzde açılan kapılar tesadüf değil. Hayat sizi büyütmek için bazı sınırlarınızı yıkıyor. Korkularınızı değil vizyonunuzu takip edin. Çünkü bu hafta başlayan süreç sadece birkaç günlük bir etki değil; gelecekteki başarılarınızın temelini atacak bir dönüm noktasıdır. Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız budur. Bu hafta kaderiniz size sessizce yeni bir yön gösteriyor; onu fark edenler yılın geri kalanında çok şey değiştirebilir.

Yükselen Terazi ve Güneş Terazi Burcu

Yükselen Terazi ve Güneş Terazi Burcu

ASTRODEHA İLE GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Bu hafta gökyüzü sizin için sıradan bir haftadan çok daha fazlasını anlatıyor. Hayatınızın görünmeyen alanlarında başlayan değişimler önümüzdeki yılların kaderini şekillendirecek güçte. Özellikle 19 Haziran'da Chiron'un Boğa burcuna geçişiyle birlikte para, güven, bağlılık, güç paylaşımı ve duygusal teslimiyet konularında derin bir iyileşme sürecine giriyorsunuz. Bazı yaralar yıllardır görünmüyordu, şimdi görünür hale geliyor. Bazı korkular ise artık sizi yönetemeyecek kadar zayıflıyor.

Chiron sizin 8. evinize geçiyor. Bu ev ortak paralar, krediler, borçlar, miraslar, nafaka, yatırımlar, eşin geliri, ortaklık gelirleri ve psikolojik dönüşüm alanıdır. Önümüzdeki yıllarda para ile kurduğunuz ilişkinin tamamen değiştiğini görebilirsiniz. Yalnızca maddi anlamda değil, duygusal olarak da 'kaybetme korkusu', 'terk edilme korkusu', 'güvensizlik', 'kontrol ihtiyacı' gibi temalar şifalanmaya başlıyor. Hayat size gerçek gücün sahip olmakta değil, güvenebilmekte olduğunu öğretiyor.

21 Haziran'da Güneş Yengeç burcuna geçiyor ve kariyer alanınızı temsil eden 10. evinizi aydınlatıyor. Bu sizin için yılın en önemli dönemlerinden birini başlatıyor. İş hayatı, kariyer hedefleri, toplum önündeki duruşunuz, statünüz ve geleceğe yönelik planlarınız ön plana çıkıyor. Önümüzdeki dört hafta boyunca dikkatler üzerinizde olacak. Yaptığınız işler fark edilmeye başlayabilir.

Uzun süredir emek verdiğiniz bir konu sonunda görünür olabilir. Bazı Teraziler için terfi, görev değişimi, yeni iş teklifi veya önemli bir proje gündeme gelebilir. İş arayanlar için güçlü fırsatlar oluşabilir. Kariyer yolunda yeni bir sayfa açılıyor.

İlk Çeyrek Ay burcunuzda gerçekleşen etkileriyle sizi ve ilişkilerinizi karşı karşıya getiriyor. Bu hafta 'ben' ve 'biz' dengesi sınanıyor. Sürekli taviz veren taraf siz misiniz? Sürekli yük taşıyan siz misiniz? Artık bazı gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. İlişkilerde adalet arayışı güçleniyor.

27 Haziran'da Mars ile Jüpiter arasında oluşan destekleyici açı sizin 8. ve 10. evlerinizi harekete geçiriyor. Kariyer kaynaklı maddi fırsatlar ortaya çıkabilir. Beklediğiniz bir ödeme gelebilir. Bir yatırım, ortaklık veya finansal destek gündeme gelebilir. Özellikle banka işlemleri, krediler, sigortalar, vergi konuları ve ortak gelirlerde olumlu gelişmeler yaşanabilir.

Bu açı aynı zamanda sizi daha cesur hareket etmeye teşvik ediyor. Uzun zamandır korktuğunuz bir konuda ilk adımı atabilirsiniz. Çünkü artık evren sizi bekletmek yerine ilerletmek istiyor.

28 Haziran'da Mars İkizler burcuna geçiyor ve sizin 9. evinizi hareketlendiriyor. İşte burada hayat hızlanmaya başlıyor. Eğitimler, seminerler, sınavlar, yurtdışı bağlantıları, hukuksal süreçler, akademik çalışmalar ve seyahatler gündeme gelebilir. Bazı Teraziler aniden bir yolculuk planlayabilir. Bazıları ise eğitim veya uzmanlık alanında yeni bir başlangıç yapabilir.

Mars burada zihinsel enerjinizi yükseltirken aynı zamanda sabırsızlaştırabilir. Özellikle sosyal medyada, hukuksal konularda veya fikir çatışmalarında tartışmalara dikkat etmek gerekiyor. Her savaşı kazanmak zorunda değilsiniz.

İş hayatında yöneticilerle yapılacak görüşmeler önem taşıyor. Kariyer alanınızın bu kadar aktif olması yeni sorumlulukları da beraberinde getirebilir. Ancak bu yük sizi aşağı çekmek için değil, yükseltmek için geliyor.

Maddi konularda özellikle ortak gelirler, eş geliri, primler, komisyonlar, yatırımlar ve beklenen ödemeler ön plana çıkıyor. Chiron'un 8. eve geçişi finansal korkularınızı iyileştirme sürecini başlatıyor. Para kaybetme korkusu yerine para yönetme becerisi gelişmeye başlıyor.

Aşk hayatında oldukça yoğun etkiler bulunuyor. İlişkiler yüzeysel olmaktan çıkıyor. Ya daha derin bağlar kurulacak ya da sağlam olmayan ilişkiler çözülmeye başlayacak. Partnerinizin gerçek niyetini daha net görebilirsiniz. Bekâr Teraziler için kariyer çevresi, eğitim ortamları veya uzak bağlantılar üzerinden yeni tanışmalar gündeme gelebilir.

Evli veya uzun süreli ilişkisi olan Teraziler için ortak para, gelecek planları ve sorumluluk paylaşımı önemli konuşma başlıkları olacak. Bazı çiftler ev, yatırım veya çocuk konularında kararlar alabilir.

Aile hayatında kariyer ve özel yaşam dengesi önem kazanıyor. İş yoğunluğu nedeniyle aileye daha az zaman ayırmak bazı gerginlikler yaratabilir. Dengeyi korumak bu hafta en önemli sınavlardan biri olacak.

Beden sağlığında böbrekler, bel bölgesi, hormon dengesi, sindirim sistemi ve stres kaynaklı yorgunluklar dikkat çekebilir. Özellikle Mars'ın hava elementine geçişi zihinsel yorgunluğu artırabilir. Dinlenmek bir lüks değil ihtiyaç olacak.

Ruhsal anlamda ise derin bir dönüşüm kapısı açılıyor. Chiron'un 8. ev geçişi sizi korkularınızla yüzleştirecek ama aynı zamanda özgürleştirecek. Artık sizi aşağı çeken duygusal yükleri taşımanız gerekmiyor. Eski yaralar kapanmaya hazırlanıyor.

Gökyüzü size şunu söylüyor:

Hayatınızın kontrolünü kaybetmekten korkarken aslında büyüme fırsatlarını da kaçırmış olabilirsiniz. Bu hafta kader sizi daha güçlü, daha cesur ve daha kararlı bir versiyonunuza dönüştürmeye başlıyor. Önünüzde açılan kapılar sadece kariyer fırsatları değil, aynı zamanda kendi gücünüzü yeniden keşfetme fırsatlarıdır. Artık geçmişin korkularıyla değil, geleceğin potansiyeliyle hareket edin. Çünkü bu hafta başlayan süreç, sizi önümüzdeki yılların en önemli başarı hikâyesine hazırlıyor. Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız budur. Bu kez evren sizden küçük oynamanızı değil, gerçek gücünüzü ortaya koymanızı istiyor. ✨

Yükselen Akrep ve Güneş Akrep Burcu

Yükselen Akrep ve Güneş Akrep Burcu

ASTRODEHA İLE GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Bu hafta gökyüzü sizin için kaderin yön değiştirdiği, ilişkilerin gerçek yüzünü gösterdiği ve gelecekteki yaşam yolunuzun şekillenmeye başladığı çok önemli bir eşiği temsil ediyor. Akrep burcu olarak siz dönüşümleri iyi tanırsınız; ancak bu kez değişen şey sadece şartlar değil, insanlarla kurduğunuz bağların temeli oluyor. 22-28 Haziran haftası boyunca yaşanacak gökyüzü hareketleri özellikle ilişkiler, evlilik, ortaklıklar, kariyer hedefleri, finansal düzen ve ruhsal gelişim alanlarında uzun süre etkisini hissedeceğiniz olayları tetikleyebilir.

19 Haziran'da Chiron'un Boğa burcuna geçmesiyle birlikte sizin 7. eviniz aktif hale geliyor. Bu alan evlilik, uzun süreli ilişkiler, ortaklıklar, sözleşmeler, danışmanlık aldığınız veya verdiğiniz kişiler ve açık düşmanlıkları temsil eder. Önümüzdeki yıllarda ilişkiler alanında çok önemli bir şifa süreci başlayacak. Geçmişte değersiz hissettiğiniz ilişkiler, karşılıksız fedakârlıklar, terk edilme korkuları, güven problemleri ve hayal kırıklıkları yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez acı çekmeniz için değil, iyileşmeniz için.

Bazı Akrepler artık sürekli veren taraf olmanın yükünü bırakacak. Bazıları ise yıllardır sürdürdüğü fakat ruhunu beslemeyen bir ilişkiyi sorgulayacak. Evliliklerde ve ortaklıklarda güç dengeleri değişmeye başlayabilir. Gökyüzü size şu soruyu soruyor: Karşınızdaki kişiye verdiğiniz değerin ne kadarını kendinize veriyorsunuz?

21 Haziran'da Güneş Yengeç burcuna geçiyor ve sizin 9. evinizi aydınlatıyor. Bu dönem hayatı daha geniş bir perspektiften görmeye başlayacaksınız. Yurtdışı bağlantıları, eğitimler, akademik çalışmalar, hukuksal süreçler, yayıncılık, sosyal medya, danışmanlık ve spiritüel gelişim alanları ön plana çıkıyor. Uzun zamandır sıkışmış hissettiğiniz bir konuda yeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz.

Bazı Akrepler için uzak bir şehir veya ülke bağlantılı gelişmeler yaşanabilir. Vize başvuruları, eğitim planları, taşınma düşünceleri veya yabancılarla yapılan işler gündeme gelebilir. Bu süreç aynı zamanda ruhsal farkındalığı da artırıyor. Hayatın size vermek istediği mesajları daha net duymaya başlayabilirsiniz.

İlk Çeyrek Ay sizin 12. ve 3. ev aksınızı çalıştırıyor. Bilinçaltınızda bastırılmış bazı duygular açığa çıkabilir. Uzun zamandır konuşulmayan konular konuşulabilir. Kardeşler, yakın çevre veya eğitimle ilgili bazı gelişmeler yaşanabilir. Özellikle acele karar vermemeye dikkat etmelisiniz.

27 Haziran'da Mars ile Jüpiter arasındaki destekleyici açı sizin 7. ve 9. evlerinizi güçlü şekilde destekliyor. Bu haftanın en şanslı etkilerinden birini alıyorsunuz. Bir ortaklık fırsatı, hukuksal konuda olumlu sonuç, eğitim başvurusu, yurtdışı bağlantılı gelişme veya önemli bir anlaşma gündeme gelebilir. Evren sizi doğru insanlarla buluşturmaya çalışıyor.

Bu etki aynı zamanda ilişkilerde büyüme fırsatı getiriyor. Bir ilişkinin geleceğiyle ilgili ciddi kararlar alınabilir. Bekâr Akrepler için hayat görüşlerini paylaşabilecekleri özel biriyle tanışma ihtimali oldukça yüksek.

28 Haziran'da Mars İkizler burcuna geçiyor ve sizin 8. evinizi harekete geçiriyor. İşte haftanın en güçlü dönüşüm enerjisi burada başlıyor. Önümüzdeki haftalarda ortak para kaynakları, krediler, vergiler, miraslar, nafaka, eşin geliri ve finansal sorumluluklar gündemde olacak. Para hareketleri hızlanabilir.

Mars burada güçlüdür ancak aynı zamanda risklidir. Borçlanırken, yatırım yaparken veya büyük maddi kararlar alırken detayları dikkatle incelemek gerekiyor. Aceleyle verilen finansal kararlar sonradan düzeltme gerektirebilir.

İş hayatında önemli bağlantılar kurulabilir. Özellikle danışmanlık, eğitim, medya, hukuk, finans, sağlık, araştırma ve dijital alanlarda çalışan Akrepler için büyüme fırsatları bulunuyor. Üst düzey kişilerle yapılacak görüşmeler yeni kapılar açabilir.

Maddi konularda beklenen ödemeler gelebilir. Ortak gelirlerde artış yaşanabilir. Ancak Mars'ın 8. eve geçişi nedeniyle harcamaların da hızlanması mümkün. Özellikle kredi kartları, vergi ödemeleri, sigortalar ve ortak mali yükümlülükler kontrol altında tutulmalı.

Aşk hayatında çok derin etkiler bulunuyor. Chiron'un ilişki evine geçmesi, kaderi olan insanlarla karşılaşmaları artırabilir. Bazı ilişkiler iyileşirken bazıları gerçek yüzünü gösterebilir. Eğer bir ilişkinin temeli sağlam değilse bu süreç onu görünür hale getirecek.

Evli Akrepler için eşin işi, geliri veya kariyerinde önemli gelişmeler yaşanabilir. Ortak hedefler ve gelecek planları yeniden yapılandırılabilir. Bekâr Akrepler için uzak bağlantılar, eğitim ortamları veya sosyal medya üzerinden başlayan iletişimler dikkat çekebilir.

Aile hayatında bazı sorumluluklar artabilir. Özellikle büyüklerin sağlık konuları veya aile içi finansal meseleler gündeme gelebilir. Ancak genel olarak destekleyici etkiler hakim.

Beden sağlığında hormonal sistem, üreme organları, bağırsaklar, sinir sistemi ve stres kaynaklı yorgunluklara dikkat etmek gerekiyor. Mars'ın 8. eve geçişi bastırılmış öfkenin fiziksel belirtiler yaratabileceğini gösteriyor. Duygularınızı içinizde tutmak yerine dönüştürmeye çalışın.

Ruhsal anlamda ise çok güçlü bir uyanış sürecine giriyorsunuz. Yengeç sezonu sezgilerinizi olağanüstü derecede artırıyor. Rüyalar, işaretler, tesadüfler ve ani farkındalıklar yol gösterici olabilir. Özellikle bu hafta duyduğunuz bir cümle, okuduğunuz bir yazı veya tanıştığınız bir kişi kaderinizde önemli bir rol oynayabilir.

Gökyüzü size şunu söylüyor:

Hayat sizi cezalandırmıyor, sizi daha doğru insanlara ve daha doğru yollara yönlendiriyor. Kapanan kapılara üzülmek yerine açılan yeni yolları fark edin. Çünkü bu hafta başlayan süreç, yalnızca bir ilişkinin veya bir olayın değil, tüm yaşam yönünüzün değişmesine neden olabilir. Kendinizi küçültmeyi bırakın. Çünkü kader artık sizi saklandığınız yerden çıkarıp gerçek gücünüzle buluşturmak istiyor. Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız budur. Bu hafta evren size bir son değil, çok daha büyük bir başlangıç hazırlıyor. ✨

Yükselen Yay ve Güneş Yay Burcu

Yükselen Yay ve Güneş Yay Burcu

ASTRODEHA İLE GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

22-28 Haziran haftası sizin için yalnızca bir haftalık gökyüzü etkisi değil, önümüzdeki yılların yaşam düzenini şekillendirecek önemli bir dönüm noktası taşıyor. Bu hafta yaşanacak gezegen geçişleri özellikle çalışma hayatı, sağlık, günlük düzen, ilişkiler, ortaklıklar, finansal dönüşümler ve ruhsal gelişim alanlarında çok güçlü etkiler oluşturuyor. Uzun zamandır görmezden geldiğiniz bazı gerçekler artık göz ardı edilemeyecek kadar görünür hale geliyor. Evren sizi yorulduğunuz yerleri fark etmeye, enerjinizi tüketen insanları ayırt etmeye ve kendi değerinizi yeniden tanımlamaya çağırıyor.

19 Haziran'da Chiron'un Boğa burcuna geçmesiyle birlikte sizin 6. eviniz aktive oluyor. Bu alan çalışma koşulları, günlük yaşam düzeni, sağlık, iş ortamı, ekip arkadaşları, hizmet verdiğiniz insanlar ve yaşam kalitenizi oluşturan alışkanlıkları temsil eder. Önümüzdeki yıllarda hayatınızın en önemli şifalanma alanlarından biri bedeniniz ve yaşam düzeniniz olacak. Sürekli başkalarına yetişmeye çalışırken kendi ihtiyaçlarınızı ihmal ettiğiniz dönemlerin sonuçlarıyla yüzleşebilirsiniz.

Gökyüzü size çok açık bir mesaj veriyor; bedeniniz sizin düşmanınız değil, size konuşmaya çalışan en sadık yol arkadaşınız. Uzun süredir ihmal edilen sağlık konuları, düzensiz uyku, yanlış beslenme, stres kaynaklı rahatsızlıklar veya tükenmişlik belirtileri artık dikkatinizi çekebilir. Ancak Chiron burada yalnızca yaraları göstermek için değil, onları iyileştirmek için bulunuyor.

Bazı Yaylar iş ortamında değersiz hissettikleri konuları sorgulayacak. Sürekli fazla sorumluluk alan, herkese yetişmeye çalışan ve kendi sınırlarını koruyamayan Yaylar için önemli farkındalıklar geliyor. Artık 'hayır' demeyi öğrenmek zorundasınız.

21 Haziran'da Güneş Yengeç burcuna geçiyor ve sizin 8. evinizi aydınlatıyor. Bu alan dönüşüm, ortak para kaynakları, finansal ortaklıklar, krediler, miraslar, nafaka, yatırımlar, eşin geliri ve ruhsal dönüşüm evidir. Önümüzdeki dört hafta boyunca hayatınızda bazı şeyler yüzeyde değil derinde değişecek.

Bazı Yaylar finansal konularla yoğun şekilde ilgilenebilir. Beklenen ödemeler, krediler, banka işlemleri, vergi konuları veya ortak gelirler gündeme gelebilir. Ancak bu etki yalnızca para ile ilgili değildir. Aynı zamanda duygusal yüklerden arınma sürecini de başlatır. Geçmişten taşıdığınız bazı korkular artık çözülmeye başlıyor.

İlk Çeyrek Ay sosyal çevre ve gelecek planları alanınızı hareketlendiriyor. Bir arkadaşla yaşanan durum farklı bir boyut kazanabilir. Bazı Yaylar bir ekipten ayrılabilir, bazıları yeni bir topluluğa katılabilir. Kimin sizin geleceğinizde yer alacağını yeniden değerlendireceğiniz bir süreç başlıyor.

27 Haziran'da Mars ile Jüpiter arasında oluşan güçlü destekleyici açı sizin 6. ve 8. evlerinizi harekete geçiriyor. İşte haftanın en güçlü fırsatlarından biri burada oluşuyor. Çalışma hayatınızda uzun zamandır verdiğiniz emeğin karşılığını alabilirsiniz. Yeni bir iş fırsatı, gelir artışı, proje başarısı veya iş ortamında olumlu gelişmeler yaşanabilir.

Bu etki aynı zamanda sağlık konusunda da destekleyicidir. Yeni bir tedavi, yaşam tarzı değişikliği veya sağlıkla ilgili alınan bir karar olumlu sonuçlar verebilir. Bedeniniz size teşekkür etmeye başlayabilir.

28 Haziran'da Mars İkizler burcuna geçiyor ve sizin 7. evinizi aktive ediyor. İşte haftanın en dikkat çekici değişimlerinden biri burada başlıyor. İlişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanı hızlanıyor. Önümüzdeki haftalarda hayatınıza yeni insanlar girebilir, mevcut ilişkiler farklı bir boyut kazanabilir veya bazı ortaklıklar yeniden şekillenebilir.

Mars burada tutku getirir ancak aynı zamanda gerilim de yaratabilir. Özellikle iletişim kaynaklı tartışmalar yaşanabilir. Partnerinizle veya iş ortağınızla güç savaşlarına girmemeye dikkat etmelisiniz. Haklı olmak yerine çözüm üretmek daha kazançlı olacak.

İş hayatında ortak çalışmalar önem kazanıyor. Tek başınıza ilerlemek yerine doğru insanlarla iş birliği yapmak sizi daha hızlı büyütebilir. Özellikle danışmanlık, eğitim, medya, hukuk, satış, reklam, teknoloji ve iletişim alanlarında çalışan Yaylar için önemli fırsatlar oluşuyor.

Maddi konularda ortak gelirler ön plana çıkıyor. Eşin kazancı, ortak yatırımlar, primler, komisyonlar veya dış kaynaklı gelirlerde artış yaşanabilir. Ancak Mars'ın etkisiyle acele yatırım kararlarından kaçınmak gerekiyor.

Aşk hayatında oldukça hareketli bir dönem başlıyor. İlişkisi olan Yaylar partnerleriyle geleceğe yönelik önemli konuşmalar yapabilir. Bazı ilişkiler resmiyet yolunda ilerlerken bazıları gerçek yüzünü gösterebilir. Özellikle iletişim şekli ilişkinin kaderini belirleyecek.

Bekâr Yaylar için yeni tanışmalar son derece güçlü etkiler taşıyor. Özellikle eğitim, seyahat, sosyal medya veya iş bağlantıları üzerinden başlayan bir iletişim hızla derinleşebilir. Ancak ilk izlenimlerle hareket etmek yerine zaman tanımakta fayda var.

Aile hayatında maddi konular veya ortak sorumluluklar gündeme gelebilir. Aile üyeleriyle finansal kararlar alınabilir. Bazı Yaylar aileden gelen desteklerle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilir.

Beden sağlığında bağırsaklar, sindirim sistemi, karaciğer, sinir sistemi ve stres kaynaklı hassasiyetler dikkat çekiyor. Chiron'un 6. eve geçişi yaşam tarzınızı yeniden düzenlemeniz gerektiğini açıkça gösteriyor. Bedeninizin verdiği sinyalleri görmezden gelmeyin.

Ruhsal açıdan ise çok derin bir dönüşüm kapısı açılıyor. Yengeç sezonu bilinçaltınızı harekete geçirirken sizi geçmiş korkularınızla yüzleştirebilir. Ancak bu süreç korkutucu değil, özgürleştirici olacak. Çünkü artık sizi aşağı çeken yükleri bırakmaya hazırlanıyorsunuz.

Gökyüzü size şunu söylüyor:

Hayatınızın bazı alanlarında sürekli ileriye koşarken geride bıraktığınız ihtiyaçlarınız oldu. Şimdi evren sizi yavaşlatıp gerçekten neye değer verdiğinizi hatırlatıyor. Gücünüz yalnızca büyük hedeflerinizde değil, günlük hayatınızı nasıl yönettiğinizde saklı. Bu hafta başlayan süreç size daha sağlıklı, daha güçlü, daha bilinçli ve daha dengeli bir yaşam kurma fırsatı sunuyor. Önünüzde açılan kapılar tesadüf değil. Kader sizi yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız budur. Bu hafta attığınız küçük adımlar önümüzdeki yılların en büyük başarılarının temelini oluşturabilir. ✨

Yükselen Oğlak ve Güneş Oğlak Burcu

Yükselen Oğlak ve Güneş Oğlak Burcu

ASTRODEHA İLE GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

22-28 Haziran haftası sizin için yalnızca bir gökyüzü hareketleri haftası değil, kalbinizin, kaderinizin, ilişkilerinizin ve yaşamdan aldığınız keyfin yeniden tanımlanmaya başladığı çok özel bir dönemi temsil ediyor. Uzun zamandır sorumluluklar, yükümlülükler ve hayatta kalma mücadelesi içinde ilerleyen Oğlaklar için bu hafta gökyüzü farklı bir kapı açıyor. Bu kez konu sadece çalışmak, üretmek veya güçlü olmak değil; mutlu olmak, sevilmek, değer görmek ve hayatın tadını çıkarmak oluyor.

19 Haziran'da Chiron'un Boğa burcuna geçmesiyle birlikte sizin 5. eviniz aktif hale geliyor. Bu alan aşk, çocuklar, yaratıcılık, sahneye çıkmak, görünür olmak, yetenekler, hobiler, üretkenlik ve yaşamdan alınan keyfi temsil eder. Önümüzdeki yıllarda hayatınızın en büyük şifa alanlarından biri kalbiniz olacak.

Geçmişte reddedildiğiniz ilişkiler, karşılıksız aşklar, görülmediğinizi düşündüğünüz dönemler veya yeteneklerinizin fark edilmediği deneyimler yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez yarayı kanatmak için değil, onu iyileştirmek için. Hayat size şunu öğretiyor; değeriniz başkalarının sizi seçmesiyle değil, sizin kendinizi seçmenizle başlar.

Bazı Oğlaklar için çocuklarla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler için yeni süreçler başlayabilir. Çocuklarının hayatında önemli kararlar gündeme gelebilir. Sanatsal çalışmalar, yaratıcı projeler ve kişisel markalaşma alanlarında da büyük gelişim fırsatları oluşabilir.

21 Haziran'da Güneş Yengeç burcuna geçiyor ve sizin 7. evinizi aydınlatıyor. Bu, yılın sizin için en önemli ilişki dönemlerinden biridir. Evlilikler, ortaklıklar, sözleşmeler, danışmanlık ilişkileri ve hayatınızdaki önemli insanlar ön plana çıkıyor. Önümüzdeki dört hafta boyunca kaderiniz bazı insanlarla kesişebilir.

Bazı Oğlaklar yeni bir ilişkiye başlayabilir. Bazıları mevcut ilişkilerinde önemli kararlar alabilir. Evlilik teklifi, nişan, ortaklık anlaşmaları veya uzun vadeli planlar gündeme gelebilir. Ancak sağlam olmayan ilişkiler için de gerçekleri görme zamanı geliyor.

İlk Çeyrek Ay kariyer ve aile ekseninizde etkili oluyor. İş ve özel hayat arasındaki dengeyi kurmak kolay olmayabilir. Bazı Oğlaklar iş sorumlulukları nedeniyle ailelerine yeterince zaman ayıramadıklarını fark edebilir. Bazıları ise kariyerleriyle ilgili önemli bir karar vermek zorunda kalabilir.

27 Haziran'da Mars ile Jüpiter arasında oluşan güçlü destekleyici açı sizin 5. ve 7. evlerinizi harekete geçiriyor. Haftanın en şanslı etkilerinden birini alıyorsunuz. Aşk hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. Bekâr Oğlaklar hayatlarına heyecan katacak biriyle tanışabilir. İlişkisi olanlar ise gelecek planlarını somutlaştırabilir.

Bu açı aynı zamanda yaratıcı projeler, sahne çalışmaları, eğitimler, danışmanlık faaliyetleri ve kişisel girişimler açısından da son derece destekleyici. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir konu meyvesini vermeye başlayabilir.

28 Haziran'da Mars İkizler burcuna geçiyor ve sizin 6. evinizi hareketlendiriyor. İşte burada günlük hayatın temposu belirgin şekilde artıyor. Çalışma hayatı yoğunlaşıyor. Yeni görevler, projeler, toplantılar ve sorumluluklar gündeme gelebilir. İş ortamında iletişim trafiği hızlanıyor.

Mars burada üretkenlik getirirken aynı zamanda stres de yaratabilir. Aynı anda çok fazla işle ilgilenmek tükenmişlik hissi oluşturabilir. Her şeye yetişmeye çalışmak yerine öncelik belirlemek çok önemli olacak.

İş hayatında özellikle iletişim, eğitim, danışmanlık, muhasebe, medya, sağlık, teknoloji ve organizasyon alanlarında çalışan Oğlaklar için yoğun ama verimli bir süreç başlıyor. İş değiştirmek isteyenler için yeni görüşmeler gündeme gelebilir.

Maddi konularda yaratıcı çalışmalar, bireysel projeler ve ortaklıklar gelir artışı sağlayabilir. Ancak Mars'ın 6. ev etkisi nedeniyle iş kaynaklı harcamalar da yükselebilir. Özellikle teknoloji, eğitim veya iş geliştirme yatırımları ön plana çıkabilir.

Aşk hayatında uzun zamandır görülmeyen duygular görünür oluyor. Chiron'un 5. eve geçişi kalbinizdeki eski yaraları şifalandırmaya başlıyor. Kendinizi sevilmeye layık görmediğiniz alanlar değişiyor. Evren size aşkı öğretmeden önce öz değeri öğretiyor.

Evli veya ilişkisi olan Oğlaklar için partnerle daha fazla vakit geçirmek, birlikte gelecek planları yapmak ve ortak hedeflere yönelmek mümkün. Ancak iş yoğunluğunun ilişkilere zarar vermemesine dikkat edilmeli.

Aile hayatında çocuklar, gençler veya aile içindeki yaratıcı projeler ön plana çıkabilir. Ev içerisinde daha sıcak ve duygusal bir atmosfer oluşabilir. Ancak kariyer baskısının aile düzenine yansımaması önemli.

Beden sağlığında sindirim sistemi, bağırsaklar, omuzlar, kollar, solunum sistemi ve stres kaynaklı yorgunluklar dikkat çekiyor. Mars'ın 6. eve geçişi aşırı çalışma nedeniyle enerjiyi hızlı tüketebilir. Dinlenme ve hareket arasında denge kurmak gerekiyor.

Ruhsal açıdan ise önemli bir farkındalık yaşıyorsunuz. Yıllardır güçlü görünmeye çalışırken aslında ne kadar yorulduğunuzu fark edebilirsiniz. Bu hafta ruhunuz size sadece başarılı olmanın değil, mutlu olmanın da önemli olduğunu hatırlatıyor.

Gökyüzü size şunu söylüyor:

Hayat sizi yalnızca sorumluluk taşımak için yaratmadı. Kalbinizin de bir amacı var. Uzun zamandır ertelediğiniz mutluluklar, bastırdığınız duygular ve görmezden geldiğiniz hayaller yeniden kapınızı çalıyor. Bu hafta kader size bir seçim sunuyor; sadece görevlerinizi mi yaşayacaksınız, yoksa gerçekten yaşamaya mı başlayacaksınız? Önünüzde açılan kapılar aşkı, yaratıcılığı, görünürlüğü ve gerçek mutluluğu taşıyor. Kendinizi buna izin verecek kadar değerli görün. Çünkü evren artık sizi sadece çalıştırmak değil, ödüllendirmek istiyor. Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız budur. Bu hafta kalbinizde başlayan değişim, önümüzdeki yılların en güzel hikâyesine dönüşebilir. ✨

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Yükselen Kova ve Güneş Kova Burcu

Yükselen Kova ve Güneş Kova Burcu

ASTRODEHA İLE GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

22-28 Haziran haftası sizin için yalnızca birkaç günlük bir enerji değişimi değil, yaşamınızın temellerini yeniden yapılandıracak uzun vadeli bir kader döngüsünün başlangıcını temsil ediyor. Bu hafta gökyüzünde yaşanacak büyük geçişler özellikle ev, aile, kariyer, sağlık, aşk, çocuklar, yaratıcılık ve yaşam güvenliği konularında önemli gelişmeler getirebilir. Uzun zamandır dış dünyada mücadele eden Kova burçları için şimdi sıra iç dünyalarını, köklerini ve yaşamlarının temelini güçlendirmeye geliyor.

19 Haziran'da Chiron'un Boğa burcuna geçmesiyle birlikte sizin 4. eviniz aktif hale geliyor. Bu alan aile, ebeveynler, kökler, geçmiş, çocukluk, yaşanılan ev, gayrimenkuller ve duygusal güvenlik alanını temsil eder. Önümüzdeki yıllarda hayatınızın en önemli şifa alanlarından biri burası olacak.

Bazı Kovalar geçmişten gelen aile yaralarıyla yüzleşebilir. Çocukluk döneminde yaşanan olaylar, ebeveynlerle ilgili duygular veya yıllardır bastırılan kırgınlıklar görünür hale gelebilir. Ancak bu süreç sizi zayıflatmak için değil, özgürleştirmek için geliyor. Çünkü insan en çok köklerini iyileştirdiğinde güçlenir.

Ev değişikliği, taşınma, ev alma-satma, tadilat veya aile düzeninde değişimler önümüzdeki dönemin önemli konuları arasında olabilir. Bazı Kovalar aile içinde şifacı rolü üstlenebilir.

21 Haziran'da Güneş Yengeç burcuna geçiyor ve sizin 6. evinizi aydınlatıyor. Bu alan çalışma hayatı, günlük düzen, sağlık, sorumluluklar, ekip çalışmaları ve yaşam kalitesini temsil eder. Önümüzdeki dört hafta boyunca hayat sizden daha düzenli, daha planlı ve daha dengeli olmanızı isteyecek.

Son dönemde dağılmış olan yaşam düzeninizi yeniden kurma fırsatı geliyor. İş ortamında yeni görevler, yeni sorumluluklar veya çalışma sisteminde değişiklikler yaşanabilir. Bazı Kovalar yeni bir işe başlayabilir veya mevcut işlerinde yeni bir pozisyona geçebilir.

İlk Çeyrek Ay sizin 9. ve 6. ev aksınızı harekete geçiriyor. Eğitimler, hukuksal süreçler, yurtdışı bağlantıları veya akademik konular gündeme gelebilir. Aynı zamanda günlük sorumluluklar ile uzun vadeli hedefler arasında denge kurmanız gerekebilir.

27 Haziran'da Mars ile Jüpiter arasında oluşan destekleyici açı sizin 4. ve 6. evlerinizi destekliyor. Bu haftanın en yapıcı etkilerinden birini alıyorsunuz. Aileyle ilgili bir konuda çözüm bulunabilir. Ev düzeniyle ilgili planlar ilerleyebilir. Gayrimenkul alım-satımı, taşınma veya ev içerisinde yapılacak değişiklikler açısından olumlu gelişmeler yaşanabilir.

İş hayatında da destekleyici etkiler bulunuyor. Çalışma ortamında daha fazla görünür olabilir, yöneticilerden destek görebilir veya yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Uzun zamandır beklenen bir gelişme nihayet harekete geçebilir.

28 Haziran'da Mars İkizler burcuna geçiyor ve sizin 5. evinizi aktive ediyor. İşte haftanın en heyecan verici değişimi burada başlıyor. Önümüzdeki haftalarda aşk hayatı, yaratıcılık, çocuklar ve bireysel projeler hız kazanıyor.

Bekâr Kovalar için yeni tanışmalar oldukça yüksek ihtimal taşıyor. Mars burada flört enerjisini yükseltir, cesareti artırır ve insanı daha görünür hale getirir. Ancak aynı zamanda sabırsızlık da getirebilir. Bir ilişki başlamadan önce acele kararlar vermemekte fayda var.

İlişkisi olan Kovalar için tutku yükseliyor. Ancak iletişim kaynaklı küçük tartışmalar da yaşanabilir. Partnerinizle açık ve net iletişim kurmak önemli olacak.

Yaratıcı projeler açısından son derece güçlü bir dönem başlıyor. Sosyal medya, içerik üretimi, eğitim, sahne çalışmaları, danışmanlık, sanat ve bireysel girişimler hız kazanabilir. Mars burada üretkenliği artırıyor.

İş hayatında günlük tempo belirgin şekilde yükseliyor. Özellikle iletişim, eğitim, teknoloji, dijital medya, sağlık, danışmanlık ve organizasyon alanlarında çalışan Kovalar için yoğun fakat verimli bir süreç başlıyor. Yeni projeler ve iş birlikleri gündeme gelebilir.

Maddi konularda ev ve aile kaynaklı harcamalar öne çıkabilir. Taşınma, ev düzenlemeleri veya aile bireyleriyle ilgili masraflar oluşabilir. Ancak aynı zamanda yeni gelir fırsatları da gündeme gelebilir. Özellikle yaratıcı çalışmalar ve bireysel projeler finansal açıdan destekleniyor.

Aşk hayatında oldukça hareketli bir dönem başlıyor. Mars'ın 5. eve geçişi kalbinizi uyandırıyor. Uzun süredir durağan giden ilişkiler canlanabilir. Bekâr Kovalar için ani başlayan çekimler, sürpriz tanışmalar ve heyecan verici gelişmeler mümkün.

Çocuk sahibi olmak isteyen Kovalar için de destekleyici etkiler bulunuyor. Çocuklarla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.

Beden sağlığında sindirim sistemi, mide, bağırsaklar, göğüs bölgesi, omuzlar ve sinir sistemi hassasiyetleri dikkat çekebilir. Özellikle iş stresi kaynaklı düzensiz yaşam alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor.

Ruhsal anlamda ise çok önemli bir şifa sürecine giriyorsunuz. Chiron'un 4. eve geçişi sizi geçmişinizle barıştırmaya geliyor. Yıllardır taşıdığınız bazı yüklerin artık size ait olmadığını fark edebilirsiniz. Aileden gelen kalıplar, korkular ve duygusal yükler çözülmeye başlıyor.

Gökyüzü size şunu söylüyor:

Bir bina ne kadar yüksek olursa olsun, temeli zayıfsa ayakta kalamaz. Hayat şimdi sizin temelinizi güçlendiriyor. Dışarıda kazandığınız başarıların kalıcı olması için önce içeride huzur kurmanız gerekiyor. Bu hafta başlayan süreç evinizi, ailenizi, kalbinizi ve geleceğinizi yeniden inşa etme fırsatı sunuyor. Geçmişin yüklerini bırakın. Çünkü kader sizi daha sağlam, daha güçlü ve daha huzurlu bir yaşama hazırlıyor. Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız budur. Bu hafta atacağınız adımlar yalnızca bugünü değil, önümüzdeki yılların temelini oluşturabilir. ✨

Yükselen Balık ve Güneş Balık Burcu

Yükselen Balık ve Güneş Balık Burcu

ASTRODEHA İLE GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

22-28 Haziran haftası sizin için sıradan bir haftalık gökyüzü hareketinden çok daha fazlasını anlatıyor. Bu hafta yaşanacak gezegen geçişleri zihninizi, kararlarınızı, iletişim biçiminizi, aşk hayatınızı, ailenizi, finansal düzeninizi ve geleceğe bakış açınızı derinden etkileyecek. Uzun zamandır bazı konularda belirsizlik yaşayan Balık burçları için artık sis perdesi yavaş yavaş kalkmaya başlıyor. Evren size işaretler gönderiyor, sezgilerinizi güçlendiriyor ve hayatınızda yeni bir yön açıyor.

19 Haziran'da Chiron'un Boğa burcuna geçmesiyle birlikte sizin 3. eviniz aktive oluyor. Bu alan iletişim, düşünce kalıpları, eğitimler, kardeşler, yakın çevre, ticaret, sosyal medya, yazılı ve sözlü ifade alanıdır. Önümüzdeki yıllarda hayatınızın en büyük şifalanma alanlarından biri zihniniz olacak.

Geçmişte söyledikleriniz nedeniyle eleştirilmiş, fikirlerinizin yeterince değer görmediğini hissetmiş veya kendinizi ifade etmekte zorlanmış olabilirsiniz. Chiron şimdi bu yaraları görünür hale getiriyor. Artık kendi sesinizi bulma zamanı geliyor. Önümüzdeki dönemde eğitim almak, öğretmek, yazmak, danışmanlık yapmak, sosyal medya üzerinden büyümek veya bilgi paylaşmak isteyen Balıklar için çok önemli fırsatlar oluşabilir.

Bazılarınız kardeşlerle veya yakın akrabalarla ilgili eski kırgınlıkları çözebilir. Bazıları ise yıllardır söyleyemediği gerçekleri dile getirebilir. Bu geçiş size şu soruyu soruyor: Kendi gerçeğinizi ifade etmekten neden korkuyorsunuz?

21 Haziran'da Güneş Yengeç burcuna geçiyor ve sizin 5. evinizi aydınlatıyor. İşte burada hayatın rengi değişmeye başlıyor. Aşk, mutluluk, çocuklar, yaratıcılık, sahneye çıkmak, görünür olmak ve yaşamdan keyif almak ön plana geçiyor. Önümüzdeki dört hafta boyunca kalbiniz daha fazla konuşacak.

İlk Çeyrek Ay sizin 8. ve 5. ev aksınızı çalıştırıyor. Ortak gelirler, yatırımlar veya finansal sorumluluklar ile kişisel istekleriniz arasında denge kurmanız gerekebilir. Kalbiniz bir şey isterken mantığınız başka bir şey söyleyebilir.

27 Haziran'da Mars ile Jüpiter arasında oluşan güçlü destekleyici açı sizin 3. ve 5. evlerinizi destekliyor. Bu haftanın en şanslı etkilerinden birini alıyorsunuz. Eğitim, yazışmalar, anlaşmalar, sosyal medya çalışmaları, tanıtımlar, içerik üretimi, reklam, ticaret ve iletişim alanlarında önemli fırsatlar ortaya çıkabilir.

Bir fikriniz büyüyebilir. Bir proje dikkat çekebilir. Beklediğiniz bir haber gelebilir. Özellikle danışmanlık, eğitim, medya, sanat, dijital platformlar ve yaratıcı işler yapan Balıklar için son derece verimli etkiler bulunuyor.

28 Haziran'da Mars İkizler burcuna geçiyor ve sizin 4. evinizi harekete geçiriyor. İşte burada ev ve aile alanında hareket başlıyor. Önümüzdeki haftalarda ev değişikliği, taşınma, tadilat, aile içi kararlar veya gayrimenkul konuları gündeme gelebilir.

Mars burada bazen aile içinde fikir ayrılıkları yaratabilir. Özellikle ebeveynlerle veya aynı evde yaşanan kişilerle iletişimde dikkatli olmak gerekiyor. Her tartışmanın kazananı olmak zorunda değilsiniz.

Bazı Balıklar evden çalışma sistemine geçebilir. Bazıları aile büyüklerinin sorumluluklarını üstlenebilir. Ev ve kariyer arasında yeni bir denge kurulması gerekebilir.

İş hayatında yaratıcılığınız ön plana çıkıyor. Güneş'in 5. evden geçişi sizi daha görünür kılıyor. Özellikle sahne, sanat, eğitim, sosyal medya, danışmanlık, tasarım ve yaratıcı projelerde çalışan Balıklar için dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir.

Maddi konularda iletişimden gelen kazançlar artabilir. Eğitimler, danışmanlıklar, satışlar, sosyal medya çalışmaları veya ticari faaliyetler gelir yaratabilir. Ancak ev ve aileyle ilgili harcamalar da artış gösterebilir.

Aşk hayatında yılın en güzel dönemlerinden biri başlıyor. Kalbiniz yeniden heyecanlanabilir. Bekâr Balıklar için sürpriz karşılaşmalar ve romantik gelişmeler oldukça güçlü görünüyor. Devam eden ilişkiler hızlı şekilde ilerleyebilir. Aşka sahip çıkın. 

İlişkisi olan Balıklar için ise çocuklar, gelecek planları ve birlikte geçirilen zaman önem kazanıyor. Romantizmi yeniden canlandırmak için güzel bir dönem.

Aile hayatında ise bazı konular netleşiyor. Uzun süredir ertelenen konuşmalar yapılabilir. Ev içerisinde yeni kararlar alınabilir. Özellikle taşınma veya yaşam alanını değiştirme düşüncesi olan Balıklar için hareketli etkiler bulunuyor.

Beden sağlığında solunum yolları, omuzlar, boyun bölgesi, mide ve sinir sistemi hassasiyetleri dikkat çekebilir. Mars'ın 4. eve geçişi stres kaynaklı gerginlikleri artırabilir. Ev ortamındaki huzur beden sağlığınızı doğrudan etkileyecek.

Ruhsal açıdan ise çok güçlü bir uyanış dönemindesiniz. Chiron'un 3. eve geçişi zihinsel şifalanma getiriyor. Kendiniz hakkında anlattığınız eski hikâyeler değişiyor. Artık geçmişteki başarısızlıklarınızla değil, gelecekteki potansiyelinizle tanımlanmaya başlıyorsunuz.

Gökyüzü size şunu söylüyor:

Yıllardır başkalarının sizi anlamasını beklediniz. Şimdi sıra kendi sesinizi duymakta. İçinizde anlatılmayı bekleyen bir hikâye, paylaşılmayı bekleyen bir yetenek ve yaşanmayı bekleyen bir mutluluk var. Evren bu hafta size cesaret veriyor. Kalbinizi susturmayı bırakın. Çünkü kaderinizin kapıları mantığınızla değil, kalbinizle açılacak. Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız budur. Bu hafta hayat size yalnızca yeni fırsatlar değil, kendinizin daha güçlü bir versiyonunu sunuyor. Onu kabul etmeye hazır olun. ✨

Gökler rehberimiz yolumuz  ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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