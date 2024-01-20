21 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün çok cesur ve kararlısın! Bir süredir gündemine olan olumsuzluklardan uzaklaşmaya başlamışsın. Gündemini değiştirmek için bakış açını değiştirmeni sağlayan sosyal çevrenden, beklentinin üzerinde destek görebilirsin. Güvenmediğin bazı kimselerin bile sana olan sadakatini fark etmek, çevreni değiştirmen gerektiğini hissettirebilir.

Kan bağının bazen dostluk kadar güçlü olamadığını hissedebileceğin bir gün olabilir. İşte tam da bu noktada cesur ve kararlı adımlar atman gerekebilir. Bu arada borç verme, miras, vergi gibi konuları da gündeme gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...