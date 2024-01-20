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21 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

21 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 19:01

Plüton'un Kova burcundaki etkileriyle dostlarınızın aileniz olduğunu görebilirsiniz! Peki, 21 Ocak Pazar gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Ocak Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün çok cesur ve kararlısın! Bir süredir gündemine olan olumsuzluklardan uzaklaşmaya başlamışsın. Gündemini değiştirmek için bakış açını değiştirmeni sağlayan sosyal çevrenden, beklentinin üzerinde destek görebilirsin. Güvenmediğin bazı kimselerin bile sana olan sadakatini fark etmek, çevreni değiştirmen gerektiğini hissettirebilir. 

Kan bağının bazen dostluk kadar güçlü olamadığını hissedebileceğin bir gün olabilir. İşte tam da bu noktada cesur ve kararlı adımlar atman gerekebilir. Bu arada borç verme, miras, vergi gibi konuları da gündeme gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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