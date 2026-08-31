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2026’nın En Kritik Haftalarından Biri Geliyor: 31 Ağustos’ta Dengeler Değişiyor

etiket 2026’nın En Kritik Haftalarından Biri Geliyor: 31 Ağustos’ta Dengeler Değişiyor

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
31.08.2026 - 16:19
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31 Ağustos–6 Eylül haftası sıradan geçmeyebilir. Jüpiter, Satürn ve Mars arasında oluşan güçlü astrolojik görünüm; dünya gündeminden ekonomiye, ilişkilerden kariyere kadar birçok alanda önemli kararları ve yüzleşmeleri öne çıkarabilir.

Jüpiter–Satürn uyumu büyük hedefleri, uzun vadeli projeleri ve kalıcı adımları desteklerken Mars–Satürn karesi aynı anda engelleri, gecikmeleri ve güç mücadelelerini gündeme taşıyor.

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Kısacası gökyüzünün mesajı net: Kontrolsüz güç kaybettirebilir. Planlanmış güç kazandırabilir.

Kısacası gökyüzünün mesajı net: Kontrolsüz güç kaybettirebilir. Planlanmış güç kazandırabilir.

Para konusunda acele kararlar yerine hesap yapmak, kariyerde öfkeyle hareket etmek yerine strateji kurmak önem kazanabilir. İlişkilerde ise geçmişte konuşulmayan meseleler yeniden masaya gelebilir.

Özellikle Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak vurgusu güçlü olanlar haftanın baskısını daha yoğun hissedebilir. Aslan, Koç ve Yay etkisi güçlü olanlar ise uzun süredir düşündükleri bir hedefi somutlaştırma fırsatı bulabilir.

Peki Türkiye ve dünya gündeminde neler yaşanabilir? Ekonomi, siyaset ve toplumsal gelişmelerde hangi başlıklar öne çıkabilir? 27 Ağustos Balık Ay tutulmasının etkileri neden hâlâ önemli?

Detaylı haftalık öngörülerimi izlemek için YouTube’a girip ASTRODEHA yazarak kanalımı aratın.

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Şimdi sıra sizde.

Burcunuzu yorumlara yazın.

Sizce bu hafta hayatınızda en büyük değişim hangi alanda olacak?

AŞK mı? PARA mı? KARİYER mi?

Yoksa asıl büyük değişimi DÜNYA GÜNDEMİNDE mi göreceğiz?

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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