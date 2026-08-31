2026’nın En Kritik Haftalarından Biri Geliyor: 31 Ağustos’ta Dengeler Değişiyor
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31 Ağustos–6 Eylül haftası sıradan geçmeyebilir. Jüpiter, Satürn ve Mars arasında oluşan güçlü astrolojik görünüm; dünya gündeminden ekonomiye, ilişkilerden kariyere kadar birçok alanda önemli kararları ve yüzleşmeleri öne çıkarabilir.
Jüpiter–Satürn uyumu büyük hedefleri, uzun vadeli projeleri ve kalıcı adımları desteklerken Mars–Satürn karesi aynı anda engelleri, gecikmeleri ve güç mücadelelerini gündeme taşıyor.
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Kısacası gökyüzünün mesajı net: Kontrolsüz güç kaybettirebilir. Planlanmış güç kazandırabilir.
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