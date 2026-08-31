2026’nın En Kritik Haftalarından Biri Geliyor: 31 Ağustos’ta Dengeler Değişiyor

Para konusunda acele kararlar yerine hesap yapmak, kariyerde öfkeyle hareket etmek yerine strateji kurmak önem kazanabilir. İlişkilerde ise geçmişte konuşulmayan meseleler yeniden masaya gelebilir.

Özellikle Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak vurgusu güçlü olanlar haftanın baskısını daha yoğun hissedebilir. Aslan, Koç ve Yay etkisi güçlü olanlar ise uzun süredir düşündükleri bir hedefi somutlaştırma fırsatı bulabilir.

Peki Türkiye ve dünya gündeminde neler yaşanabilir? Ekonomi, siyaset ve toplumsal gelişmelerde hangi başlıklar öne çıkabilir? 27 Ağustos Balık Ay tutulmasının etkileri neden hâlâ önemli?

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Sizce bu hafta hayatınızda en büyük değişim hangi alanda olacak?

AŞK mı? PARA mı? KARİYER mi?

Yoksa asıl büyük değişimi DÜNYA GÜNDEMİNDE mi göreceğiz?

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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