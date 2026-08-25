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2026 KYK Yurt Başvuruları Başladı mı? e-Devlet KYK Başvuru Ekranı ve Son Tarih

2026 KYK Yurt Başvuruları Başladı mı? e-Devlet KYK Başvuru Ekranı ve Son Tarih

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 10:32
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2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıtları başlarken KYK sürecinin takvimi de netleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını hangi tarihler arasında alacağı araştırılıyor.

KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman sona erecek ve başvuru e-Devlet üzerinden nasıl yapılacak? Kimler bu dönemde başvuru yapabilecek, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu mu? Gelin tüm detayları birlikte öğrenelim…

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KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman, Başladı mı?

KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman, Başladı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yayımladığı resmi takvime göre yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00’da yani bugün başladı. Başvurular Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın e-Devlet üzerindeki “Yurt Başvurusu” hizmeti aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Belirlenen başvuru dönemi hem üniversiteye bu yıl ilk kez kayıt yaptıran öğrencileri hem de şartları sağlayan ara sınıf öğrencilerini kapsıyor. 

KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman Bitecek?

2026 KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59’da sona erecek. GSB’nin resmi duyurusunda 25 Ağustos saat 10.00 ile 29 Ağustos saat 23.59 arasında başvuru alınacağı belirtiliyor.

KYK Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır?

KYK Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır?

KYK yurt başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak için e-Devlet hesabına giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yurt Başvurusu” hizmetine girmek, ekrandaki öğrenim ve kişisel bilgileri kontrol etmek ve başvuru adımlarını tamamlamak gerekiyor.

  • e-Devlet Kapısı’na giriş yapın.

  • Arama bölümüne “Yurt Başvurusu” yazın.

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilgili hizmetini açın.

  • Kimlik ve öğrenim bilgilerinizi kontrol edin.

  • Başvuru ekranındaki gerekli bilgileri tamamlayın.

  • Beyanlarınızı kontrol ederek başvuruyu onaylayın.

KYK Yurt Başvuru Ekranı Nereden Açılır?

KYK Yurt Başvuru ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

Ek Kontenjan ve Yatay Geçiş Öğrencileri Ne Zaman Başvuracak?

Ek Kontenjan ve Yatay Geçiş Öğrencileri Ne Zaman Başvuracak?

Ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim, artık yıl ve ikinci üniversite kapsamındaki öğrenciler 25-29 Ağustos’taki ana başvuru dönemine dahil değil. Bu öğrenciler için başvuru tarihleri daha sonra GSB tarafından ayrıca açıklanacak.

KYK Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KYK Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2026 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz GSB tarafından ilan edilmedi. Başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirme ve yerleştirme işlemleri yapılacak. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmetinden yerleştirme durumlarını görebilecek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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