2026 KYK Yurt Başvuruları Başladı mı? e-Devlet KYK Başvuru Ekranı ve Son Tarih

2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıtları başlarken KYK sürecinin takvimi de netleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını hangi tarihler arasında alacağı araştırılıyor.

KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman sona erecek ve başvuru e-Devlet üzerinden nasıl yapılacak? Kimler bu dönemde başvuru yapabilecek, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu mu? Gelin tüm detayları birlikte öğrenelim…