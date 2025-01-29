2025’te Hayallerine Ne Kadar Yaklaşacaksın?
2025’te Hayallerine Ne Kadar Yaklaşacaksın?
2025 senin yılın olacak mı? Hayallerine ne kadar yaklaşacaksın? Sen bize hem hayallerini anlat hem de attığın adımları, biz de sana 2025 senin yılın olacak mı onu söyleyelim. Hazırsan hadi teste, bakalım 2025 yüzünü güldürebilecek, gitmek istediğin ülkeleri keşfettiğin bir yıl mı olacak!
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1. 2025 yılı için en büyük hedefin ne?
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2. Hedeflerin için plan yapar mısın?
3. Bir hedef belirlediğinde ona ulaşmak için ne kadar düzenli çalışırsın?
4. 2025 senin için bir görsel olsa, hangisi olurdu?
5. Bir hedefe ulaşırken seni en çok motive eden şey nedir?
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6. 2025’te kendini daha iyi hissetmek için hangi alışkanlığı edinmeyi planlıyorsun?
7. Bir engelle karşılaştığında ne yaparsın?
8. Son olarak 2025'te hangi manzaraya uyanmak istersin?
Hedefe çok ama çok yakınsın!
İyi gidiyorsun, biraz daha gayret!
Biraz daha odaklanman gerekiyor!
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