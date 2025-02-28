2025 Sivas İmsakiye! Bugün Sivas İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve milyonlarca Müslüman, oruç ibadetini eksiksiz yerine getirebilmek için yaşadıkları şehre ait imsakiye bilgilerini araştırmaya koyuldu. Bu konuda en güvenilir referans ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimi. Sahur, iftar, imsak ve teravih saatleri bu takvimde net bir şekilde belirtilerek, Ramazan boyunca ibadetlerin doğru zamanlarda yapılmasına yardımcı oluyor. Peki, bugün Sivas'ta iftar saati kaçta? Sahur vakti ne zaman? İmsak saat kaçta? Bayram namazı hangi saatte kılınacak. İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Sivas için sahur, iftar, imsak ve teravih saatleri...