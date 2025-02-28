2025 Şırnak İmsakiye! Bugün Şırnak İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan ayı bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlıyor ve milyonlarca Müslüman, oruç ibadetini eksiksiz yerine getirebilmek için yaşadıkları şehre ait imsakiye bilgilerini araştırıyor. En güvenilir kaynak ise her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimi. Sahur, iftar, imsak ve teravih vakitleri bu takvimde açıkça belirtilerek, ibadetlerin doğru zamanlarda yapılmasına rehberlik ediyor. Peki, bugün Sivas'ta iftar vakti saat kaçta? Sahur ne zaman? İmsak saati kaç? Bayram namazı hangi saatte kılınacak? İşte 2025 yılına ait Diyanet imsakiyesine göre Sivas için sahur, iftar, imsak ve teravih saatleri…