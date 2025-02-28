2025 Siirt İmsakiye! Bugün Siirt İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati Ve Teravih Kaçta?
2025 Siirt İmsakiye! Bugün Siirt İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati Ve Teravih Kaçta?
On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl 1 Mart Cumartesi günü itibarıyla başlayacak. Müslümanlar, bu mübarek ayda oruç ibadetini en doğru şekilde yerine getirebilmek için bulundukları şehrin imsakiye bilgilerini merak ediyor. Ramazan boyunca sahur, iftar, imsak ve teravih vakitleri için en güvenilir kaynak ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan imsakiye oluyor.
Peki, Siirt’te iftar saati kaç? Sahur ne zaman bitiyor? İmsak vakti saat kaçta? Bayram namazı hangi saatte kılınacak?
İşte 2025 yılı Diyanet imsakiyesine göre Siirt için sahur, iftar, imsak ve teravih saatleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Siirt iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Herkese hayırlı Ramazanlar!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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