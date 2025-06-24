2025 KPSS Başvuruları Başladı mı, Ne Zaman? KPSS Başvuru Ücreti Ne Kadar?
KPSS sınavı için hazırlanan adaylar başvuru sürecinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Bu yıl KPSS yalnızca lisans mezunlarına yönelik olacak. Sınav tarihleri ve başvuru adımları ÖSYM takviminde yer aldı. Adaylar bir yandan başvuru ücretini de araştırıyor.
Peki 2025 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar? KPSS başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
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KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor 2025?
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2025 KPSS Başvuru Ücreti
2025 KPSS Ne Zaman Düzenlenecek?
KPSS Başvurusu Nasıl Yapılır?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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