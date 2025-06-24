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2025 KPSS Başvuruları Başladı mı, Ne Zaman? KPSS Başvuru Ücreti Ne Kadar?

2025 KPSS Başvuruları Başladı mı, Ne Zaman? KPSS Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.06.2025 - 17:28

KPSS sınavı için hazırlanan adaylar başvuru sürecinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Bu yıl KPSS yalnızca lisans mezunlarına yönelik olacak. Sınav tarihleri ve başvuru adımları ÖSYM takviminde yer aldı. Adaylar bir yandan başvuru ücretini de araştırıyor.

Peki 2025 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar? KPSS başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

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KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor 2025?

KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor 2025?

KPSS’ye başvurmak isteyen adaylar için geri sayım başladı. ÖSYM’nin duyurusuna göre, 2025 KPSS başvuru süreci 26 Haziran’da başlayacak ve başvurular 10 Temmuz’a kadar alınacak. Bu tarihler arasında KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına başvuru yapılabilecek.

Başvuru sürecinde adayların dikkat etmesi gereken bir diğer konu da sınav giriş belgeleri. ÖSYM genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini paylaşır. Bu yüzden adayların, belgelerini zamanında kontrol etmeleri ve sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için süreci yakından takip etmeleri önemli.

2025 KPSS Başvuru Ücreti

2025 KPSS Başvuru Ücreti

Bu yıl KPSS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Ücretin netleşmesi için ÖSYM tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzunun beklenmesi gerekiyor. Önceki yıllarda başvuru ücretleri sınav oturumuna göre değişiklik gösteriyordu. Yani adaylar hangi sınavlara girecekse, ücret de ona göre hesaplanıyor.

Başvuru kılavuzu yayınlandıktan sonra ödeme süreci ve ücret detayları netleşecek. Ücretler genellikle ÖSYM’nin belirttiği bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM’nin online ödeme sistemi üzerinden yatırılıyor. Adayların, ücretleri doğru yatırdıklarından ve dekontlarını sakladıklarından emin olmaları gerekiyor.

2025 KPSS Ne Zaman Düzenlenecek?

2025 KPSS Ne Zaman Düzenlenecek?

KPSS oturumlarının tarihleri de belli oldu. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin yer aldığı ilk sınav 7 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Alan Bilgisi sınavları ise iki ayrı günde uygulanacak. İlk gün 13 Eylül, ikinci gün ise 14 Eylül olarak planlandı.

KPSS sonuçlarının ise 10 Ekim 2025 tarihinde ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden açıklanması bekleniyor. Bu yıl KPSS yalnızca lisans mezunlarına yönelik yapılacak. Ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl düzenlenmeyecek, bu oturumlar bir sonraki yıl gerçekleşecek.

KPSS Başvurusu Nasıl Yapılır?

KPSS Başvurusu Nasıl Yapılır?

KPSS başvuruları elektronik ortamda yapılacak. Adaylar başvurularını ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirecek. Başvurular ayrıca ÖSYM başvuru merkezlerinden de yapılabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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