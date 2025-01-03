2025 İçin Yapay Zekaya Sorduk! 2025’te Türkiye Ekonomisini Neler Bekliyor?

Yapay zeka, doğru politikalar ve etkili stratejilerle bu zorlukların aşılabileceğini söylüyor. Ancak her şey planlandığı gibi gitmeyebilir. Bu yüzden, ekonomik belirsizliklere karşı esnek politikalar geliştirilmesi büyük önem taşıyor.

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