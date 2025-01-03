2025 İçin Yapay Zekaya Sorduk! 2025’te Türkiye Ekonomisini Neler Bekliyor?
2025 İçin Yapay Zekaya Sorduk! 2025’te Türkiye Ekonomisini Neler Bekliyor?
2025 yılına girerken herkesin aklında aynı sorular var: Ekonomi nereye gidiyor? Enflasyon düşecek mi? Döviz kuru biraz olsun stabil kalacak mı? Bu soruların cevabını vermek zor, ama elimizde bir ipucu var: yapay zeka! Geçmiş verileri analiz eden ve olası senaryoları tahmin eden yapay zeka, 2025’te Türkiye ekonomisinde neler yaşanabileceğine dair bazı öngörüler sunuyor.
Hadi birlikte bakalım!
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Son birkaç yıldır enflasyon hepimizi etkileyen bir konu oldu. Peki, 2025’te bu konuda ne bekleniyor?
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Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, özellikle son yıllarda hayatımızın her alanını etkiledi. 2025’te bu tablo değişir mi?
Türkiye’nin 2025’teki büyüme oranı, hepimizin merak ettiği bir diğer önemli konu.
Gelelim en çok konuşulan bir diğer konuya: işsizlik.
İhracatta rekorlar kırılabilir!
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Dijital Türk Lirası, 2025’in en önemli ekonomik yeniliklerinden biri olabilir.
Yapay zeka, Türkiye ekonomisinin 2025’teki en büyük sınavlarından birinin "güven ortamı" yaratmak olduğunu söylüyor.
Yapay zekanın altını çizdiği bir diğer önemli nokta ise dijital dönüşüm.
Sonuç olarak, 2025 Türkiye ekonomisi için hem fırsatlar hem de zorluklarla dolu bir yıl olabilir.
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