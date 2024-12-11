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2025'e Yurt Dışında Girmeyi Düşleyenler İçin Hayalleri Gerçek Kılacak 12 Şehir

etiket 2025'e Yurt Dışında Girmeyi Düşleyenler İçin Hayalleri Gerçek Kılacak 12 Şehir

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
11.12.2024 - 10:01

Şüphesiz yeni yıl deneyimini en iyi şekilde yaşamak için dünya üzerinde gidilecek belirli ülkeler var. Yılbaşını ister sevdiğinizle romantik anılar biriktirmek, ister arkadaşlarınızla çılgınlar gibi eğlenmek, isterseniz de capcanlı bir atmosferde ailenizle birlikte olmak için bir fırsata çevirebilirsiniz. Çünkü bu listede herkese göre bir seçenek kesin var.

İşte en iyi yılbaşı deneyimini arayanların mutlaka bakması gereken o liste!

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1. Sidney, Avustralya

1. Sidney, Avustralya

Sidney yılbaşına girmek için en ikonik yerlerden biri. Özellikle yılbaşında sıcacık bir mevsim ve rengarenk bir atmosfer arıyorsanız, Avustralya'nın yaza girdiği bu dönemi başkent Sidney'de geçirebilirsiniz. Mevsimin değişmesi sebebiyle her yeri şenlik ve kutlama havasının sardığı yılbaşı dönemi, kent mimarisini incelemek ve restoranlarını keşfetmek için harika bir fırsat sunuyor.

2. Rio de Janerio, Brezilya

2. Rio de Janerio, Brezilya

Yılbaşını uzaklarda deneyimlemek isteyenler için bir diğer seçenek de Brezilya'nın ikinci büyük kenti olan Rio de Janerio. Güney Yarımküre'deki bu kent de tıpkı Sidney gibi mevsimin yaza döndüğü bir dönemde yeni yıla giriyor. Yani bölgeye özgü renkli dansları, partileri ve gösterileri izlemek için şahane bir fırsat.

3. Londra, İngiltere

3. Londra, İngiltere

Kendi başına da fazlasıyla güzel olan Londra, yılbaşı döneminde büyüleyici bir hal alıyor. Thames Nehri kenarındaki Big Ben gibi ikonik yapılar rengarenk havai fişeklerle birleşince unutulmaz bir görünüm kazanıyor. Yeni yılda konserler, gösteriler ve dinamik bir atmosfer arıyorsanız Londra en iyi seçenek olabilir.

4. Paris, Fransa

4. Paris, Fransa

Yeryüzünün en romantik kentlerinden olan Paris, özellikle aşıkların yılbaşında gitmesi gereken lokasyonlar arasında ilk sırada. Gösterişli Eyfel Kulesi ve ikonik mimarisiyle kentin dört bir yanı göz alıcı güzelliğe bürünüyor. Üstelik harika şarap menüleri, elit partiler ve Michelin yıldızlı restoranlar arayanlar için de Paris harika bir kent.

5. Atina, Yunanistan

5. Atina, Yunanistan

Komşu Atina sıcacık atmosferi ve yaz tatillerine uygun iklimiyle bilinse de yılbaşı için de gayet ideal. Özellikle başkent Atina, yılbaşı ışıklarının altında bütün kültürel mirasını ve tarihi zenginliğini gözler önüne seriyor. Hem aile ziyaretlerine hem de romantik çiftlere hitap eden, Akropol manzaralı oteller, buraya gitmişken incelemeniz gereken seçenekler arasında. Üstelik Atina'nın hemen dibimizde konumlanması da bir diğer önemli avantajı.

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6. Amsterdam, Hollanda

6. Amsterdam, Hollanda

Yılbaşının en popüler yerlerinden biri arasında, Dam Meydanı ve eğlenceli mekanlarıyla ünlü Amsterdam'ı saymamak olmaz. Başlı başına harika vakit geçirmek için süslenen kent, o güne özel partilere ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 16. yüzyıldan kalma mimariyle iç içe geçen mekanlar rengarenk ışıklar altında daha çekici hale geliyor. Eğer yılbaşından beklentiniz harika ve dinamik bir geceyse, Amsterdam sizin için en iyi seçenek olabilir.

7. Viyana, Avusturya

7. Viyana, Avusturya

Avusturya'nın elit ve entelektüel başkenti Viyana, yılbaşında eşsiz güzellik kazanan bir kent. Ünlü alışveriş caddesi, etrafındaki mimari harikası evler ve meydanlar renkli bir atmosfere ev sahipliği yapıyor. Buz pisti yanındaki yılbaşı pazarları ve parklardaki etkinlikleri hem ailelere hem çiftlere hitap ediyor. Buraya kadar gelmişken saray manzaralı otellere de bakmadan geçmemelisiniz!

8. Prag, Çek Cumhuriyeti

8. Prag, Çek Cumhuriyeti

Prag, dünyanın en romantik kentlerinden bir diğeri. Bu nedenle bu Orta Çağ'dan kalma kente yapılacak bir yılbaşı yolculuğu özellikle çiftlerin bayılacağı nitelikte. Ünlü köprü boyunca sıralanan sokak sanatçıları, renkli süslemeleri ve meydandaki gösterileriyle Prag şüphesiz en unutulmaz deneyimlerden birini sunuyor. Hazır gelmişken meşhur Saat Kulesi'ne gitmeyi de unutmayın.

9. Brüksel, Belçika

9. Brüksel, Belçika

Çikolataları ve şaraplarıyla ünlü Brüksel, en eşsiz yılbaşı deneyimlerinden birine sahip. Tarihi 15. yüzyıla kadar uzanan kentin dört bir yanı, yılbaşına özel ışıklandırmalarla süsleniyor. Dev yılbaşı pazarında waffle ve çikolata gibi popüler yerel ürünler satılıyor. Yani hem alışveriş yapmak hem de tarihi bir atmosferde büyüleyici anılar biriktirmek istiyorsanız, burayı listenize eklemelisiniz.

10. Berlin, Almanya

10. Berlin, Almanya
www.frasershospitality.com

Almanya başkenti Berlin, yılbaşı heyecanını tam anlamıyla yaşayarak umutlanmak isteyenlere hitap eden muhteşem bir kent. Ünlü Noel pazarı, canlı atmosferi ve upuzun bira kuyrukları Berlin yılbaşılarının olmazsa olmazlarından. Kentin harika aydınlatmasını izlemek ve gece pazarlarını gezmek bile başlı başına bir şölen. Üstelik burada herkese uygun bir restoran, kafe, parti veya otel seçeneği mevcut.

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11. Budapeşte, Macaristan

11. Budapeşte, Macaristan

Köprüleriyle ünlü Budapeşte de romantizmiyle ünlü bir Avrupa kenti. Tuna'nın iki tarafına yayılan yakalarıyla baştan sona ışıklarla donatılıyor. Çeşitli bölgelerde o güne özel etkinlikler ve gösteriler düzenleniyor. Ailelerin de çiftlerin de çok hoşlanacağı romantik atmosfer, kesinlikle görülmeye değer. Ayrıca Macaristan'a özgü yemeklerin satıldığı sokak yemekçileri, canlı sokak müzikleri ve çeşit çeşit etkinlik de tüm kente yayılıyor.

12. Las Vegas, Amerika

12. Las Vegas, Amerika

Elbette, yılbaşı için en unutulmaz deneyimlerden biri Las Vegas'ta yaşanır. Nevada Çölü'nün ortasındaki bu renkli atmosfer, aslında yılın her ayı oldukça canlı ve dinamik. Ama söz konusu yılbaşı olduğunda tüm aktiviteler ekstra gösterişli ve renkli hale geliyor. Kendinizi partiden partiye atmak, casino turlarına çıkmak ve dev kulüplerde kaybolmak istiyorsanız, sizin yeni yılınız Las Vegas'ta geçmeli!

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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