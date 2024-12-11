2025'e Yurt Dışında Girmeyi Düşleyenler İçin Hayalleri Gerçek Kılacak 12 Şehir

Yılbaşının en popüler yerlerinden biri arasında, Dam Meydanı ve eğlenceli mekanlarıyla ünlü Amsterdam'ı saymamak olmaz. Başlı başına harika vakit geçirmek için süslenen kent, o güne özel partilere ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 16. yüzyıldan kalma mimariyle iç içe geçen mekanlar rengarenk ışıklar altında daha çekici hale geliyor. Eğer yılbaşından beklentiniz harika ve dinamik bir geceyse, Amsterdam sizin için en iyi seçenek olabilir.