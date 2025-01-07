2025'e Bir Kehanet Daha! Yazar Şengül Boybaş'tan "Ye'cüc ve Mecüc'ü Serbest Bırakan Kapı Açıldı" İddiası!

İslam kültüründe yeri olan metaforik ve mistik bir kavramdır, Zülkarneyn'in Kapısı. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Zülkarneyn, Arap dilinde lakap veya sıfata delalet eder. Bu nedenle bir hükümdar ya da lider olduğu da düşünülür.

Ancak, Kehf Suresi'nde (18. sure) Zülkarneyn'in demir ve bakırdan yapılan güçlü bir set ya da kapı olarak ifade edilmiştir. Yerinin nerede olduğu kesin olarak bilinmeyen bu kapı, kötülüğü sınırlayan bir bariyer olarak nitelendirilir. Pek çok efsanenin ortaya atıldığı Zülkarneyn'in Kapısının, Kafkaslar'da Orta Asya'da ya da uzak diyarlarda olduğu söylenmiştir. Ayrıca Kapı, dini ve metafizik anlamda kıyamet alametleri, Ye'cüc ve Mecüc ile de ilişkilendirilir.