2025'e Bir Kehanet Daha! Yazar Şengül Boybaş'tan "Ye'cüc ve Mecüc'ü Serbest Bırakan Kapı Açıldı" İddiası!
2025'e Bir Kehanet Daha! Yazar Şengül Boybaş'tan "Ye'cüc ve Mecüc'ü Serbest Bırakan Kapı Açıldı" İddiası!
Netflix'in Atiye dizisine ilham olan 'Dünyanın Uyanışı' adlı kitabı ile tanıdığımız yazar Şengül Boybaş, bu kez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 'Zülkarneyn'in Kapısı Açıldı' diyen Boybaş, bu kapının Ye'cüc ve Mecüc'ü serbest bıraktığını da ifade ederek uyardı: 'Modern dünyada kaos tetiklenebilir.' Peki, Zülkarneyn kapısı nedir? Dünyayı neler bekliyor?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı ile birlikte pek çok kehanet ortaya çıktı. Baba Vanga'nın 2025 kehanetlerinden Simpsonlara, yaşayan Nostradamus lakaplı Salome'den astrologlara herkesin söyleyecek bir şeyi vardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın Uyanışı serisinin ve İstanbul'un Kayıp Mührü'nün yazarı, ruhsal danışman ve ezoterik astrolog Şengül Boybaş da "2. kez Vatikan elçileri Kutsal Zülkarney kapısını açtı" diyerek dünyayı bekleyen kaosa karşı uyardı.
Yazar Şengül Boybaş'ı 2019 yılına damga vuran Atiye dizisinin uyarlandığı Dünyanın Uyanışı adlı serisi ile tanıyor olabilirsiniz. Netflix'te seyirci ile buluşan Atiye dizisi 3 sezon boyunca devam etmiş, izleyicinin de beğenisini toplamıştı.
İşte, Şengül Boybaş'ın Instagram üzerinden yaptığı o paylaşım: "Zülkarneynin Kapısı Açıldı..."
Peki, Zülkarneyn'in Kapısı Nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelelim Boybaş'ın 2020'den sonra ikinci kez açıldığını ifade ettiği Zülkarneyn'in Kapısına!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın