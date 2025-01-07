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2025'e Bir Kehanet Daha! Yazar Şengül Boybaş'tan "Ye'cüc ve Mecüc'ü Serbest Bırakan Kapı Açıldı" İddiası!

2025'e Bir Kehanet Daha! Yazar Şengül Boybaş'tan "Ye'cüc ve Mecüc'ü Serbest Bırakan Kapı Açıldı" İddiası!

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 11:12

Netflix'in Atiye dizisine ilham olan 'Dünyanın Uyanışı' adlı kitabı ile tanıdığımız yazar Şengül Boybaş, bu kez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 'Zülkarneyn'in Kapısı Açıldı' diyen Boybaş, bu kapının Ye'cüc ve Mecüc'ü serbest bıraktığını da ifade ederek uyardı: 'Modern dünyada kaos tetiklenebilir.' Peki, Zülkarneyn kapısı nedir? Dünyayı neler bekliyor? 

İşte, detaylar...

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı ile birlikte pek çok kehanet ortaya çıktı. Baba Vanga'nın 2025 kehanetlerinden Simpsonlara, yaşayan Nostradamus lakaplı Salome'den astrologlara herkesin söyleyecek bir şeyi vardı!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı ile birlikte pek çok kehanet ortaya çıktı. Baba Vanga'nın 2025 kehanetlerinden Simpsonlara, yaşayan Nostradamus lakaplı Salome'den astrologlara herkesin söyleyecek bir şeyi vardı!

Dünyanın Uyanışı serisinin ve İstanbul'un Kayıp Mührü'nün yazarı, ruhsal danışman ve ezoterik astrolog Şengül Boybaş da "2. kez Vatikan elçileri Kutsal Zülkarney kapısını açtı" diyerek dünyayı bekleyen kaosa karşı uyardı.

Dünyanın Uyanışı serisinin ve İstanbul'un Kayıp Mührü'nün yazarı, ruhsal danışman ve ezoterik astrolog Şengül Boybaş da "2. kez Vatikan elçileri Kutsal Zülkarney kapısını açtı" diyerek dünyayı bekleyen kaosa karşı uyardı.

Yazar Şengül Boybaş'ı 2019 yılına damga vuran Atiye dizisinin uyarlandığı Dünyanın Uyanışı adlı serisi ile tanıyor olabilirsiniz. Netflix'te seyirci ile buluşan Atiye dizisi 3 sezon boyunca devam etmiş, izleyicinin de beğenisini toplamıştı.

Yazar Şengül Boybaş'ı 2019 yılına damga vuran Atiye dizisinin uyarlandığı Dünyanın Uyanışı adlı serisi ile tanıyor olabilirsiniz. Netflix'te seyirci ile buluşan Atiye dizisi 3 sezon boyunca devam etmiş, izleyicinin de beğenisini toplamıştı.

Boybaş, Atiye karakteri ile 'etle tırnak gibi' olduğunu ifade ederek romana bağlılığını dile getirmişti. Ünlü yazar bu kez de 'modern dünyada kaosu, savaşları ve doğal afetleri tetikleyen metafizik güçlerden' söz ederek dikkatleri üzerine çekti.

İşte, Şengül Boybaş'ın Instagram üzerinden yaptığı o paylaşım: "Zülkarneynin Kapısı Açıldı..."

İşte, Şengül Boybaş'ın Instagram üzerinden yaptığı o paylaşım: "Zülkarneynin Kapısı Açıldı..."

'Zülkarneynin Kapısı Açıldı..

2. Kez Vatikan elçileri Kutsal

Zülkarney kapısını açtığını belirtti.

Vatikan 2020'lerde kapıyı açmıştır.

Bu açılma süreci sadece fiziksel kazılarla değil, aynı zamanda kadim dualar, simya ritüelleri ve teknolojik araçlarla desteklenmiştir. Ancak kapı açıldığında Ye'cüc ve Mecüc'ün serbest kalması ihtimali ortaya çıkmıştır. Bu varlıkların, modern dünyada kaosu, savaşları ve doğal afetleri tetikleyen metafizik güçleri vardır.'

Peki, Zülkarneyn'in Kapısı Nedir?

Peki, Zülkarneyn'in Kapısı Nedir?

İslam kültüründe yeri olan metaforik ve mistik bir kavramdır, Zülkarneyn'in Kapısı. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Zülkarneyn, Arap dilinde lakap veya sıfata delalet eder. Bu nedenle bir hükümdar ya da lider olduğu da düşünülür.

Ancak, Kehf Suresi'nde (18. sure) Zülkarneyn'in demir ve bakırdan yapılan güçlü bir set ya da kapı olarak ifade edilmiştir. Yerinin nerede olduğu kesin olarak bilinmeyen bu kapı, kötülüğü sınırlayan bir bariyer olarak nitelendirilir. Pek çok efsanenin ortaya atıldığı Zülkarneyn'in Kapısının, Kafkaslar'da Orta Asya'da ya da uzak diyarlarda olduğu söylenmiştir. Ayrıca Kapı, dini ve metafizik anlamda kıyamet alametleri, Ye'cüc ve Mecüc ile de ilişkilendirilir.

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Gelelim Boybaş'ın 2020'den sonra ikinci kez açıldığını ifade ettiği Zülkarneyn'in Kapısına!

Gelelim Boybaş'ın 2020'den sonra ikinci kez açıldığını ifade ettiği Zülkarneyn'in Kapısına!

Katolik dininin merkezi Vatikan'da 25 yıl sonra ilk kez tarihi bir İncil geleneği yaşatıldı. Bu kapsamda yeni 'Jübile Yılı'nın başlangıcı olarak işaret edilen yıl için Kutsal Kapılar açıldı. Katoliklerin dini lideri Papa Francis'in geçtiği 5 kutsal kapı açıldı ve kapılar bir dahaki ritüele kadar tuğlalarla kapatılıp mühürlendi.

Pek çok kişi Şengül Boybaş'ın bu kapılardan birinden söz edip etmiyor olduğunu tartışıyor. Aziz Petrus, Aziz John Lateran, Aziz Mary Major ve Aziz Paul Surlarının Dışındaki Bazilikalarda bulunan kapıların ise konuyla ilgisi olduğunu sanmasak da merak edenler için belirtmek istedik.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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