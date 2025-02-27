2025 Çanakkale İmsakiye! Bugün Çanakkale İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

On bir aydan daha mübarek olan Ramazan ayı bu sene 1 Mart'ta başlayacak. Milyonlarca vatandaş Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştirecek. 11 ayın Sultanı Ramazan için geri sayım başlarken vatandaşlar tarafından Ramazan imsakiyesi araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye yayımladı. Bu imsakiye ile de 2025 Ramazan ayı için iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli oldu.

Peki, bugün Çanakkale için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Çanakkale'de bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Çanakkale imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...