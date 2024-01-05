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2024'ü Alışagelmişin Dışında Kutlayan Gülben Ergen "Şu Siteye Ayak Fotoğrafı Atmayın Kardeşim" Dedirtti

2024'ü Alışagelmişin Dışında Kutlayan Gülben Ergen "Şu Siteye Ayak Fotoğrafı Atmayın Kardeşim" Dedirtti

Gülben Ergen
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 21:59

2024'e merhaba diyen ünlü şarkıcı Gülben Ergen, takipçilerini şaşırttı. Yeni yılı herkesten farklı karşılayan Ergen, 'şu siteye ayak atmayın kardeşim' dedirtti.

Detaylar...

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Gülben Ergen'i hepimiz şarkılarından ve televizyon programlarından tanıyoruz.

Gülben Ergen'i hepimiz şarkılarından ve televizyon programlarından tanıyoruz.

Ama ünlü sanatçı hakkında bilmediğiniz bir detay olduğuna eminiz! Bu detay Gülben Ergen'in ayaklarının da en az kendisi kadar ünlü olması!

Ama ünlü sanatçı hakkında bilmediğiniz bir detay olduğuna eminiz! Bu detay Gülben Ergen'in ayaklarının da en az kendisi kadar ünlü olması!

Hatta Gülben Ergen'in ayaklarına özel açılmış bir Instagram sayfası bile var.

Hatta Gülben Ergen'in ayaklarına özel açılmış bir Instagram sayfası bile var.

Ergen'in ayakları takipçileri arasında da oldukça popüler 👇🏼

Ünlü şarkıcının kendisi de Instagram hesabından sık sık ayaklarının fotoğrafını paylaşıyor zaten!

Ünlü şarkıcının kendisi de Instagram hesabından sık sık ayaklarının fotoğrafını paylaşıyor zaten!

O kadar hayranı olunca Gülben Ergen 2024'e de ayaklarını paylaşarak merhaba dedi.

O kadar hayranı olunca Gülben Ergen 2024'e de ayaklarını paylaşarak merhaba dedi.
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İşte "şu siteye ayak atmayın kardeşim" dedirten o meşhur 2024'e merhaba storysi 👇🏼

İşte "şu siteye ayak atmayın kardeşim" dedirten o meşhur 2024'e merhaba storysi 👇🏼

Siz Gülben Ergen'in ayak fotoğraflı yeni yıl kutlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Gülben Ergen'in ayak fotoğraflı yeni yıl kutlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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