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2024 Trendi Gelin Makyajı Önerileri

etiket 2024 Trendi Gelin Makyajı Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 15:28

Her kadın, düğün gününde mükemmel bir görünüm elde etmeyi hayal eder. Gelinlik seçiminin yanında, gelin makyajı da bu özel günün en önemli detaylarından biri olur. Kimi kadınlar için bu makyaj yoğun ve belirgin olmalıyken, kimileri için ise daha sade ve doğal bir görünüm ön plandadır. 2024 yılına özgü düğün makyajı trendlerini sizler için bir araya getirdik.

Bu içerik 02.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Gelin makyajı konusunda çeşitli seçeneklerin bulunduğunu söylemek gerekiyor. Ancak burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus, hangi tür makyajın sizin tarzınıza ve beklentilerinize en uygun olacağıdır.

Gelin makyajı konusunda çeşitli seçeneklerin bulunduğunu söylemek gerekiyor. Ancak burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus, hangi tür makyajın sizin tarzınıza ve beklentilerinize en uygun olacağıdır.

Bu sebeple, gelin makyajınızın yüz şekliniz ve cilt tipinize en uygun olan kombinasyonlarla hazırlanması önemlidir. Gelin beraber yüz şeklinize ve cilt tipinize en uygun trend makyaj tekniklerini ve ürünlerini inceleyelim.👇🤗

Belirgin Gözler

Belirgin Gözler

Kahve gözlü gelin adaylarımız için kahve ve siyah tonlarındaki göz makyajı bu yılın trendlerinden. Bu makyajı tamamlayıcı olarak kalın eyeliner ve takma kirpik kullanabilirsiniz. Ayrıca alt kirpiklerinizi belirginleştirmek için göz kalemi de kullanabilirsiniz. 

Elmacık kemiklerinizi ön plana çıkarmak için pembe tonlarda bir allık seçimi yapabilirsiniz. Dudaklarınızı ise parlak ve ışıltılı bir görünüm kazandırmak için glos rujlarla tamamlayabilirsiniz.

Sizin için önerimiz olan ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

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Mavi Göz Rengine Göre Makyaj

Mavi Göz Rengine Göre Makyaj

Eğer gözleriniz maviyse, bej ve toprak renk tonları gözlerinizi daha büyük ve çarpıcı göstermenin anahtarı olabilir. Bu renkler, geniş ve dışa doğru çıkıntılı gözleri daha küçük ve daha belirgin hale getirebilir. 

Mavi göz renginizi vurgulamak istiyorsanız, göz kapaklarınıza altın tonları, kirpik diplerinize bronz tonları ve gözlerinizin dış kısımlarına kahve tonlarındaki ışıltılı bir göz farı uygulayabilirsiniz. Göz çevrenizin aydınlık ve canlı görünmesi için de ışıltılı bir aydınlatıcı kullanmayı unutmayın.

Sizin için önerdiğimiz farlara buradan bakabilirsiniz.

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Natural Makyaj

Natural Makyaj

Doğal görünümlü makyajlar bu yılın trendlerinden biri. Genellikle göz pınarlarında daha açık renkler kullanılırken, gözlerin dış köşelerinde altın veya açık pembe tonlarındaki  farlar ve renk geçişleri tercih edilir. Eyeliner'ınızı ince ya da kalın çizgiler halinde uygulayabilirsiniz. Kirpiklerinize sadece maskara sürmeyi seçebileceğiniz gibi, daha belirgin bir görünüm için takma kirpik de kullanabilirsiniz. Doğal bir görünüm elde etmek istiyorsanız, allık ve rujunuzun renklerinin birbirine yakın olmasına özen göstermelisiniz.

Natural makyaj için önerimiz olan ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

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Beyaz Ten Makyajı

Beyaz Ten Makyajı

Eğer beyaz bir cilt rengine sahipsen ve gelin olmaya hazırlanıyorsan, ilk adımın cilt alt tonunu doğru bir şekilde belirlemek olmalıdır. Porselen makyaj bu yılda çok tercih ediliyor ve beyaz alt tonlu fondötenler, senin için en uygun seçim olabilir. Eğer yüzüne kontür uygulamayı düşünüyorsan, fondöteninden iki ton daha koyu bir renkte kapatıcı kullanmanı tavsiye ederiz.  Şeftali tonlarında rujlar tercih edebilirsiniz.

Ürün önerilerimize buradan göz atabilirsiniz.

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Esmer Ten Makyajı

Esmer Ten Makyajı

Esmer tenli gelin adayları için parlak ve metalik tonlar bu sene çok kullanılacak gibi görünüyor. Özellikle dore, altın, bakır ve kahve tonlarındaki krem farlar, göz alıcı bir bakış sağlayabilir. Allık seçiminde ise pembe ve şeftali tonları ideal olacaktır. Bronz temalı bir makyaj, esmer gelin adaylarının doğal güzelliğini vurgulayabilir. 

Göz altlarına da kullandığınız farı hafifçe uygulayıp dağıtmayı unutmayın. Bu öneriler, esmer tenli gelin adaylarının makyajında doğru renk ve ton seçimini kolaylaştıracaktır.

Esmer ten makyajı için önerdiğimiz ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

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