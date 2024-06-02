2024 Trendi Gelin Makyajı Önerileri

Her kadın, düğün gününde mükemmel bir görünüm elde etmeyi hayal eder. Gelinlik seçiminin yanında, gelin makyajı da bu özel günün en önemli detaylarından biri olur. Kimi kadınlar için bu makyaj yoğun ve belirgin olmalıyken, kimileri için ise daha sade ve doğal bir görünüm ön plandadır. 2024 yılına özgü düğün makyajı trendlerini sizler için bir araya getirdik.

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