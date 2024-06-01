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TikTok Trendi Mob Wife Makyajı Nedir? Nasıl Yapılır Anlatıyoruz!

etiket TikTok Trendi Mob Wife Makyajı Nedir? Nasıl Yapılır Anlatıyoruz!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 07:08

TikTok'un son trendlerinden olan Mob Wife makyajı, Clean Girl akımına karşı bir duruş sergileyerek çabasız bir ihtişamı ön plana çıkarıyor. Bu makyaj trendinin inceliklerini ve uygulamasında kullanabileceğiniz en uygun ürünleri sizler için detaylı bir şekilde ele aldık. Gelin bu makyajın püf noktalarına beraber bakalım.👇✨

Bu içerik 31.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Mob Wife makyaj trendi aslında çok da yeni değil. 60'lar, 70'ler ve 80'lerin femme fatale figürleri TikTok'ta yeniden canlanmış durumda.

Mob Wife makyaj trendi aslında çok da yeni değil. 60'lar, 70'ler ve 80'lerin femme fatale figürleri TikTok'ta yeniden canlanmış durumda.
www.tiktok.com

Bu trend, dumanlı göz makyajı ve belirgin dudak kontürü ile karakterize ediliyor. Birçok kadın, bu trendden önce de yoğun makyaj ve kürk giyimi tercih ediyordu. Ancak, TikTok'un popülerliği sayesinde 'mob wife' trendi, geniş kitlelere ulaşmayı başardı. 

Gelin 'mob wife makyajı' trendinin ne anlama geldiğini ve detaylarını birlikte inceleyelim.👇

Mob Wife Makyajı Nedir?

Mob Wife Makyajı Nedir?

'Mob wife' kelime anlamı olarak 'mafya eşi' anlamına gelir. Ancak burada bahsettiğimiz, mafya eşlerinin belirgin ve iddialı tarzını benimseyen bir moda ve makyaj trendi.

Bu makyaj trendi, cildin ışıltısından çok göz makyajına odaklanır. Özellikle yoğun ve dumanlı göz makyajları, bu stilin en belirgin özelliğidir.

Mob Wife Makyajı Nasıl Yapılır?

Mob Wife Makyajı Nasıl Yapılır?

Bu makyaj tarzı, genellikle dramatik ve dikkat çekici olmayı hedefler. Ancak, aşırıya kaçmadan, doğru makyaj teknikleri ve ürünleri ile sofistike ve çarpıcı bir görünüm elde edebilirsiniz. Özellikle, cildinizin sağlıklı ve pürüzsüz görünmesi bu makyajın anahtarıdır.

Mob wife makyajına başlamadan önce cildini nemlendirmeli ve güneş kremi uygulamalısın.

Mob wife makyajına başlamadan önce cildini nemlendirmeli ve güneş kremi uygulamalısın.

Kadife mat bitişli bir fondöten, cildinizi makyaja hazırlarken aynı zamanda cildinizin doğal güzelliğini de vurgular. 

Bu tür fondötenler, cildinizi ağırlaştırmadan veya yağlı bir görünüm vermeden, cilt tonunuzu eşitler ve kusurları gizler.

Sizin için önerilerimiz olan fondotenlere buradan ulaşabilirsiniz.

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Mob Wife tarzı makyaj yaparken kusursuzluğu yakalamak en önemli hedeflerden biridir.

Mob Wife tarzı makyaj yaparken kusursuzluğu yakalamak en önemli hedeflerden biridir.

Göz altındaki renk eşitsizliklerini gidermek için kaliteli bir kapatıcı kullanmanız gerekmektedir.

Ancak kapatıcı seçerken dikkatli olmanız gerekmektedir. Cildinize uygun bir kapatıcı seçmek, makyajınızın doğal ve kusursuz görünmesi için önemlidir. 

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Mob Wife Makyajı için bronzer ve allık adımına geçelim.

Mob Wife Makyajı için bronzer ve allık adımına geçelim.

Yanaklarınızın belirginleşmesini sağlamak için kontürleme ve vurgulama tekniklerinin önemi büyüktür. Mat bir bronzlaştırıcı kullanarak yüzünüzde doğal gölgeler oluşturabilirsiniz. Bu gölgeler, yüzünüzün belirginleşmesine yardımcı olur. Ardından, elmacık kemiklerinize allık uygulayarak yüzünüzdeki renk dengesini sağlamalısınız.

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Mob Wife Makyajı konusunda belki de en kritik nokta, göz makyajıdır.

Mob Wife Makyajı konusunda belki de en kritik nokta, göz makyajıdır.

Bu tarz bir makyajda genellikle koyu renkler tercih edilir ve böylece gözlerde büyüleyici ve esrarengiz bir hava yaratılır. Farın, göz kapağından kıvrımına kadar uygulanması ve bu sayede gözlerin ön plana çıkarılması, bu makyaj stilinin temel unsurlarından biridir. 

Ayrıca, göz kalemi kullanarak kirpik diplerini belirginleştirebilirsiniz. 

Ve tabi ki gözlere son dokunuş iyi bir maskara!

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Son olarak sıra geldi dudaklara...

Son olarak sıra geldi dudaklara...

Mat bir ruj ya da yoğun renklere sahip bir likit ruj kullanmayı düşünebilirsiniz. Ancak unutmayın, rujunuzu sürmeden önce dudak kalemi ile dudak çizginizi belirginleştirmek oldukça önemlidir. Bu, makyajınızın daha profesyonel ve tamamlanmış bir görünüm kazanmasını sağlar.

Sizin için önerdiğimiz rujlara buradan ulaşabilirsiniz.

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Makyajında farklı tarzları denemek isteyenler ve sosyal medyada görüp neymiş bu Mob Wife akımı diyenler için hazırladığımız önerilerimizi not aldıysanız sıra sizde!

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