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Yazın Sıcağına Alev Alev Girmenizi Sağlayacak Çekici İç Çamaşırları

etiket Yazın Sıcağına Alev Alev Girmenizi Sağlayacak Çekici İç Çamaşırları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 15:51

Yaz mevsiminin kavurucu sıcağında, iç çamaşırlarınızın çekiciliği ile alev alev yanmanızı sağlayacak bir koleksiyon hazırladık. Kendinizi özel hissettirecek bu iç çamaşırları, sıcak yaz günlerinde bile kendinizi rahat ve çekici hissetmenizi sağlayacak. Bu özenle seçilmiş parçalar, hem konforunuzu hem de stilinizi ön planda tutar. Kendinizi bu yaz, çekici iç çamaşırlarınızla alev alev hissedin!

Bu içerik 30.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Pierre Cardin Kadın Milan Pushup Balenli Sütyen Takım

Pierre Cardin Kadın Milan Pushup Balenli Sütyen Takım

Pierre Cardin markasının Milan Pushup Balenli Sütyen Takımı, destekli yapısı sayesinde göğüslerinizi daha çekici bir şekilde sergilerken, zarif pudra rengiyle de büyüleyici bir etki yaratıyor. Bu sütyen takımı, sadece rahatlık ve destek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda estetik bir görünüm de sağlayıp kalbinizi kazanacak!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Ifondi Dantelli Ipli Bralet Takım Kırmızı

Ifondi Dantelli Ipli Bralet Takım Kırmızı

Ifondi'nin kırmızı renkteki dantelli ipli bralet takımı, sizi son derece çekici kılacak bir tasarıma sahip. Bu setin ipli detayları, kombinlerinize zarif bir dokunuş katacak ve görünümünüzü daha da şıklaştıracak. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bayıldım, mankenin üzerindekinin aynısı. Kumaşı yumuşacık, ben 1.68 boy 62 kiloyum,l/xl sipariş verdim çok az potluk oldu hiç belli olmuyor hatta daha rahat oldu diyebilirim, çünkü omuz ve basenlerim geniştir benim, gizliliğinden en ufak bir şüpheniz olmasın üzerinde ne olduğuna dair en ufak bir işaret bile yok.

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Pinkys Co. tarafından tasarlanan Siyah Çiçekli Dantelli Neon Tül Brode Transparan Fantezi Sütyen Bralet Külot Takımı, stilinize eşsiz bir dokunuş katıyor.

Pinkys Co. tarafından tasarlanan Siyah Çiçekli Dantelli Neon Tül Brode Transparan Fantezi Sütyen Bralet Külot Takımı, stilinize eşsiz bir dokunuş katıyor.

Bu set, siyah çiçek işlemesi, brode tül ve balenli modeli ile çarpıcı bir görünüm sunuyor. Göğüslerinize mükemmel bir form verirken, kumaşının kalitesi ve dokusuyla da gün boyu konfor ve rahatlık hissi verir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Pierre Cardin 4030 Isabella Balenli Desteksiz Sütyen Takımı

Pierre Cardin 4030 Isabella Balenli Desteksiz Sütyen Takımı

Pierre Cardin'in Isabella Balenli Desteksiz Sütyen Takımı, kırmızı rengi ve dantelli detaylarıyla yaz aylarında sıcaklık hissinizi artıracak. Bu özel tasarım, çok özel bir renk olan kırmızının canlılığı ve dantel detaylarının zarifliği ile birleşerek, büyüleyici bir görünüm sunuyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün çok güzel ilk kez internetten iç çamaşırı sipariş ettim ve tam oldu 😍 hızlı gönderim için teşekkürler.

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Lumenia Mat Altın Işelemli Siyah Sütyen Takımı

Lumenia Mat Altın Işelemli Siyah Sütyen Takımı

Bu takım, rafine bir stil ile göz alıcı detayların harika bir birleşimini sağlayarak kadınların zarafetini ve çekiciliğini ön plana çıkarır. Brode dantel detayları, sütyen ve külot setinin her bir parçasına estetik bir zenginlik katar, renkleri ise cesur ve enerjik bir görünüm yaratıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Pierre Cardin 4568 Aceline Balenli Dantelli Desteksiz Sütyen Takımı

Pierre Cardin 4568 Aceline Balenli Dantelli Desteksiz Sütyen Takımı

Pierre Cardin markasının Aceline modeli, balenli ve dantelli bir sütyen takımı sunuyor. Bu tasarım, göğüslerinizi harika bir biçimde toparlama yeteneğine sahip. Desteksiz olmasına rağmen, bu sütyenin konforu ve şıklığı sizi etkileyecek. 

Bu sütyen takımı, gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Görselde ki ile birebir aynı tam bedeninize göre almanızı tavsiye ederim fiyatına göre güzel bir ürün renkler canlı faturada açıklama kısmı saklanmamış bir şekilde geliyor.

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Süsen Lingerie'nin Kırmızı Çiçekli Siyah Brode Sütyen Takımı

Süsen Lingerie'nin Kırmızı Çiçekli Siyah Brode Sütyen Takımı

Elegan ve konforlu bir kombinasyon sunan bu balenli brode sütyen takımı ile kendinize olan güveninizi yeniden canlandırın. Şık ve sofistike tasarımı sayesinde tüm dikkatleri üzerinize çekecek olan bu set, feminen detaylarıyla öne çıkıyor. Kaliteli kumaşı sayesinde tüm gün boyunca rahatlık sunarken, vücut hatlarınızı destekleyen balenleri ile mükemmel bir uyum sağlarsınız. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Merry See markasının Dantel Şık Sütyen Tanga Takım Iç Giyim ürünü, siyahın asil duruşu ve dantelin zarifliğiyle bir araya gelerek son derece şık bir iç çamaşırı takımı.

Merry See markasının Dantel Şık Sütyen Tanga Takım Iç Giyim ürünü, siyahın asil duruşu ve dantelin zarifliğiyle bir araya gelerek son derece şık bir iç çamaşırı takımı.

Bu iç çamaşırı takımı, günlük kullanımda rahatlığından ödün vermeyen ancak aynı zamanda şıklığına da önem veren kadınlar için ideal bir seçenek. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kumaşı , kalitesi muazzam gerçekten süper.

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Victoria's Secret Taşlı Brazilian Külot

Victoria's Secret Taşlı Brazilian Külot

Victoria's Secret'ın taşlı Brazilian modeli külot, logo detaylı elastik beliyle hem şıklığınızı korurken hem de konforunuzu ön planda tutar. Elastik beli, vücut hatlarınızı sararak mükemmel bir uyum sağlar ve giyim esnasında herhangi bir rahatsızlık hissi oluşturmaz. Üstelik taş detaylarıyla göz alıcı bir estetik sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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"Maizen Kadın Dolgusuz Toparlayıcı 2'li Mavi Dantel Sütyen Takımı, hassas ve yumuşak bir dantel kumaştan üretilmiş!

"Maizen Kadın Dolgusuz Toparlayıcı 2'li Mavi Dantel Sütyen Takımı, hassas ve yumuşak bir dantel kumaştan üretilmiş!

Bu şık ve rahat sütyen takımı, kullanıcısına mükemmel bir konfor sağlıyor. Sütyenin askıları, kullanıcının ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre ayarlanabilir, bu da ürünün kişiye özel bir uyum sağlamasına yardımcı olur. Mavi ve siyah renkteki bu dantel sütyen takımı, hem günlük kullanım için hem de özel anlar için favoriniz olacak. 

Dolgusuz ve toparlayıcı özelliği sayesinde, doğal bir görünüm sunar ve vücut hatlarınızı zarif bir şekilde vurgular.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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LoeFit markasının beyaz renkteki kadın iç çamaşır takımı, dantel ve ip detayları ile dolabınızın favorisi olmaya aday!

LoeFit markasının beyaz renkteki kadın iç çamaşır takımı, dantel ve ip detayları ile dolabınızın favorisi olmaya aday!

Kendinizi çekici ve muhteşem hissetmeniz için tasarlanmış bu iç çamaşır takımı, LoeFit markasının kalitesini ve zarafetini yansıtıyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Süsen Lingerie Kırmızı Sütyen Takımı

Süsen Lingerie Kırmızı Sütyen Takımı

Brode dantel detayları ile süslenmiş sütyen ve külot seti, her bir parçasında estetik bir zenginlik sunuyor. Kırmızı renk seçimi, cesur ve enerjik bir görünüm yaratır. Bu canlı renk, kadınsı gücü ve özgüveni yansıtmak isteyen kadınlar için ideal bir seçim!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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