Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Bikiniler Mayolar Hazır mı? Deniz Sezonunu Açmaya Kararlı Olanlar İçin 2024’ün En Beğenilenleri

etiket Bikiniler Mayolar Hazır mı? Deniz Sezonunu Açmaya Kararlı Olanlar İçin 2024’ün En Beğenilenleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 16:42

Hazır mısınız? 2024 yaz sezonunu karşılamak üzere, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaya kararlı olanlar için en çok tercih edilen bikini ve mayo modellerini sizler için bir araya getirdik. Bu yılın trendlerini belirleyen ve plajların en gözde parçaları olacak bu tasarımlar, yazın enerjisini ve renklerini üzerinizde taşımanızı sağlayacak. 

Bu içerik 27.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son zamanlarda moda dünyasının en gözde trendlerinden biri olan yüksek bel bikiniler, bu yazda yerini alıyor.

Son zamanlarda moda dünyasının en gözde trendlerinden biri olan yüksek bel bikiniler, bu yazda yerini alıyor.

Angelsin Siyah Yüksek Bel Şık Bikini Takımı, sadece plajlarda değil, havuz partilerinde, yazlık evlerde ya da tatil köylerinde de rahatlıkla kullanılabilir. Yüksek bel kesimi sayesinde vücut hatlarınızı zarif bir şekilde sergilemenize olanak sağlar. Ayrıca, çıkarılabilir dolgulu kapları sayesinde, isteğinize bağlı olarak bikiniyi dolgulu ya da dolgusuz olarak kullanabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Pierre Cardin'in Askılı Bikini Takımı, bu yazın en favori parçalarından biri olmaya aday.

Pierre Cardin'in Askılı Bikini Takımı, bu yazın en favori parçalarından biri olmaya aday.

Ürün, kullanıcının konforunu düşünerek astarlı bir şekilde tasarlanmış. Ayrıca, gerektiğinde çıkarılabilen bir göğüs pedi özelliği de mevcut. Bu özellikler, bikiniyi hem kullanışlı hem de rahat bir seçenek haline getiriyor. 

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Vücut şeklime tam olarak uygun bir bikini, plajda rahat ve şık bir görünüm sağladı. Çok güzel tekrar sipariş edeceğim.

Hepsiburada

Suwen Detaylı Mayo

Suwen Detaylı Mayo

Suwen Mayo, sizi bu yazın en göz alıcı plaj figürüne dönüştürecek. Siyahın asaleti ve gümüş tokaların çarpıcı detaylarıyla donatılmış bu mayo, hem şıklığı hem de konforu bir arada sunuyor. Bu yaz tatilinizi sadece rahatlıkla değil, aynı zamanda zarafetle de geçireceksiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

2024 yılı modasının öne çıkan trendlerinden biri, hiç şüphesiz ki leopar desenler.

2024 yılı modasının öne çıkan trendlerinden biri, hiç şüphesiz ki leopar desenler.

Bu vahşi ve çekici desen, özellikle yaz aylarında plaj modasına damga vuruyor. Rivus markasının tasarladığı Leopar Üçgen Bikini Üstü, bu trendi en iyi şekilde yansıtan parçalardan biri. Leopar desenli bu bikini üstü, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunuyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

İpekyol Metal Aksesuarlı Mayo

İpekyol Metal Aksesuarlı Mayo

İpekyol Metal Aksesuarlı Mayo'nun çarpıcı rengi, yazın enerjisini ve neşesini yansıtıyor. Bu rengin yanı sıra, metal aksesuarların ekstra bir hava kattığı bu mayo ile plajlarda ve havuz kenarlarında fark yaratabilirsiniz.

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kaliteli malzeme kullanımı ile öne çıkan bir mayo, memnunum.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu yazın modasında çiçek desenleri de yerini alıyor!

Bu yazın modasında çiçek desenleri de yerini alıyor!

İpekyol'un Desenli Üçgen Bikini Seti, renkli çiçek desenleri ile hem enerjinizi yükseltecek hem de şıklığınıza şıklık katacak. 

Bu bikini seti, yazın sıcak günlerinde serinlemek ve aynı zamanda stil sahibi görünmek isteyenler için ideal bir seçenek. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

DeFacto Fall in Love Regular Fit Mayo T8005AZ23SM

DeFacto Fall in Love Regular Fit Mayo T8005AZ23SM

DeFacto Fall in Love Regular Fit Mayo modeli, yuvarlak yaka ve toka detayına sahip çapraz biye tasarımıyla dikkat çekiyor. Plaj modasında tarzınızı öne çıkaracak olan bu mayo, omuzdan bağlamalı askısıyla da oldukça stil sahibi bir görünüm sunuyor.

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Konforlu tasarımı sayesinde plajda rahatça hareket edebildiğim bir mayo. Dayanıklı ve sağlam yapısı ile dikkat çeken bir mayo, beğendim. Elegant renkleri ve klasik tasarımı ile dikkat çeken bir mayo, plajda zarif bir stil sergilemek isteyenlere hitap eden bir seçenek olarak önerilir.

Hepsiburada

Angelsin Şık Yüksek Bel Destekli Bikini Takım

Angelsin Şık Yüksek Bel Destekli Bikini Takım

Angelsin'in şık ve yüksek bel destekli bikini takımı, iki parçadan oluşan bir üründür. Göğüs kısmında bulunan kap, ekstra destek sağlar ve iç gösterme sorununu ortadan kaldırır. Ürünün astarı bulunmaktadır. Bikini takımının rengi ve çiçek desenleri, onu favori plaj giysiniz haline getirecek.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Tek Omuz Volanlı Mayo

Tek Omuz Volanlı Mayo

Zarafeti ve modern tasarımı bir arada sunan Tek Omuz Volanlı Mayo, herkesin plaj gardırobunda olması gereken bir parça. Bu özel mayo, klasik siyah rengiyle asaletini korurken, tek omuzlu ve volanlı tasarımıyla da dikkat çekici bir stil oluşturuyor. 

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Mayo efsane ötesi kullandım çok rahat ettim denizden çıkınca çok çabuk kuruyor ve vücudu güzel toparlıyor.

Hepsiburada

DeFacto Fall in Love Regular Fit Çizgili Bürümcük Bikini Üstü

DeFacto Fall in Love Regular Fit Çizgili Bürümcük Bikini Üstü

Defacto'nun Kadın Fall İn Love Regular Fit serisinden olan bu çizgili bikini üstü, ayarlanabilir askıları sayesinde size mükemmel bir uyum sağlar. Şık ve trend bir tarzı olan bu bikini üstü, plaj giyiminde rahatlıkla tercih edilebilir. Farklı renk ve desenlerdeki alt parçalarla kombin yaparak, stil sahibi bir görünüm elde edebilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Suwen Kuşgözlü Texture Mayo

Suwen Kuşgözlü Texture Mayo

Suwen'in Kuşgözlü Texture Mayo modeli, canlı kırmızı tonu ve zarif bagcıklı göğüs detayıyla size plajlarda göz kamaştırıcı bir görünüm sunacak. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Şıklığı ve klasik tarzıyla beğenimi kazanan bu mayo, plajda zarif ve sofistike bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir tercih.

Hepsiburada

"Too Salty Swimwear" markasının kadınlar için ürettiği mavi çizgili geniş üçgen bikini takımı, plaj modasının en dikkat çekici parçalarından biri olmaya aday.

"Too Salty Swimwear" markasının kadınlar için ürettiği mavi çizgili geniş üçgen bikini takımı, plaj modasının en dikkat çekici parçalarından biri olmaya aday.

Bu bikini takımı, çarpıcı mavi tonları ve şık çizgili deseni ile göz alıcı bir görünüm sunuyor. Üçgen formdaki geniş üst parçası, hem konforlu hem de modaya uygun bir seçenek sunarken, alt parçası da vücut hatlarınızı zarifçe vurgulayacak şekilde tasarlanmış.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Twist Işlemeli Üçgen Bikini Seti

Twist Işlemeli Üçgen Bikini Seti

Uzun süreli kullanımlarda bile formunu koruyan bu bikini takımı, deniz ve havuz suyuna karşı da oldukça dirençli. Ayrıca hızlı kuruma özelliği sayesinde, denizden çıktıktan sonra bile üzerinizde ağırlık yapmıyor.

Bu yaz plajların en gözde parçası olacak Twist Işlemeli Üçgen Bikini takımını hemen sepetinize ekleyin ve yazın tadını çıkarın. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın