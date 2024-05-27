Bikiniler Mayolar Hazır mı? Deniz Sezonunu Açmaya Kararlı Olanlar İçin 2024’ün En Beğenilenleri
Bikiniler Mayolar Hazır mı? Deniz Sezonunu Açmaya Kararlı Olanlar İçin 2024’ün En Beğenilenleri
Hazır mısınız? 2024 yaz sezonunu karşılamak üzere, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaya kararlı olanlar için en çok tercih edilen bikini ve mayo modellerini sizler için bir araya getirdik. Bu yılın trendlerini belirleyen ve plajların en gözde parçaları olacak bu tasarımlar, yazın enerjisini ve renklerini üzerinizde taşımanızı sağlayacak.
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Son zamanlarda moda dünyasının en gözde trendlerinden biri olan yüksek bel bikiniler, bu yazda yerini alıyor.
Pierre Cardin'in Askılı Bikini Takımı, bu yazın en favori parçalarından biri olmaya aday.
Suwen Detaylı Mayo
2024 yılı modasının öne çıkan trendlerinden biri, hiç şüphesiz ki leopar desenler.
İpekyol Metal Aksesuarlı Mayo
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Bu yazın modasında çiçek desenleri de yerini alıyor!
DeFacto Fall in Love Regular Fit Mayo T8005AZ23SM
Angelsin Şık Yüksek Bel Destekli Bikini Takım
Tek Omuz Volanlı Mayo
DeFacto Fall in Love Regular Fit Çizgili Bürümcük Bikini Üstü
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Suwen Kuşgözlü Texture Mayo
"Too Salty Swimwear" markasının kadınlar için ürettiği mavi çizgili geniş üçgen bikini takımı, plaj modasının en dikkat çekici parçalarından biri olmaya aday.
Twist Işlemeli Üçgen Bikini Seti
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