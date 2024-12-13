2024’te Politika Faizi En Yüksek Olan Ülkeyi Doğru Tahmin Edebilecek misin?
2024’te Politika Faizi En Yüksek Olan Ülkeyi Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Finans bilgim çok iyidir, gelişmeleri de asla kaçırmam diyorsan bu test tam senlik!
Bakalım politika faizi en yüksek olan ülkeyi doğru tahmin edebilecek misin?
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1. Sence 2024 yılında politika faizi en yüksek ülke hangisi?
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