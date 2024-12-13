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2024’te Politika Faizi En Yüksek Olan Ülkeyi Doğru Tahmin Edebilecek misin?

etiket 2024’te Politika Faizi En Yüksek Olan Ülkeyi Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 17:01

Finans bilgim çok iyidir, gelişmeleri de asla kaçırmam diyorsan bu test tam senlik!

Bakalım politika faizi en yüksek olan ülkeyi doğru tahmin edebilecek misin?

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1. Sence 2024 yılında politika faizi en yüksek ülke hangisi?

Doğru bildin!

Doğru bildin! Venezuela, 2024'te politika faizi en yüksek ülke olarak listenin zirvesinde yer aldı. Bu oran, %58,98 ile oldukça dikkat çekici. Ülkedeki ekonomik sorunlar ve yüksek enflasyon, merkez bankasının faiz oranlarını bu kadar yüksek tutmasına neden oluyor.

Bilemedin!

Yanlış bildin! Türkiye, %50 oranıyla bu listede ikinci sırada yer aldı. Bu oran, ekonomik dengeleri kontrol etmek ve enflasyonu dizginlemek için alınan bir politika olarak öne çıkıyor.

Tekrar dene!

Yanlış bildin! Arjantin, %40 politika faiziyle listede üçüncü sırada. Ülkedeki ekonomik krizler ve yüksek enflasyon nedeniyle faiz oranları uzun süredir yüksek seviyelerde seyrediyor.

Yanlış tahmin!

Yanlış bildin! Gana, %29 ile dördüncü sırada yer alıyor. Batı Afrika’nın bu ülkesi, enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırmaya devam ediyor.

Bir daha denemeye ne dersin?

Yanlış bildin! %27,25 politika faiziyle Mısır, bu sıralamada beşinci oldu. Ülkede döviz krizleri ve ithalat maliyetlerinin artışı gibi ekonomik zorluklar bu faizi tetikliyor.

Bir daha dene!

Bir daha dene!

Yanlış bildin! Nijerya, %26,25 faiz oranıyla altıncı sırada. Afrika’nın en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya, bu politikayla para birimini ve enflasyonu kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Bir kez daha dene!

Yanlış bildin! Malavi, %26 politika faiziyle yedinci sırada yer aldı. Ülkenin ekonomik kırılganlıkları ve yüksek ithalat maliyetleri bu oranı etkiliyor.

Yanlış cevap!

Yanlış bildin! Kongo, %25 politika faiziyle sekizinci sırada. Ülkedeki ekonomik dengesizliklerin etkisiyle faiz oranları yüksek seviyede tutuluyor.

Bilemedin...

Yanlış bildin! Sierra Leone, %23,25 politika faiziyle dokuzuncu oldu. Küçük ama ekonomik anlamda mücadele eden bu ülke, faiz oranlarını yüksek tutarak ekonomik istikrarı sağlamayı hedefliyor.

Olmadı...

Yanlış bildin! İran, %23 faiz oranıyla listenin onuncu sırasında. Ekonomik yaptırımların etkisi ve enflasyonu kontrol çabaları, bu yüksek faizin arkasındaki başlıca nedenler arasında.

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Ecivicivokke
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