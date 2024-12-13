2024’te Politika Faizi En Yüksek Olan Ülkeyi Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Doğru bildin! Venezuela, 2024'te politika faizi en yüksek ülke olarak listenin zirvesinde yer aldı. Bu oran, %58,98 ile oldukça dikkat çekici. Ülkedeki ekonomik sorunlar ve yüksek enflasyon, merkez bankasının faiz oranlarını bu kadar yüksek tutmasına neden oluyor.