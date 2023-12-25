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2024’te Gerçekleşecek Dört Tutulma ve Gökyüzü Enerjilerinin Ülkelere Göre Yansıması

etiket 2024’te Gerçekleşecek Dört Tutulma ve Gökyüzü Enerjilerinin Ülkelere Göre Yansıması

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 08:01

Plüton dönüşü Çin astrolojisine göre Ejderha Yılı bizleri karşılarken büyük dönüşümlerin kıtalar arası insani boyutta da etkili olacak.

'Her bilenin üstünde bir bilen vardır.' 

Yusuf, 12/76 Ayet

2024 yılı dünyada ve ülkemizde önemli değişikliklerin yaşanacağı bir dönem olacak. Gezegensel etkiler jeopolitik olayların seyrinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Tüm gezegenler yaşamsal alanlar ile bağlantılıdır. Astrolojinin annesi olan astronomik veriler bir çağın kapanıp yeni bir çağın başlangıcını göstermekte.

Önümüzdeki senelerde gezegenlerin (Uranüs, Neptün ve Plüton) Zodyak'ın bir sonraki burcuna (sırasıyla İkizler, Koç ve Kova) geçişini göreceğiz ve bu bir yenilik ve değişim oldukça şaşırtıcı boyutta gerçekleşecek.

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Bu gezegenler büyük iyilik Jüpiter ve yıldızların öğretmeni Satürn ile önemli açılar yapacak ve dünya jeopolitik arenasında önemli dönüşümleri getirecek.

ABD'nin Plüton Dönüşü: Son derece dikkatle incelenmesi gereken önemli bir gökyüzü geçişi. ABD’nin kuruluşundaki konumuyla aynı derecelerde yaşanacak bu geçiş. ABD siyasetinde ve toplumunda bir döngünün sonuna ve yeni bir devrimin başlangıcına işaret ediyor.

Jüpiter-Uranüs Kavuşumu: Ekonomileri, teknolojileri ve finansal sistemleri etkileyen küresel ölçekte değişim ve yeniliklere hazır olmalıyız.

Uluslardaki yapısal değişiklikler: Birçok ulus, hükümetlerinde ve politikalarında yapısal değişiklikler ile karşılaşacak isyanlar skandallar gayri ahlaki ilişkilerin gündeme çıkacağı gezegensel geçişlerine dikkat.

Kova Çağı: Plüton'un Oğlak burcundan Kova burcuna geçişi insani ve kolektif değerleri de beraberinde getirir. Bu geçiş uluslararası sahnedeki güç dengesinin yeniden yapılanmasını adalet in önemini ve tüm insani değerlerde küresel anlamda birleşmek gerektiği vurgusunu ortaya koymakta.

Uluslararası düzeyde hükümet değişiklikleri ve hatta dünya ülkeleri arasında işgale yönelik yüksek gerilimlere tanıklık edebiliriz. Ayrıca gökyüzünün kozmik ajanları ay düğümleri Ketu'nun bir toprak burcu olan Başak burcunda yer alması nedeniyle ekonomik bozulma, doğa olayları (deprem), sudan gelecek zararlar, uluslararası deniz ticareti ile ilgili skandallar ve kazalar riskini oldukça arttırır. Özellikle Mayıs 2024'ten itibaren tüm dünyada milliyetçi akım artacak. Özellikle Batı dünyasında muhafazakarlık artacak; bu evrensel bir eğilim olmayacak. 2024 ilginç bir yıl olacak.

Bu arada medyayı kontrol etmeye yönelik girişimler hız kesmeden devam edecek ve konuşma platformları konusunda birçok kavga sansasyonel olaylar yaşanabilir.

2024 Çin astrolojisinde ejderhanın yılı olduğundan büyük olaylar meydana gelebilir.

Ülkelere göre 2024 gökyüzü enerjilerinin yansıması

Ülkelere göre 2024 gökyüzü enerjilerinin yansıması

ABD: ABD’de şu anda enflasyonun yavaşladığına dair işaretler var. Ancak Orta Doğu'da artan gerilim ve Güney Amerika'da Venezuela ve muhtemelen diğer ülkeleri kapsayan savaş tehdidinin artmasıyla enflasyonun düşmeye devam edeceğinin garantisi yok. Dünya haritasına baktığımda, Amerika Birleşik Devletleri'ne Kova burcundaki Satürn (yenilik, değişim ve yüzlerce çözüm gerekiyor) ve Balık burcundaki Rahu (Teksas'ın doğusunda) ve doğu kıyısında Jüpiter hakimdir. Bu da memnuniyetsizlik, değişim ve panik potansiyelini ve şu anda süregelen politikalardan uzaklaşma isteğini artırıyor. Dolayısıyla, ABD'deki siyasi durum değişken olsa da liderlikte bir değişiklik olma ihtimali de oldukça yüksek.

Meksika ve Güney Amerika. Bu yıl benzer ekonomik ve politik sorunlarla karşı karşıya kalacaklar.

Aynı şekilde Küba, Haiti, Guyana ve Nezuela, Bolivya, Şili ve Arjantin Brezilya da benzer olaylar ile karşı karşıya kalacaklar. Bu ülkelerde büyük ekonomik değişimler, skandallar, doğal afetler ve savaşlarla da karşı karşıya kalabilecekleri gezegen geçişleri ile karşı karşıyalar. Bu ülkeler için ekonomik mücadeleler devam edecek ve sivil huzursuzluklar yıl boyunca artacak. Ekonomik sıkıntılar Venezuela, Brezilya ve Arjantin için özellikle oldukça zor görünüyor.

Birleşik Krallık Batı Avrupa ve Afrika artan şiddet ve hükümetin bunu durdurmaya yönelik baskı girişimleri artabilir; özellikle İrlanda, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, Hollanda, Libya ve diğer Batı Avrupa ülkeleri kültürel çatışmalardan ve hükümetlerden zarar görmeye devam edecek. Popülist çatışma Ekonomik kriz en iyi ihtimal ile Mayıs ayına kadar devam edecek.

Türkiye, Doğu Avrupa, Ukrayna, Afrika, Orta Doğu da ekonomik panik görebiliriz.

Türkiye, Doğu Avrupa, Ukrayna, Afrika, Orta Doğu da ekonomik panik görebiliriz.

Hükumet skandalları (özellikle İtalya, Yunanistan, Cezayir ve Mısır) bunun yanı sıra ekonomik aksaklıklar yaşayacak, bu bölgelerde depreme karşı dikkatli olunmalı ama olacak 2026'ya kadar çok önemli bir olay minimum seviyede. 2026'ya kadar çok büyük ve önemli bir olay görmüyorum. Türkiye, 2026'nın sonlarına doğru daha fazla ekonomik büyüme ve düşük enflasyon, 2025'in sonlarına doğru ise politikalarda biraz daha liberalleşme yaşayabilir.

Her iki ülkenin de bir süreliğine ekonomik sıkıntılar yaşamasıyla Ukrayna/Rusya ilişkisi muhtemelen Mayıs ayı civarında sona erebilir.

İran Ortadoğu'daki çatışmalara dahil olacak, ancak bu mutlaka İsrail'le olmayacak. İsrail 2026 ortasına kadar benzer politikalarda devam edecek gibi görünüyor.

Hindistan, Pakistan, Afganistan: Ciddi sel felaketleri ile karşılaşabilir ayrıca Hindistan'a yönelik olumlu gezegen geçişleri ülke için pozitif bir büyümeyi de beraberinde getirebilir.

Çin ekonomisi Pandemi öncesi seviyelere dönmekte zorlanacak ancak hükümet ile halk arasında artan çatışmalarla karşı karşıya kalabilir. Çin'den daha fazla toprak almaya yönelik girişimler ve hatta komşularıyla ekonomik çatışmalara tanıklık edebiliriz.

Japonya ekonomik büyüme gösterecek ve Avustralya ve Yeni Zelanda daha fazla hükümet kontrolü ve siyasi skandallar ile gündeme gelebilir.

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19 Ağustos 2024, Jüpiter (17°27 İkizler) Satürn'le Kare (17°27 Balık)

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2 Eylül 2024, Mars (28°59 İkizler) Neptün Karesi (28°59 Balık)

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14 Eylül 2024, Venüs (20°23 Terazi) Üçgen Jüpiter (20°23 İkizler)

17 Eylül 2024, Kuzey Ay Ay Düğümü Tutulması (25°40 Balık)

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9 Ekim 2024, İkizler'de Jüpiter Gerilemesi

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19 Kasım 2024, Plüton Kova burcuna Yeniden Giriyor

25 Kasım – 15 Aralık 2024, Yay'da Merkür Gerilemesi

24 Aralık 2024, Jüpiter (14°01 İkizler) Satürn (14°01 Balık) Karesi

Vedic ABD Ulusal Konseyi Onursal Başkanı Gary GOMES Vedik AstrolojiKonseyi Başkanı Reiki Master olmakla birlikte Guru’ dur.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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