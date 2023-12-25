2024’te Gerçekleşecek Dört Tutulma ve Gökyüzü Enerjilerinin Ülkelere Göre Yansıması

ABD'nin Plüton Dönüşü: Son derece dikkatle incelenmesi gereken önemli bir gökyüzü geçişi. ABD’nin kuruluşundaki konumuyla aynı derecelerde yaşanacak bu geçiş. ABD siyasetinde ve toplumunda bir döngünün sonuna ve yeni bir devrimin başlangıcına işaret ediyor.

Jüpiter-Uranüs Kavuşumu: Ekonomileri, teknolojileri ve finansal sistemleri etkileyen küresel ölçekte değişim ve yeniliklere hazır olmalıyız.

Uluslardaki yapısal değişiklikler: Birçok ulus, hükümetlerinde ve politikalarında yapısal değişiklikler ile karşılaşacak isyanlar skandallar gayri ahlaki ilişkilerin gündeme çıkacağı gezegensel geçişlerine dikkat.

Kova Çağı: Plüton'un Oğlak burcundan Kova burcuna geçişi insani ve kolektif değerleri de beraberinde getirir. Bu geçiş uluslararası sahnedeki güç dengesinin yeniden yapılanmasını adalet in önemini ve tüm insani değerlerde küresel anlamda birleşmek gerektiği vurgusunu ortaya koymakta.

Uluslararası düzeyde hükümet değişiklikleri ve hatta dünya ülkeleri arasında işgale yönelik yüksek gerilimlere tanıklık edebiliriz. Ayrıca gökyüzünün kozmik ajanları ay düğümleri Ketu'nun bir toprak burcu olan Başak burcunda yer alması nedeniyle ekonomik bozulma, doğa olayları (deprem), sudan gelecek zararlar, uluslararası deniz ticareti ile ilgili skandallar ve kazalar riskini oldukça arttırır. Özellikle Mayıs 2024'ten itibaren tüm dünyada milliyetçi akım artacak. Özellikle Batı dünyasında muhafazakarlık artacak; bu evrensel bir eğilim olmayacak. 2024 ilginç bir yıl olacak.

Bu arada medyayı kontrol etmeye yönelik girişimler hız kesmeden devam edecek ve konuşma platformları konusunda birçok kavga sansasyonel olaylar yaşanabilir.

2024 Çin astrolojisinde ejderhanın yılı olduğundan büyük olaylar meydana gelebilir.