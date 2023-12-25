2024’te Gerçekleşecek Dört Tutulma ve Gökyüzü Enerjilerinin Ülkelere Göre Yansıması

Hükumet skandalları (özellikle İtalya, Yunanistan, Cezayir ve Mısır) bunun yanı sıra ekonomik aksaklıklar yaşayacak, bu bölgelerde depreme karşı dikkatli olunmalı ama olacak 2026'ya kadar çok önemli bir olay minimum seviyede. 2026'ya kadar çok büyük ve önemli bir olay görmüyorum. Türkiye, 2026'nın sonlarına doğru daha fazla ekonomik büyüme ve düşük enflasyon, 2025'in sonlarına doğru ise politikalarda biraz daha liberalleşme yaşayabilir.
Her iki ülkenin de bir süreliğine ekonomik sıkıntılar yaşamasıyla Ukrayna/Rusya ilişkisi muhtemelen Mayıs ayı civarında sona erebilir.
İran Ortadoğu'daki çatışmalara dahil olacak, ancak bu mutlaka İsrail'le olmayacak. İsrail 2026 ortasına kadar benzer politikalarda devam edecek gibi görünüyor.
Hindistan, Pakistan, Afganistan: Ciddi sel felaketleri ile karşılaşabilir ayrıca Hindistan'a yönelik olumlu gezegen geçişleri ülke için pozitif bir büyümeyi de beraberinde getirebilir.
Çin ekonomisi Pandemi öncesi seviyelere dönmekte zorlanacak ancak hükümet ile halk arasında artan çatışmalarla karşı karşıya kalabilir. Çin'den daha fazla toprak almaya yönelik girişimler ve hatta komşularıyla ekonomik çatışmalara tanıklık edebiliriz.
Japonya ekonomik büyüme gösterecek ve Avustralya ve Yeni Zelanda daha fazla hükümet kontrolü ve siyasi skandallar ile gündeme gelebilir.
20 Ocak 2024, Plüton Cazimi (29°59 Oğlak Burcu)
20 Ocak 2024, Plüton Kova burcuna Yeniden Giriyor
13 Şubat 2024, Mars Plüton Kavuşumu (0°46 Kova)
19 Şubat 2024, Chiron Kuzey Düğümüyle Kavuşum (16°45 Koç)
28 Şubat 2024, Satürn Cazimi (9°46 Balık)
9 Mart 2024, Mars (19°51 Kova) Kare Uranüs (19°51 Boğa)
25 Mart 2024, Güney Ay Düğümü Tutulması (5°07 Terazi)
1 Nisan – 25 Nisan 2024, Koç burcunda Merkür R Gerilemesi
8 Nisan 2024, Güneş Kuzey Düğümü Tutulması (19°23 Koç)
8 Nisan 2024, Chiron Cazimi (19°24 Koç)
10 Nisan 2024, Mars Satürn Kavuşumu (14°40 Balık)
20 Nisan 2024, Jüpiter Uranüs Kavuşumu (21°49 Boğa)
28 Nisan 2024, Mars Neptün Kavuşumu (28°52 Balık)
19 Mayıs 2024, Mars Kuzey Düğümüyle Kavuşum (14°56 Koç)
23 Mayıs 2024, Venüs Jüpiter Kavuşumu (29°23 Boğa)
25 Mayıs 2024, Jüpiter İkizler'e Giriyor
29 Mayıs 2024, Mars Chiron Kavuşumu (22°09 Koç)
4 Haziran 2024, Venüs Cazimi (14°29 İkizler)
11 Haziran 2024, Mars (1°45 Boğa) Kare Plüton (1°45 Kova)
15 Temmuz 2024, Mars Uranüs Kavuşumu (26°19 Boğa)
4 Ağustos – 28 Ağustos 2024, Başak ve Aslan burcunda Merkür gerilemesi
14 Ağustos 2024, Mars Jüpiter Kavuşumu (16°40 İkizler)
15 Ağustos 2024, Mars (17°42 İkizler) Satürn Karesi (17°42 Balık)
19 Ağustos 2024, Jüpiter (17°27 İkizler) Satürn'le Kare (17°27 Balık)
1 Eylül 2024, Plüton Oğlak Burcuna Yeniden Giriyor
2 Eylül 2024, Mars (28°59 İkizler) Neptün Karesi (28°59 Balık)
3 Eylül 2024, Venüs Güney Ay Düğümüyle Kavuşum (6°39 Terazi)
14 Eylül 2024, Venüs (20°23 Terazi) Üçgen Jüpiter (20°23 İkizler)
17 Eylül 2024, Kuzey Ay Ay Düğümü Tutulması (25°40 Balık)
29 Eylül 2024, Merkür Güney Ay Düğümüyle Kavuşum (6°38 Terazi)
9 Ekim 2024, İkizler'de Jüpiter Gerilemesi
2 Ekim 2024, Güney Güneş Düğümü Tutulması (10°03 Terazi)
3 Kasım 2024 Mars (29°45 Yengeç) Plüton Karşıtlığı (29°45 Oğlak)
3 Kasım 2024, Venüs (20°16 Yay) Jüpiter Karşıtlığı (20°16 İkizler)
19 Kasım 2024, Plüton Kova burcuna Yeniden Giriyor
25 Kasım – 15 Aralık 2024, Yay'da Merkür Gerilemesi
24 Aralık 2024, Jüpiter (14°01 İkizler) Satürn (14°01 Balık) Karesi
Vedic ABD Ulusal Konseyi Onursal Başkanı Gary GOMES Vedik AstrolojiKonseyi Başkanı Reiki Master olmakla birlikte Guru’ dur.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
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