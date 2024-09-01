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2024-2025 KYK Yurt Ücreti Ne Kadar? KYK Yurt Ücretlerine Yüzde 50 Zam Geldi!

2024-2025 KYK Yurt Ücreti Ne Kadar? KYK Yurt Ücretlerine Yüzde 50 Zam Geldi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.09.2024 - 18:03 Son Güncelleme: 01.09.2024 - 18:04

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ücretlerine yüzde 50 zam geldi.

Kaynak: TGRT Haber

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2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir süre kala, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir süre kala, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı.

Zamla birlikte oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri şu şekilde oldu ⬇️

Zamla birlikte oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri şu şekilde oldu ⬇️

  • 1.TİP Yurt Ücreti: 517,50 TL 

  • 2. TİP Yurt Ücreti: 607,50 TL 

  • 3.TİP Yurt Ücreti: 607,50 TL

  • 4.TİP Yurt Ücreti: 720 TL

  • 5. TİP Yurt Ücreti: 765 TL

  • 6.TİP Yurt Ücreti: 855 TL

  • KKTC Yurt Ücreti: 1.125 TL

Yeni dönemde yurtta kaydı olup yurtta kalmak isteyen öğrencilerin belirtilen ücretleri 15 Eylül tarihine kadar ödemesi gerekli.

Yeni dönemde yurtta kaydı olup yurtta kalmak isteyen öğrencilerin belirtilen ücretleri 15 Eylül tarihine kadar ödemesi gerekli.
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