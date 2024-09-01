2024-2025 KYK Yurt Ücreti Ne Kadar? KYK Yurt Ücretlerine Yüzde 50 Zam Geldi!
2024-2025 KYK Yurt Ücreti Ne Kadar? KYK Yurt Ücretlerine Yüzde 50 Zam Geldi!
2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ücretlerine yüzde 50 zam geldi.
Kaynak: TGRT Haber
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2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir süre kala, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı.
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Zamla birlikte oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri şu şekilde oldu ⬇️
Yeni dönemde yurtta kaydı olup yurtta kalmak isteyen öğrencilerin belirtilen ücretleri 15 Eylül tarihine kadar ödemesi gerekli.
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