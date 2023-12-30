2023 Yılında Sıkça Duysak da Vücudumuzun Tek Zerresine Yararı Olmayan Sözde Sağlıklı Yaşam Trendleri
2023 Yılında Sıkça Duysak da Vücudumuzun Tek Zerresine Yararı Olmayan Sözde Sağlıklı Yaşam Trendleri
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/worst-...
Umarız yeni yıl, eski ve zararlı sağlık trendlerinden uzaklaşma fırsatı sunar. Zira 2023'teki sağlık trendlerinin bazıları, yanıltıcı bilgilerle dolu olduğu için hayal kırıklığı yarattı. Bu yüzden, yeni yılda bu zararlı alışkanlıkları ve trendleri geride bırakmayı hedefliyoruz. Gelin bilinçli ve sağlıklı seçimler yaparak uzak durmanız gereken trendlere bakalım. 👇
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Her yıl, genellikle her şeyin çözümü olarak sunulan yeni viral sağlık trendleri ünleniyor.
1. 75 gün zorlu fitness challenge
2. Her gün spora gitme trendi
3. Online spor programları
4. Terapi konuşmasının yanlış kullanımı
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5. ADHD veya diğer bozuklukları kendi kendine teşhis etmek
6. Influencerlardan sağlık tavsiyesi almak
7. Kilo verdirdiğini iddia eden ilaçlar
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