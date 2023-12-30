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2023 Yılında Sıkça Duysak da Vücudumuzun Tek Zerresine Yararı Olmayan Sözde Sağlıklı Yaşam Trendleri

etiket 2023 Yılında Sıkça Duysak da Vücudumuzun Tek Zerresine Yararı Olmayan Sözde Sağlıklı Yaşam Trendleri

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 07:31

Umarız yeni yıl, eski ve zararlı sağlık trendlerinden uzaklaşma fırsatı sunar. Zira 2023'teki sağlık trendlerinin bazıları, yanıltıcı bilgilerle dolu olduğu için hayal kırıklığı yarattı. Bu yüzden, yeni yılda bu zararlı alışkanlıkları ve trendleri geride bırakmayı hedefliyoruz. Gelin bilinçli ve sağlıklı seçimler yaparak uzak durmanız gereken trendlere bakalım. 👇

Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/worst-...
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Her yıl, genellikle her şeyin çözümü olarak sunulan yeni viral sağlık trendleri ünleniyor.

Her yıl, genellikle her şeyin çözümü olarak sunulan yeni viral sağlık trendleri ünleniyor.

Bu trendlerin bazıları bilime dayalı ve faydalıyken bazıları ise hiç öyle değil. Hem zihinsel sağlık hem de fitness uzmanlarına göre 2023'te ortaya çıkan bazı tuhaf trendler mevcut. Peki neden bu trendleri uygulamaktan çekinmemiz gerekiyor?

1. 75 gün zorlu fitness challenge

Eğitmen Marley Bigos, 75 Hard Challenge'ın bu yıl sosyal medyada gördüğü en kötü fitness trendi olduğunu belirtti. Bu 75 günlük zorlu program, insanlardan belirli bir diyeti alkol veya 'ödül yemekleri' olmadan takip etmelerini, her gün iki kez 45 dakikalık egzersiz yapmalarını, her gün 4,5 litre su içmelerini ve günlük ilerleme fotoğrafları çekmelerini gerektiriyor. Bigos, bu yaklaşımın sürdürülebilir veya sağlıklı olmadığını ve yeme bozukluğu gelişimine yardımcı olabileceğini belirtti. Ayrıca, günde iki kez egzersiz yapmanın zorlayıcı olduğunu, ancak gerçek dinlenme günleri alınırsa ve iyileşmeye güçlü bir odaklanma sağlanırsa güvenli ve yapılabilir olduğunu ifade etti.

2. Her gün spora gitme trendi

2. Her gün spora gitme trendi

'İnsanlar son günlerde aşırı antrenmanı ve hiç ara vermemek kavramını yüceltiyor ve bu yüzden sakatlanma riskleri artıyor ve daha az istirahat ediyorlar.'

Vücudunuzun dinlenmeye ve enerji toplamaya ihtiyacı vardır. Dinlenme günleri, vücudunuzun enerji depolarını yeniden doldurmasına, kaslarınızın onarılmasına ve herhangi bir ağrıdan iyileşmenize yardımcı olur.

3. Online spor programları

3. Online spor programları

'Yapay zeka koçlardan ChatGPT tarafından oluşturulan antrenmanlara kadar, bu yapay zekaya olan aşırı bağımlılık sorunlu çünkü şu anda AI genellikle bir bireyin özel durumlarına dayalı protokollerin belirli inceliklerini ve kişiselleştirmesini gözden kaçırıyor.' diye belirtti spor koçu Brown. Örneğin, AI, yıllardır birlikte çalıştığınız kişisel bir antrenörü ve sizin fitness geçmişinizi anlayamayacak.'

4. Terapi konuşmasının yanlış kullanımı

4. Terapi konuşmasının yanlış kullanımı

Profesyonel danışman olan Maggie Lancioni bu konuda şöyle diyor; 

'Bu yılın sağlık trendlerini düşünürken ilk aklıma gelen, insanların sosyal medyada paylaşım yaparken gördüğüm popüler psikoloji terimleri oldu - sınırlar, tetiklenme, davetsiz düşünceler gibi psikoloji terimleri sık sık kullanıldı. Örneğin insanların sınır kelimesini başkaları için belirledikleri sınırlar ve başkalarının davranışlarını kontrol etmeye çalışmak gibi algılıyor ama bu şekilde aslında kötüye kullanılıyor.'

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5. ADHD veya diğer bozuklukları kendi kendine teşhis etmek

5. ADHD veya diğer bozuklukları kendi kendine teşhis etmek

Artık daha fazla insan, sosyal medyayı ruh sağlığı desteği için kullanmaya başladı. Ancak, bu durum, insanların ruh sağlığı bozukluklarının teşhisini sosyal medyaya dayandırdığında sorunlu hale geliyor. Lancioni, 'Sosyal medyada çok fazla kendine teşhis koyma durumu görüyorum.' diyor. 'Örneğin, insanlar 'Çok yorgunum, bu yüzden depresyonda olmalıyım' veya 'Konsantre olamıyorum, bu yüzden ADHD'li olmalıyım' gibi düşüncelere kapılıyorlar.'

6. Influencerlardan sağlık tavsiyesi almak

6. Influencerlardan sağlık tavsiyesi almak

Fiziksel ve ruhsal sağlık trendleri üzerine yapılan bir araştırmada, Lancioni ve McMillian, sosyal medya fenomenlerine dayanmanın talihsiz bir durum olduğunu belirtti. McMillian, 'Harika bir vücuda, geniş bir takipçi kitlesine, havalı antrenmanlara ve kaliteli bir kameraya sahip olmak sizi bir uzman yapmaz. Eğer sertifikalı değilseniz, sadece bir eğlendirici olursunuz. Size iyi gelen antrenmanlar veya uygulamaların herkes için de işe yarayacağını düşünmemelisiniz. Herkesin farklı vücut tipleri, farklı hayatları farklı güçleri var.

7. Kilo verdirdiğini iddia eden ilaçlar

7. Kilo verdirdiğini iddia eden ilaçlar

Bu yıl, aslen diyabet tedavisi için kullanılan Ozempic ilacı, kilo verme amacıyla kullanımı nedeniyle popülerlik kazandı. Ancak, ilaç pahalı ve reçete gerektiriyor, bu yüzden birçok kişi aynı işlevi gördüğünü iddia eden daha ucuz alternatifler arıyor. Sosyal medyada popülerlik kazanan bir alternatifler olan bitkisel takviyeler de sosyal medyadaki birçok kişi kilo değişikliklerine yol açtığını söyledi. Ancak uzmanlar bu konuda emin değil.

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