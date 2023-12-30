2023 Yılında Sıkça Duysak da Vücudumuzun Tek Zerresine Yararı Olmayan Sözde Sağlıklı Yaşam Trendleri

'İnsanlar son günlerde aşırı antrenmanı ve hiç ara vermemek kavramını yüceltiyor ve bu yüzden sakatlanma riskleri artıyor ve daha az istirahat ediyorlar.'

Vücudunuzun dinlenmeye ve enerji toplamaya ihtiyacı vardır. Dinlenme günleri, vücudunuzun enerji depolarını yeniden doldurmasına, kaslarınızın onarılmasına ve herhangi bir ağrıdan iyileşmenize yardımcı olur.