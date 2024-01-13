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2023'ün En Çok Konuşulan İsimlerinden Biri Olan OpenAI'ın Kurucusu Sam Altman Evlendi

2023'ün En Çok Konuşulan İsimlerinden Biri Olan OpenAI'ın Kurucusu Sam Altman Evlendi

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 13:31

OpenAI'nin kurucusu ve CEO'su Sam Altman, partneri Oliver Mulherin ile deniz kenarında küçük bir törenle evlendi. Düğün, katılan misafirler ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sayesinde kamuoyunun bilgisine sunuldu. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Business Insider'ın güvenilir kaynaklara dayanarak yayınladığı habere göre OpenAI CEO'su Sam Altman ve yazılım mühendisi Oliver Mulherin evlendi.

Business Insider'ın güvenilir kaynaklara dayanarak yayınladığı habere göre OpenAI CEO'su Sam Altman ve yazılım mühendisi Oliver Mulherin evlendi.

Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı ve bu fotoğrafların gerçek olup olmadığı tartışma konusu oldu ancak düğüne katılan ve ismini gizli tutan bir kaynak, Insider'a bu fotoğrafların yapay zeka tarafından üretilmediğini teyit etti.

Fotoğraflarda çift, beyaz gömlek giymiş ve orkide taç takmış olarak tropik bir mekanda görülüyor.

Fotoğraflarda çift, beyaz gömlek giymiş ve orkide taç takmış olarak tropik bir mekanda görülüyor.

Bir fotoğrafta Altman'ın kardeşi, Lattice yazılım şirketinin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Jack Altman, Sam Mulherin'in sol eline yüzüğü takarken nikah memuru rolünde onları izliyor.

Bir fotoğrafta Altman'ın kardeşi, Lattice yazılım şirketinin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Jack Altman, Sam Mulherin'in sol eline yüzüğü takarken nikah memuru rolünde onları izliyor.

Diğer bir fotoğrafta ise çift, Yahudi düğünlerindeki geleneksel cam kırma ritüelini gerçekleştiriyor.

Diğer bir fotoğrafta ise çift, Yahudi düğünlerindeki geleneksel cam kırma ritüelini gerçekleştiriyor.
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Törenin yapıldığı yer ve zamanı belirsiz olsa da yaklaşık on iki kişinin katıldığı ve Hawaii'de gerçekleştiği söyleniyor.

Törenin yapıldığı yer ve zamanı belirsiz olsa da yaklaşık on iki kişinin katıldığı ve Hawaii'de gerçekleştiği söyleniyor.

Sam Altman ve Oliver Mulherin, ilişkilerini uzun yıllar boyunca gizli tuttu.

Sam Altman ve Oliver Mulherin, ilişkilerini uzun yıllar boyunca gizli tuttu.

San Francisco'da yaşayan çift geçen yıl, Mulherin'in Beyaz Saray'daki bir akşam yemeğine katılmasıyla ilk kez halk önüne çıktılar.

San Francisco'da yaşayan çift geçen yıl, Mulherin'in Beyaz Saray'daki bir akşam yemeğine katılmasıyla ilk kez halk önüne çıktılar.

LinkedIn profiline göre Mulherin, Meta'da iki yıl çalıştı ve Melbourne Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri eğitimi aldı.

LinkedIn profiline göre Mulherin, Meta'da iki yıl çalıştı ve Melbourne Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri eğitimi aldı.

Altman, yakın zamanda New York Magazine'e verdiği bir röportajda çocuk sahibi olmayı düşündüklerini açıkladı.

Altman, yakın zamanda New York Magazine'e verdiği bir röportajda çocuk sahibi olmayı düşündüklerini açıkladı.

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