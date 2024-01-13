2023 Teknoloji Açısından Nasıl Geçti? Geçtiğimiz Yıl Herkesin Aklını Alan 10 Teknolojik Gelişme
2023 Teknoloji Açısından Nasıl Geçti? Geçtiğimiz Yıl Herkesin Aklını Alan 10 Teknolojik Gelişme
Yeni bir yılı karşılarken 2023 yılında aklımızda yer edinen, bir miktar da şaşırdığımız unutulmaz teknolojik gelişmeleri keşfetmeye hazır mısınız? Gelin birlikte keşfe çıkalım!
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1. HoloLens
2. Quantum computing
3. Genişletilmiş gerçeklik (XR)
4. Sağlık sistemlerinde yapay zeka
5. Esnek bataryalar
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6. Sürdürülebilir bilişim
7. Digital twins
8. Esnek BMI
9. Spatial omics
10. Giyilebilir bitki sensörleri
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