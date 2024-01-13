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2023 Teknoloji Açısından Nasıl Geçti? Geçtiğimiz Yıl Herkesin Aklını Alan 10 Teknolojik Gelişme

etiket 2023 Teknoloji Açısından Nasıl Geçti? Geçtiğimiz Yıl Herkesin Aklını Alan 10 Teknolojik Gelişme

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 14:01

Yeni bir yılı karşılarken 2023 yılında aklımızda yer edinen, bir miktar da şaşırdığımız unutulmaz teknolojik gelişmeleri keşfetmeye hazır mısınız? Gelin birlikte keşfe çıkalım!

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1. HoloLens

1. HoloLens

Microsoft şirketi tarafından tanıtılan birinci nesil Sanal gerçeklik başa takılı akıllı gözlük teknolojisi olan HoloLens aynı zamanda Metaverse evreni içinde de kullanılabiliyor. Uzaktan çalışma ve iş geliştirme alanlarında da kullanılan akıllı gözlük sanal dünyada da farklı bir kapı açmayı hedefliyor.

2. Quantum computing

2. Quantum computing

Quantum computing bilgi işleme prensiplerini tamamen yeni yollarla kullanmak üzere kuantum mekaniğinin ilkelerini kullanarak yapılan alanı temsil etmeye başladı. Geleneksel bilgisayarlar için çözülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bir dizi yeni olasılığın ortaya çıkmasını sağlayan bu sistem aynı zamanda ilaç keşfi, lojistik optimizasyon ve şifreleme gibi alanlarda da kullanılıyor.

3. Genişletilmiş gerçeklik (XR)

3. Genişletilmiş gerçeklik (XR)

Extended reality yani XR olarak da bilinen bu sistem artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve karma gerçeklik (MR) gibi teknolojileri içerir. Daha etkileyici ve gerçekçi hale gelerek oyun, eğitim ve uzaktan çalışma gibi alanlarda yeni uygulamalar ortaya çıkaran XR aynı zamanda yeni eğlence biçimlerini deneyimleme, sanal ortamlarda daha etkili bir şekilde işbirliği yapma ve öğrenme şekillerini keşfetme imkanı tanıyor.

4. Sağlık sistemlerinde yapay zeka

4. Sağlık sistemlerinde yapay zeka

Günlük hayatımızdaki etkileri bir anda hızla artan yapay zeka 2023 yılında sağlık alanında da kullanılmaya başlandı.Hastaneler, klinikler, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve ilaç şirketleri geniş verilere ulaşmak için yapay zekayı kullanmaya başladı. Aynı zamanda yapay zeka doğru teşhis yapmaya, hastalık ilerlemesini izlemeye, klinik süreçleri otomatikleştirmeye ve doktorlara daha iyi ve daha kesin tedaviler reçete etmelerine yardımcı olmaya yarayan çalışmalar sunmaya başladı. Dünyanın pek çok noktasında yapay zeka destekli sağlık hizmetleri gelişti.

5. Esnek bataryalar

5. Esnek bataryalar

Hafif malzemelerden yapılan, kolayca bükülebilen, kıvrılabilen veya uzatılabilen bu piller, yuvarlanabilir bilgisayar ekranları ve 'akıllı' giysilerin hayallerini gerçekleştiriyor. Uygulamalar, giyilebilir tıbbi cihazlardan biyomedikal sensörlere kadar akıllı saatlere kadar çeşitlilik sağlayan bu cihazlar, sağlık hizmeti sağlayıcılara kablosuz olarak veri iletilmesine olanak tanıyarak uzaktan hasta takibini kolaylaştırmayı hedefleyen bir teknolojik gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

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6. Sürdürülebilir bilişim

6. Sürdürülebilir bilişim

Teknoloji veri merkezleri, Google aramaları, e-postalar ve benzeri hizmetlere olanak tanıyarak küresel üretilen elektriğin yaklaşık %1'ini tüketmektedir ve bu ihtiyaç arttıkça bu oranın da artması beklenmektedir. Bu duruma karşılık geliştirilen sürdürülebilir bilişim, bu veri merkezlerini net sıfır enerji tüketen merkezlere dönüştürme çabaları içermektedir. Isıyı etkili bir şekilde yönetmek amacıyla sıvı soğutma sistemlerinin geliştirilmesi projeleri yer almaktadır.

7. Digital twins

7. Digital twins

Bir fiziksel nesnenin, sistemin veya sürecin sanal bir replikası olan digital twins üretim, havacılık ve taşımacılık gibi alanlarda daha sık karşımıza çıkan bir teknoloji olarak konumlandı. Bunun yanı sıra sağlık, inşaat ve lojistik gibi diğer sektörlere de genişlemesi bekleniyor. Şirketler işlemlerini ve operasyonlarını dijitale dönüştürmeye devam ettikçe bu teknolojinin kullanımı giderek daha önemli hale gelecek.

8. Esnek BMI

8. Esnek BMI

Beyin-makine arayüzleri yani BMI'ler epilepsi hastalarının tedavisinde ve nöroprotezlerde kullanılmaya başlandı. Protez uzuvlar, sinir sistemi ile etkileşimde bulunmak için elektrotları kullanılır ama buarayüzlerde kullanılan sert malzemelerin doğasından dolayı bazı kısıtlamalar bulunmaktaydı, bunlar için geliştirilen esnek elektonikler beyne kolayca uyum sağlayabilir.

9. Spatial omics

9. Spatial omics

Spatial omics, gelişmiş görüntüleme tekniklerini DNA dizileme ile birleştirerek, biyolojik süreçleri moleküler düzeyde haritalamayı ve belki de yaşamın sırlarını çözmeye yardımcı olmayı amaçlar. Spatial omics ile geliştirilen yeni nesil 'hücre atlasları' veya geliştirilmekte olan hücre haritaları, çeşitli tıbbi kullanımlara sahiptir.

10. Giyilebilir bitki sensörleri

10. Giyilebilir bitki sensörleri

Giyilebilir bitki sensörleri gıda güvenliğine çözüm getirebileceği düşünülerek hayata geçirilmiştir. Giyilebilir bitki sensörleri, bireysel bitkilerin izlenmesini sağlar. Bu sensörler, sıcaklık, nem, nem ve besin seviyelerini kontrol etmek için bitkilere takılabilir. Bu, verimleri optimize etmeye, su ihtiyaçlarını ve gübre-pestisit kullanımını azaltmaya, ayrıca hastalık belirtilerini erken tespit etmeye yardımcı olur.

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