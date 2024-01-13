2023 Teknoloji Açısından Nasıl Geçti? Geçtiğimiz Yıl Herkesin Aklını Alan 10 Teknolojik Gelişme

Bir fiziksel nesnenin, sistemin veya sürecin sanal bir replikası olan digital twins üretim, havacılık ve taşımacılık gibi alanlarda daha sık karşımıza çıkan bir teknoloji olarak konumlandı. Bunun yanı sıra sağlık, inşaat ve lojistik gibi diğer sektörlere de genişlemesi bekleniyor. Şirketler işlemlerini ve operasyonlarını dijitale dönüştürmeye devam ettikçe bu teknolojinin kullanımı giderek daha önemli hale gelecek.