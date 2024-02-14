2018 Sonrası Dikkat Çeken Yükseliş: Hükümet Sistemi Değişimi Sonrası Fiyatlardaki Değişim

2018 yılında yapılan hükümet sistemi değişimi sonrası 5 yılda TL'nin değer yitirmesiyle dolar yüzde 546, Euro yüzde 502, gram altın yüzde 928 oranında artış gösterdi. Benzin, motorin ve oto gazdaki artış da en az yüzde 500 oldu.