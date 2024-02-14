2018 Sonrası Dikkat Çeken Yükseliş: Hükümet Sistemi Değişimi Sonrası Fiyatlardaki Değişim
2018 Sonrası Dikkat Çeken Yükseliş: Hükümet Sistemi Değişimi Sonrası Fiyatlardaki Değişim
2018 yılında yapılan hükümet sistemi değişimi sonrası 5 yılda TL'nin değer yitirmesiyle dolar yüzde 546, Euro yüzde 502, gram altın yüzde 928 oranında artış gösterdi. Benzin, motorin ve oto gazdaki artış da en az yüzde 500 oldu.
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CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Hükümet Sistemi değişimiyle ekonomide değişimleri hesapladı.
Bülbül, sistem değişikliği sonrası 2018’de 4,75 TL olan Dolar kurunun, bugün 30,70 olduğunu açıklarken, diğer değişimler de şu şekilde görüldü.
Artış oranları ise çarpıcıydı: TL karşısında dolar yüzde 546, euro yüzde 502, gram altın yüzde 928, benzin yüzde 537, motorin yüzde 687, otogaz yüzde 500 artış gösterdi.
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