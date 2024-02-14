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2018 Sonrası Dikkat Çeken Yükseliş: Hükümet Sistemi Değişimi Sonrası Fiyatlardaki Değişim

2018 Sonrası Dikkat Çeken Yükseliş: Hükümet Sistemi Değişimi Sonrası Fiyatlardaki Değişim

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.02.2024 - 10:31

2018 yılında yapılan hükümet sistemi değişimi sonrası 5 yılda TL'nin değer yitirmesiyle dolar yüzde 546, Euro yüzde 502, gram altın yüzde 928 oranında artış gösterdi. Benzin, motorin ve oto gazdaki artış da en az yüzde 500 oldu.

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CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Hükümet Sistemi değişimiyle ekonomide değişimleri hesapladı.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Hükümet Sistemi değişimiyle ekonomide değişimleri hesapladı.

Bülbül, Hükümet Sistemi yaşanan 2018 yılından 2023 yılına dek yaşanan fiyat artışlarını paylaştı.

Sözcü'nün aktardığına göre Bülbül, 'Dolar yüzde 546, euro yüzde 502, gram altın yüzde 928 oranında arttı. Benzin yüzde 537, motorin yüzde 687, otogaz yüzde 500 artış gösterdi' açıklamasını yaptı.

Bülbül, sistem değişikliği sonrası 2018’de 4,75 TL olan Dolar kurunun, bugün 30,70 olduğunu açıklarken, diğer değişimler de şu şekilde görüldü.

Bülbül, sistem değişikliği sonrası 2018’de 4,75 TL olan Dolar kurunun, bugün 30,70 olduğunu açıklarken, diğer değişimler de şu şekilde görüldü.

Euro 2018’de 5,50 TL, 2024'te 33,11 TL, 

Gram altın 2018’de 194 lira, 2024'te 1995 lira oldu. 

Benzin litresi 2018’de 6,31 TL, 2024'te 40,21 TL,  

Motorin 2018’de 5,73 TL, 2024'te 45,12 TL 

Oto gaz 2018’de 3,47 TL, 2024'te 20,82 TL oldu.

Artış oranları ise çarpıcıydı: TL karşısında dolar yüzde 546, euro yüzde 502, gram altın yüzde 928, benzin yüzde 537, motorin yüzde 687, otogaz yüzde 500 artış gösterdi.

Artış oranları ise çarpıcıydı: TL karşısında dolar yüzde 546, euro yüzde 502, gram altın yüzde 928, benzin yüzde 537, motorin yüzde 687, otogaz yüzde 500 artış gösterdi.
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