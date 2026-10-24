20. Yılını Kutlayacak Olan Seksendört’ün En Unutulmaz 10 Şarkısı

Duygusal tarafı ağır parçalardan biri olan Dokunma, Seksendört grubunun sevilen parçalarından. Sözleri ile herkesi etkileyen şarkı, grubun diğer parçalarına göre bu yönüyle daha ön planda. Bazı şarkılarındaki o sert rock teması yerine daha duygusal bir şarkı yani!