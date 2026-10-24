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20. Yılını Kutlayacak Olan Seksendört’ün En Unutulmaz 10 Şarkısı

etiket 20. Yılını Kutlayacak Olan Seksendört’ün En Unutulmaz 10 Şarkısı

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
24.10.2026 - 14:01
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Seksendört grubu, 2000'li yıllarda ergen olanların en sevdiği gruplardandı. Birçok kişi aşk acısını Seksendört grubu şarkılarını dinleyerek yaşadı. Peki Seksendört grubunun hiçbirimizin unutmadığı efsane şarkıları nelerdi?

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1. Ölürüm Hasretinle

Seksendört denilince akla ilk Ölürüm Hasretinle şarkısı geliyor. Grubun ilk şarkılarından olan Ölürüm Hasretinle sayesinde aslında herkes tarafından tanındılar. O yüzden herkesin unutulmazları arasında ilk sıraya yerleşir.

2. Kendime Yalan Söyledim

En çok dinlenen şarkılardan biri de Kendime Yalan Söyledim parçası. Yüzleşme temalı şarkı bu sebeple çok seviliyor. Grubun genelde daha duygusal şarkıları olsa da Kendime Yalan Söyledim parçası onlar arasında biraz daha sert ve vurucu tarafıyla öne çıkıyor.

20.yıla özel konserde Seksendört grubunu canlı dinlemeye ne dersin?

20.yıla özel konserde Seksendört grubunu canlı dinlemeye ne dersin?

Seksendört grubunun unutulmaz şarkılarını binlerce kişiyle beraber canlı söylemek çok iyi olmaz mı? Grubun 20.yıl özel konserine biletini hemen alarak bu deneyimi yaşayabilirsin. 

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

3. Anlayamazsın

Anlayamazsın son dönemde sosyal medya akımlarında kullanıldığı için çok popüler. Ama aslında bu akımlardan önce de grubun klasik parçalarından biri olmayı başarmıştı. Bu yüzden sevenlerin unutulmazları arasında yer alıyor.

4. Hayır Olamaz

Hayır Olamaz, Seksendört grubunun hareketli şarkılarından biri. Sözleri yine duygusal olsa da ritmi enerjik bir parça. O yüzden hayranların çok severek dinlediği ve konserlerde bağıra çağıra söylediği bir şarkıya dönüştü.

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5. Yorma

2017 yılında çıkan şarkı Seksendört grubunun yine çok dinlenen parçalarından biri. Çıktığı dönemde çok sevildi, sonrasında da sevilerek dinlenilmeye devam edildi!

6. Dokunma

Duygusal tarafı ağır parçalardan biri olan Dokunma, Seksendört grubunun sevilen parçalarından. Sözleri ile herkesi etkileyen şarkı, grubun diğer parçalarına göre bu yönüyle daha ön planda. Bazı şarkılarındaki o sert rock teması yerine daha duygusal bir şarkı yani!

7. Aklımı Geri Ver

Aklımı Geri Ver, Seksendört grubunun Faili Meçhul albümünde yer alıyor. 2014 yılında yayınlanan parça, Seksendört'ün en sevilenleri arasında. Diğer şarkılarına benzer şekilde bir yapısı var. ve gerçekten tam bir Seksendört parçası diyebiliriz!

8. Söyle

Söyle de Seksendört'ün en sevilen şarkılardan biri. Seksendört grubunun duygusal şarkılarından biri olan parça, daha tempolu melodiye sahip. Sözleri duygusal olsa da diğerlerine oranla daha enerjik parçalardan!

9. Şimdi Hayat

Seksendört grubuna ait en sevilen şarkılardan biri de Şimdi Hayat. Daha sitemkar sözlere sahip şarkı, grubun farklı bir versiyonunu yansıtıyor. Bu şarkı, Seksendört grubunun hayranlarının konserlerde en çok eşlik ettiği parçaların başında geliyor!

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10. Faili Meçhul

Faili Meçhul şarkısı, Seksendört grubunun albümüne de isim veren bir şarkı. 2010'lu yıllara damga vuran şarkılardan olan Faili Meçhul, daha önceki şarkılardan biraz daha farklı. Grubun tarzının değişmesine rağmen hayranların sevdiği şarkıların başında geliyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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