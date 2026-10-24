20. Yılını Kutlayacak Olan Seksendört’ün En Unutulmaz 10 Şarkısı
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Seksendört grubu, 2000'li yıllarda ergen olanların en sevdiği gruplardandı. Birçok kişi aşk acısını Seksendört grubu şarkılarını dinleyerek yaşadı. Peki Seksendört grubunun hiçbirimizin unutmadığı efsane şarkıları nelerdi?
1. Ölürüm Hasretinle
2. Kendime Yalan Söyledim
20.yıla özel konserde Seksendört grubunu canlı dinlemeye ne dersin?
3. Anlayamazsın
4. Hayır Olamaz
5. Yorma
6. Dokunma
7. Aklımı Geri Ver
8. Söyle
9. Şimdi Hayat
10. Faili Meçhul
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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