20 Yaşındaki Motokurye Ata Emre Akman'ı Öldüren E.Ö.'nün Yaşı Araştırılıyor

Balıkesir’de, motokurye ve üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20) yolunu kesip, bıçaklayarak öldüren E.Ö.'nün (17) yaş tespiti için Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen tensip kararında, topuk kanı ve hastane kayıtları istendi. İl Sağlık Müdürlüğü, E.Ö.'nün annesinin 2007'de doğum yaptığına dair bir kayda rastlanmadığını belirtti. Akman ailesinin avukatı İbrahim Erenci, bu durumun E.Ö.'nün 18 yaşından büyük olduğu yönündeki iddialarını destekler nitelikte ve kemik yaşının tespitinin zorunluluk olduğunu söyledi.