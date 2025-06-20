20 Haziran Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Okul forması geri geliyor.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturmalarına ilişkin yeni adımlar atmaya devam ediyor.
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Google'un Rekabet Kurumu'na açtığı soruşturmanın detayları belli oldu.
Datça'nın sembolü haline gelen yabani eşekler, Muğla Valiliği'nin kararıyla toplatıldı.
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Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tahliye edildi.
Zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi kabul edildi.
Ekranlarda fırtına estiren Kızılcık Şerbeti'ne veda edecek isimler belli oldu.
Filenin Sultanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.
Alperen Duymaz oğlunun ismiyle dalga geçilince fena patladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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