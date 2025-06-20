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20 Haziran Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

20 Haziran Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.06.2025 - 21:00

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Okul forması geri geliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Okul forması geri geliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere okullarda serbest kıyafetin kaldırılacağını yeniden forma uygulamasının başlayacağını açıkladı.

Tekin, 'Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturmalarına ilişkin yeni adımlar atmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturmalarına ilişkin yeni adımlar atmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren şüphelilerin baskı, zorlama ve tehditle ifade verdiği iddialarının soruşturma sürecine zarar verdiğini belirterek aynı yönde açıklama yapanlara re’sen soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD depremin merkezinin Ege Denizi, Yamurgi Adası olduğunu belirtirken Muğla'nın Bodrum ilçesinde 124.39 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti. Deprem uzmanı Ahmet Ercan ise depremi Kuşadası'ndan hissettiğini X hesabından paylaştı.

Google'un Rekabet Kurumu'na açtığı soruşturmanın detayları belli oldu.

Google'un Rekabet Kurumu'na açtığı soruşturmanın detayları belli oldu.

Rekabet Kurumu, Google’ın Performance Max (PMAX) kampanyasıyla çevrim içi reklamcılık alanındaki gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını tespit etmek için harekete geçti.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Datça'nın sembolü haline gelen yabani eşekler, Muğla Valiliği'nin kararıyla toplatıldı.

Datça'nın sembolü haline gelen yabani eşekler, Muğla Valiliği'nin kararıyla toplatıldı.

Hayvanseverlerin büyük tepkisine sebep olan olaydan sonra Datça Belediyesinin önünde eylemler gerçekleşti. Datça Belediyesi ise yaptığı basın açıklamasında 'Tüm itirazlarımıza rağmen karar kuruldan geçti' dedi.

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Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tahliye edildi.

Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tahliye edildi.

Sarallar suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili olarak tutuklanan ve 27 yıl hapsi istenilen şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tahliye edildi. Aynı davada 19 sanık daha serbest bırakıldı.

59 şüpheli hakkında ise, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘nitelikli yağma’ ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ile ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçlarından 6 yıldan 33 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi kabul edildi.

Zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi kabul edildi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AKP’li Mustafa Varank başkanlığında dün toplandı.

AKP milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu ve büyük tartışmalara yol açan, zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören 11. madde, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

Ekranlarda fırtına estiren Kızılcık Şerbeti'ne veda edecek isimler belli oldu.

Ekranlarda fırtına estiren Kızılcık Şerbeti'ne veda edecek isimler belli oldu.

Sezon boyunca reyting rekorları kıran Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden beklenen haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin gelecek sezonunda yer almayacak oyuncular belli oldu. Geçtiğimiz sezonlarda Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Sekan Tınmaz ve Müjde Uzman gibi sevinin oyuncular diziye veda etmişti. 

Geçtiğimiz günlerde 103. bölümüyle sezon finali yapan ve Pembe'nin intikamını alan Mustafa'nın kardeşi Fatih'in de aralarında bulunduğu birçok kişiyi vurduğu veda sahnesi ise hepimizin aklını karıştırmıştı. Bakalım bu sezon Kızılcık Şerbeti'nde kimler var kimler yok?

Filenin Sultanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Filenin Sultanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta karşılaşmaları İstanbul'da oynanıyor. Turnuvada mücadele eden takımlar, İstanbul etabında büyük heyecan yaşatıyor. Organizasyon, hem sporcular hem de voleybolseverler için önemli bir buluşma noktası oldu.

İstanbul'daki maçlar öncesinde milli voleybolcular da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Alperen Duymaz oğlunun ismiyle dalga geçilince fena patladı.

Alperen Duymaz oğlunun ismiyle dalga geçilince fena patladı.

Oyunculuğuyla ayrı, karizmasıyla ayrı beğenilen ünlü oyuncu Alperen Duymaz, bir önceki gün oğlu Gün Han’ı ilk kez sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşıma, beğeni ve yorum yağmıştı. Leyla dizisindeki rol arkadaşı Cemre Baysel de o tatlı kareye kayıtsız kalamamıştı. Ancak her şey bu kadar güzel gitmedi; bir takipçinin oğlunun ismini alaya alması Duymaz’ı adeta çileden çıkardı. Yorum sertti, ama yanıt ondan da sertti!

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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