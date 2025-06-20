Alperen Duymaz Oğlu Gün Han'ın İsmiyle Dalga Geçen Takipçisini Fena Haşladı!

Ardından Bodrum Masalı, Çukur, Çarpışma gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyurdu. Özellikle Çukur dizisinde hayat verdiği “Emrah Amir” karakteri kötü bir adam olsa da hayranların gönlünde ayrı bir yere oturdu. Aras Bulut İynemli ile karşılıklı oynadığı sahneler hala hafızalarımızda.

Son olarak bu sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisinde Cemre Baysel’le başrolü paylaştı. Civan karakterine hayat veren Duymaz, performansıyla izleyiciden tam not aldı. Ancak karakterinin vedası hayranlarını bir hayli üzmüştü.