Alperen Duymaz Oğlu Gün Han'ın İsmiyle Dalga Geçen Takipçisini Fena Haşladı!
Oyunculuğuyla ayrı, karizmasıyla ayrı beğenilen ünlü oyuncu Alperen Duymaz, bir önceki gün oğlu Gün Han’ı ilk kez sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşıma, beğeni ve yorum yağmıştı. Leyla dizisindeki rol arkadaşı Cemre Baysel de o tatlı kareye kayıtsız kalamamıştı. Ancak her şey bu kadar güzel gitmedi; bir takipçinin oğlunun ismini alaya alması Duymaz’ı adeta çileden çıkardı. Yorum sertti, ama yanıt ondan da sertti!
Gelin birlikte bakalım.
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Kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan ve her rolüyle ayrı bir iz bırakan Alperen Duymaz’ı ilk kez 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde izlemiştik.
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Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Duymaz, 5 yıl önce çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile evlenmişti.
Fotoğrafa, Gonca Vuslateri, Cemre Baysel gibi birçok ünlü isimden kalpler, yorumlar yağdı. Ancak bir yorum her şeyin tadını kaçırdı…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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