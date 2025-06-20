onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Alperen Duymaz Oğlu Gün Han'ın İsmiyle Dalga Geçen Takipçisini Fena Haşladı!

Alperen Duymaz Oğlu Gün Han'ın İsmiyle Dalga Geçen Takipçisini Fena Haşladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.06.2025 - 16:31

Oyunculuğuyla ayrı, karizmasıyla ayrı beğenilen ünlü oyuncu Alperen Duymaz, bir önceki gün oğlu Gün Han’ı ilk kez sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşıma, beğeni ve yorum yağmıştı. Leyla dizisindeki rol arkadaşı Cemre Baysel de o tatlı kareye kayıtsız kalamamıştı. Ancak her şey bu kadar güzel gitmedi; bir takipçinin oğlunun ismini alaya alması Duymaz’ı adeta çileden çıkardı. Yorum sertti, ama yanıt ondan da sertti! 

Gelin birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan ve her rolüyle ayrı bir iz bırakan Alperen Duymaz’ı ilk kez 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde izlemiştik.

Kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan ve her rolüyle ayrı bir iz bırakan Alperen Duymaz’ı ilk kez 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde izlemiştik.

Ardından Bodrum Masalı, Çukur, Çarpışma gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyurdu. Özellikle Çukur dizisinde hayat verdiği “Emrah Amir” karakteri kötü bir adam olsa da hayranların gönlünde ayrı bir yere oturdu. Aras Bulut İynemli ile karşılıklı oynadığı sahneler hala hafızalarımızda.

Son olarak bu sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisinde Cemre Baysel’le başrolü paylaştı. Civan karakterine hayat veren Duymaz, performansıyla izleyiciden tam not aldı. Ancak karakterinin vedası hayranlarını bir hayli üzmüştü.

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Duymaz, 5 yıl önce çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile evlenmişti.

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Duymaz, 5 yıl önce çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile evlenmişti.

Çift, gözlerden uzak ama huzurlu bir evlilik sürdürüyor. 2024 yılının sonlarına doğru ilk çocuklarını kucaklarına alan çift, oğullarına “Gün Han” ismini verdi.

Ve beklenen o an geçtiğimiz gün geldi! Alperen Duymaz, sosyal medya hesabından oğlu Gün Han’la verdiği ilk baba-oğul pozunu paylaştı. Fotoğrafa, Gonca Vuslateri, Cemre Baysel gibi birçok ünlü isimden de kalpler, yorumlar yağdı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Fotoğrafa, Gonca Vuslateri, Cemre Baysel gibi birçok ünlü isimden kalpler, yorumlar yağdı. Ancak bir yorum her şeyin tadını kaçırdı…

Fotoğrafa, Gonca Vuslateri, Cemre Baysel gibi birçok ünlü isimden kalpler, yorumlar yağdı. Ancak bir yorum her şeyin tadını kaçırdı…

Bir takipçi, paylaşımın altına “Çocuğun ismi farklı olsun diye iyice saçmalamaya başladılar. İleride dalga konusu olacak. Gün müş. İsme bak. Yok dün.” şeklinde bir yorum bıraktı. Bu yorum karşısında sinirlerine hakim olamayan Alperen Duymaz, resmen had bildirdi:

“Önce üslubunu düzelt kardeş. Adı Gün Han. Bak bakalım ismin tarihine. Ayrıca dünyanın en ama en saçma ismi de olabilirdi. Kime ne? Dalga geçecek olan önce bi benimle denk gelsin bi aklını alayım onun. Adamın asabını bozmayın.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
3
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın