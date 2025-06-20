Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu’dan 'Ayrıcalık' Eleştirilerine "Niye Utanayım ki?" Sözleriyle Yanıt!

Son zamanlarda Defne Samyeli’den çok kızlarını konuşur olduk… Özellikle de küçük kızı Derin Talu’yu! Sosyal medya paylaşımları, dikkat çeken açıklamaları ve magazin gündeminden düşmeyen tavırlarıyla sık sık adından söz ettiren Derin Talu, bu kez de annesinin programında söyledikleriyle gündeme geldi. “Sen ileride Derin Talu’nun annesi olacaksın” sözleri sosyal medyada olay olurken, ayrıcalıklı doğduğu için yapılan eleştirilere de verdiği “Annem ya da babam benim geçimimi sağlıyor diye niye utanayım ki? Ben bununla gurur duyuyorum!” şeklindeki yanıtla da dikkat çekti. Tabii sosyal medyada da yorumlar gecikmedi.

İşte detaylar…