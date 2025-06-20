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Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu’dan 'Ayrıcalık' Eleştirilerine "Niye Utanayım ki?" Sözleriyle Yanıt!

Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu’dan 'Ayrıcalık' Eleştirilerine "Niye Utanayım ki?" Sözleriyle Yanıt!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.06.2025 - 13:34

Son zamanlarda Defne Samyeli’den çok kızlarını konuşur olduk… Özellikle de küçük kızı Derin Talu’yu! Sosyal medya paylaşımları, dikkat çeken açıklamaları ve magazin gündeminden düşmeyen tavırlarıyla sık sık adından söz ettiren Derin Talu, bu kez de annesinin programında söyledikleriyle gündeme geldi. “Sen ileride Derin Talu’nun annesi olacaksın” sözleri sosyal medyada olay olurken, ayrıcalıklı doğduğu için yapılan eleştirilere de verdiği “Annem ya da babam benim geçimimi sağlıyor diye niye utanayım ki? Ben bununla gurur duyuyorum!” şeklindeki yanıtla da dikkat çekti. Tabii sosyal medyada da yorumlar gecikmedi.

İşte detaylar…

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Bir dönemin en çok izlenen ana haber spikerlerinden biri olan Defne Samyeli’yi çoğumuz ekranlardan tanıdık.

Bir dönemin en çok izlenen ana haber spikerlerinden biri olan Defne Samyeli’yi çoğumuz ekranlardan tanıdık.

Ardından müzik dünyasına adım atmasıyla sahnelerde görmeye başladık. Güzelliğiyle ve zarafetiyle dikkat çeken Samyeli, uzun yıllar boyunca kameralara uzak bir özel hayat sürmeye çalışsa da kızlarıyla olan ilişkisi hep merak konusu oldu.

Defne Samyeli, 1991 yılında iş insanı Eren Talu ile evlenmişti.

Bu evlilikten iki kızı dünyaya geldi: Deren ve Derin Talu.

Bu evlilikten iki kızı dünyaya geldi: Deren ve Derin Talu.

Son zamanlarda öne çıkan isim ise Derin Talu oldu. 2003 doğumlu Derin Talu, son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

TikTok ve Instagram’da yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Derin Talu, gerek diksiyonu gerekse kendine özgü tavırlarıyla kısa sürede büyük bir kitle oluşturdu.

TikTok ve Instagram’da yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Derin Talu, gerek diksiyonu gerekse kendine özgü tavırlarıyla kısa sürede büyük bir kitle oluşturdu.

Takip edenler bilir İngilizce-Türkçe karışık konuşmaları, “Matchaaa”sız bir gün geçirememesi gibi sık sık gündeme oturan paylaşımları oluyor kendisinin. 

Hatta geçtiğimiz günlerde de bir tepsi dolusu soğan halkası paylaşarak yaptığı imalı gönderi ise sosyal medyada çok konuşulmuştu.

O paylaşım hakkında detaylıca bu içeriklerimizde bahsetmiştik:

Şimdi ise annesinin açtığı “Defne Samyeli'yle Bir Sen Bir Ben” Youtube programında söyledikleriyle yeniden gündeme oturdu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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