onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Milyoner'de Matematik Sorusunda Elenen Yarışmacı Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü!

Milyoner'de Matematik Sorusunda Elenen Yarışmacı Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.06.2025 - 12:20

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyiciyle buluşan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında bu hafta yine tansiyon yüksekti. Yarışmanın en çok konuşulan ismi ise, basit bir matematik sorusunda heyecanına yenilerek elenen Sıla Sinem Korkmaz oldu. Daha ikinci soruda joker hakkını kullanan yarışmacı, barajı geçti ancak 5 bin TL’lik matematik sorusunda elenerek izleyenleri şaşırttı. Yanıtıyla sosyal medyada gündem olan Korkmaz’a, Oktay Kaynarca’nın verdiği tepki de çok konuşuldu. 

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan yarışmada, Sıla Sinem Korkmaz isimli yarışmacı performansıyla geceye damga vurdu. Ancak bu damga olumlu anlamda olmadı…

Yarışmanın başından beri oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Korkmaz, henüz ikinci soruda joker hakkını kullandı. Doğru cevabı bulmayı başaran yarışmacı, barajı geçerek 5 bin TL’lik dördüncü soruya geldi.

Ancak ne olduysa burada oldu!

Ancak ne olduysa burada oldu!

Sıla Sinem Korkmaz’ın karşısına şu soru çıktı:

“33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?”

Cevap şıklarında A-4, B-14, C-24, D-34 vardı.

Doğru cevap “14” olmasına rağmen, yarışmacı “4” seçeneğini seçerek elendi.

Sorunun ardından Oktay Kaynarca, yarışmacıya düşünmesi için yardımcı olmaya çalıştı. Ancak Sıla Sinem Korkmaz bir anda “Bana matematik sormayın!” deyince, Kaynarca da esprili bir şekilde, “Bu matematik değil artık!” yanıtını verdi. Yarışmacı, doğru cevabı bulamayınca 5 bin TL ile yarışmaya veda etti. Sosyal medyada da tabi yorumlar gecikmedi.

Önce o anlara bakalım:

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın