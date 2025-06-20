Milyoner'de Matematik Sorusunda Elenen Yarışmacı Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü!

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyiciyle buluşan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında bu hafta yine tansiyon yüksekti. Yarışmanın en çok konuşulan ismi ise, basit bir matematik sorusunda heyecanına yenilerek elenen Sıla Sinem Korkmaz oldu. Daha ikinci soruda joker hakkını kullanan yarışmacı, barajı geçti ancak 5 bin TL’lik matematik sorusunda elenerek izleyenleri şaşırttı. Yanıtıyla sosyal medyada gündem olan Korkmaz’a, Oktay Kaynarca’nın verdiği tepki de çok konuşuldu.

İşte detaylar...