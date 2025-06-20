Ege Denizi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem! Ahmet Ercan "Altımdan Dalgalar Geçti" Sözüyle Paylaştı
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD depremin merkezinin Ege Denizi, Yamurgi Adası olduğunu belirtirken Muğla'nın Bodrum ilçesinde 124.39 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti. Deprem uzmanı Ahmet Ercan ise depremi Kuşadası'ndan hissettiğini X hesabından paylaştı.
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Ege Denizi 4.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Ahmet Ercan, depremi hissettiğini paylaştı.
Deprem uzmanı Naci Görür'ün paylaşımı ise şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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