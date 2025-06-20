onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ege Denizi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem! Ahmet Ercan "Altımdan Dalgalar Geçti" Sözüyle Paylaştı

Ege Denizi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem! Ahmet Ercan "Altımdan Dalgalar Geçti" Sözüyle Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.06.2025 - 19:38

Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD depremin merkezinin Ege Denizi, Yamurgi Adası olduğunu belirtirken Muğla'nın Bodrum ilçesinde 124.39 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti. Deprem uzmanı Ahmet Ercan ise depremi Kuşadası'ndan hissettiğini X hesabından paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ege Denizi 4.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Ege Denizi 4.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
twitter.com

Deprem saat 19.19'da gerçekleşti. Ege Denizi'nde gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Depremin merkezi ise Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) olurken Bodrum'a 124.39 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Ahmet Ercan, depremi hissettiğini paylaştı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Ahmet Ercan, depremi hissettiğini paylaştı.
twitter.com

'Kuşadası'nda deprem sarsıntısı hissettim. Altımdan dalgalar geçti. Yaklaşık 5 saniye sürdü. Deprem büyüklüğü M4,8, derinlik 13 km, Ege Adalarında İstanköy batısında olmuş.'

Deprem uzmanı Naci Görür'ün paylaşımı ise şöyle oldu:

Deprem uzmanı Naci Görür'ün paylaşımı ise şöyle oldu:
twitter.com

'Bodrum’un açıklarında, Amargos Adasının güneyinde 4,8 deprem var. Bu deprem Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına dalmasıyla oluşan K-G gerilme sonucu gelişen faylar üzerinde meydana gelmiş.Geçmiş olsun, sevgiyle'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın