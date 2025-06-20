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Rekabet Kurumu Google'a Soruşturma Açtı: Gerekçesi Belli Oldu

Rekabet Kurumu Google'a Soruşturma Açtı: Gerekçesi Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.06.2025 - 15:27

Rekabet Kurumu, Google’a soruşturma açtı. Gerekçesi ise belli oldu. Soruşturma kapsamında reklam verenlere karşı adil olmayan uygulamalarda bulunup bulunmadığı incelenecek.

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Rekabet Kurumu, Google’ın Performance Max (PMAX) kampanyasıyla çevrim içi reklamcılık alanındaki gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını tespit etmek için harekete geçti.

Rekabet Kurumu, Google’ın Performance Max (PMAX) kampanyasıyla çevrim içi reklamcılık alanındaki gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını tespit etmek için harekete geçti.

Rekabet Kurulu, Google’ın 2021 yılında devreye aldığı PMAX kampanyasının, reklam verenlere Google Ads platformundaki tüm reklam alanlarına tek bir kampanya üzerinden erişim imkanı sunduğunu hatırlattı. 

Açıklamada ise şöyle denildi:

'Soruşturma konusunu GOOGLE’ın, Google Ads’te yer alan bir kampanya türü olan Perfomance Max (PMAX) kampanyası aracılığıyla çevrim içi arama bazlı reklamcılık hizmetlerindeki gücünü diğer çevrim içi reklamcılık hizmetlerine aktarmak, PMAX kampanyasını kullanan reklamverenlere yönelik sömürücü uygulamalarda bulunmak ve veri birleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları oluşturmaktadır.'

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Yürütülecek soruşturmada, Google’ın PMAX kampanyası aracılığıyla çevrim içi reklamcılıktaki gücünü diğer hizmetlere taşıyıp taşımadığı, reklam verenlere karşı adil olmayan uygulamalarda bulunup bulunmadığı ve veri birleştirme yoluyla rekabeti engelleyip engellemediği değerlendirilecek.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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