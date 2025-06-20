"İçinde Cin Var" Deyip İstismar Etmişti: Cinci Hocaya Hapis Cezası
Kayseri'de yaşanan ve mahkemeye taşınan olayda sona gelindi. Cin çıkarma iddiasıyla C.A'ya cinsel istismarda bulunanan tutuklu sanık İ.K., 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme sanığın cezasında 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını 8 yıl 4 aya düşürdü.
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Skandal olay, 2024'te Yahyalı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, zor günler geçiren C.A., dayısının arkadaşının önerisi ile kendisini 'hoca' olarak tanıtan İ.K'nin evine gitti.
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Karar sonrası yaşadıklarını anlatan C.A., şunları söyledi:
"İçinde Beş Tane Cin Var"
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Cinleri bile ölcer aletli Mahkemelerimiz var.Cag atlamisiz Erdogan sayesinde Cin Teknolojisi de tavan yapti...Artik her Mahkemede herkes bunu denesin...
Çivine sağlık hoca, acıma bu ilkel kafalılara çak çiviyi
nasil saydi acaba