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"İçinde Cin Var" Deyip İstismar Etmişti: Cinci Hocaya Hapis Cezası

"İçinde Cin Var" Deyip İstismar Etmişti: Cinci Hocaya Hapis Cezası

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.06.2025 - 14:34

Kayseri'de yaşanan ve mahkemeye taşınan olayda sona gelindi. Cin çıkarma iddiasıyla C.A'ya cinsel istismarda bulunanan tutuklu sanık İ.K., 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme sanığın cezasında 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını 8 yıl 4 aya düşürdü.

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Skandal olay, 2024'te Yahyalı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, zor günler geçiren C.A., dayısının arkadaşının önerisi ile kendisini 'hoca' olarak tanıtan İ.K'nin evine gitti.

Skandal olay, 2024'te Yahyalı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, zor günler geçiren C.A., dayısının arkadaşının önerisi ile kendisini 'hoca' olarak tanıtan İ.K'nin evine gitti.

İ.K'nin C.A'yı kimsenin bulunmadığı bir odaya alarak, cin çıkarma iddiasıyla istismar ettiği iddia edildi. C.A'nın durumu okulda rehberlik öğretmenine anlatmasıyla her şey ortaya çıktı. 

 Öğretmenin olayı yetkililere bildirmesi üzerine gözaltına alınan İ.K. tutuklandı.  Cinci hocanın istismardan yargılandı davada sona gelindi. Develi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık İ.K., mağdur C.A. ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık İ.K'yi, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını 8 yıl 4 aya düşürdü. Heyet, 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs etme' suçundan ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Karar sonrası yaşadıklarını anlatan C.A., şunları söyledi:

Karar sonrası yaşadıklarını anlatan C.A., şunları söyledi:

'Elimin içine bazı işaretler çizdi. Sırtımı açmamı istedi. Neden böyle yaptığını sorduğumda ise 'Benim işime karışma' diyerek tersledi. 'İçinde şu an 5 tane cin var. 2'si hamile 3’ü de vücudunda geziyor' dedi. Para ile vereceği kolyeyi takmazsam, cinler bize musallat olurmuş. Babamlara da bana inanmamalarını söylemiş. 'Onun söylediği şeyler yalan, ona bunları içindeki cinler söyletiyor' demiş. Ailem de bu yüzden bana inanmıyordu. Tedavi ederken kapı kapalıydı. Çıkmak istedim ama beni çıkarmadı.'

Ailesinin kendisine inanmadığı için okuldaki öğretmenine yaşadıklarını anlatan  C.A., 'Okula gittiğimde din kültürü öğretmenime olayı anlattım. Bu olayın normal olup olmadığını sordum. O da normal olmadığını ve istismara girdiğini söyledi. Uzun süre evden dışarı çıkamadım. Psikolojim bozuldu. Nereye baksam içimde bir kuşku vardı. Karardan dolayı da mutluyum. Adalet yerini buldu. Böyle insanlara kimse inanmasın. Aileler de çocuklarının laflarına güvensinler ve inansınlar' dedi.

"İçinde Beş Tane Cin Var"

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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SAYGIN ADAM

Cinleri bile ölcer aletli Mahkemelerimiz var.Cag atlamisiz Erdogan sayesinde Cin Teknolojisi de tavan yapti...Artik her Mahkemede herkes bunu denesin...

Turgut Güler

Çivine sağlık hoca, acıma bu ilkel kafalılara çak çiviyi

ali nalcaci

nasil saydi acaba