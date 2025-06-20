"İçinde Cin Var" Deyip İstismar Etmişti: Cinci Hocaya Hapis Cezası

'Elimin içine bazı işaretler çizdi. Sırtımı açmamı istedi. Neden böyle yaptığını sorduğumda ise 'Benim işime karışma' diyerek tersledi. 'İçinde şu an 5 tane cin var. 2'si hamile 3’ü de vücudunda geziyor' dedi. Para ile vereceği kolyeyi takmazsam, cinler bize musallat olurmuş. Babamlara da bana inanmamalarını söylemiş. 'Onun söylediği şeyler yalan, ona bunları içindeki cinler söyletiyor' demiş. Ailem de bu yüzden bana inanmıyordu. Tedavi ederken kapı kapalıydı. Çıkmak istedim ama beni çıkarmadı.'

Ailesinin kendisine inanmadığı için okuldaki öğretmenine yaşadıklarını anlatan C.A., 'Okula gittiğimde din kültürü öğretmenime olayı anlattım. Bu olayın normal olup olmadığını sordum. O da normal olmadığını ve istismara girdiğini söyledi. Uzun süre evden dışarı çıkamadım. Psikolojim bozuldu. Nereye baksam içimde bir kuşku vardı. Karardan dolayı da mutluyum. Adalet yerini buldu. Böyle insanlara kimse inanmasın. Aileler de çocuklarının laflarına güvensinler ve inansınlar' dedi.