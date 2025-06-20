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İBB Soruşturmalarında Yeni Adım: "Baskı ile İfade Alındı" Diyene de Soruşturma Başlatılacak

İBB Soruşturmalarında Yeni Adım: "Baskı ile İfade Alındı" Diyene de Soruşturma Başlatılacak

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.06.2025 - 11:49

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturmalarına ilişkin yeni adımlar atmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren şüphelilerin baskı, zorlama ve tehditle ifade verdiği iddialarının soruşturma sürecine zarar verdiğini belirterek aynı yönde açıklama yapanlara re’sen soruşturma başlatılacağını duyurdu.

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'Baskı ile ifade alındı' diyen yandı. İBB soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin sayısı her geçen gün artarak devam ediyor.

'Baskı ile ifade alındı' diyen yandı. İBB soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin sayısı her geçen gün artarak devam ediyor.

Hal böyleyken konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

'Etkin pişmanlık' ifadesi veren şüpheliler için 'baskı, zorlama ve tehditle ifade verdiği' iddialarında bulunanlar hakkında da re’sen soruşturma başlatılacak.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2024/228233, 2024/236201 ve 2025/76201 numaralı soruşturmalar kapsamında, 'İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet, İrtikap, Resmi Belgede Sahtecilik, Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma' suçlarından haklarında soruşturma yürütülen birtakım şüphelilerin TCK 221 ve 254 maddelerinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bizzat kendileri veya müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeleri ile müracaat ettikleri, bu konuda şüphelilerin avukatları ile beyanlarının alındığı, alınan beyanların kendileri ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalandığı, verilen beyanların Cumhuriyet Başsavcılığımızca doğruluğu ve teyidi konusunda araştırma yapıldığı ancak bir kısım sosyal medya hesaplarında ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığı şeklinde soruşturma sürecine zarar verici açıklamalar yapıldığı görülmekle, bu konuda devam eden soruşturmayı etkilemeye teşebbüs hareketlerinde kasıtlı bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.'

Dün İBB soruşturmasında tutuklanan Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt, Murat Erenler etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi. Tutuklu olan ASOY İnşaat'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Adem Soytekin'in de itirafçı olduğu iddia edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen isimler hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu, "Buradan dostlarıma sesleniyorum: Gerekirse önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın. O imzaların yükünü tek başıma taşırım" demişti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen isimler hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu, "Buradan dostlarıma sesleniyorum: Gerekirse önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın. O imzaların yükünü tek başıma taşırım" demişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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