İBB Soruşturmalarında Yeni Adım: "Baskı ile İfade Alındı" Diyene de Soruşturma Başlatılacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturmalarına ilişkin yeni adımlar atmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren şüphelilerin baskı, zorlama ve tehditle ifade verdiği iddialarının soruşturma sürecine zarar verdiğini belirterek aynı yönde açıklama yapanlara re’sen soruşturma başlatılacağını duyurdu.
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'Baskı ile ifade alındı' diyen yandı. İBB soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin sayısı her geçen gün artarak devam ediyor.
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen isimler hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu, "Buradan dostlarıma sesleniyorum: Gerekirse önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın. O imzaların yükünü tek başıma taşırım" demişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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