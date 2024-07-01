2 Temmuz Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün dikkat çekiciliğin ve karizman artacak. Merkür'ün burcuna geçişi her zamankinden daha cesur olmanı ve güçlü görünmeni sağlayacak. Bu dönemde kişisel hedeflerine odaklanmalısın. Zira bir yandan da balık burcunda devam eden retronun, burcundaki Merkür'e etkisiyle hayatında değişiklik yapma şansın artacak. Bugün hızlı kararlar vererek hayatını dilediğin gibi yönetebileceğin bir gün olacak. Kalbinden geçen, dilinden dökülen her şeyin gerçek olma ihtimali bir hali yüksek.

Tam da bu noktada spiritüel enerjilere, dua ve meditasyona yönelmeli, inançlarına ilişkin ritüelleri gerçekleştirmelisin. Bu sayede astrolojik etkilerden daha fazla yararlanabilir, hayal ettiğin her şeyi elde edebilirsin. Özellikle açık dava dosyalarının kapanması, velayet, nafaka ya da miras gibi konularda anlaşma sağlanması söz konusu olabilir.

Hayat düzeninde gözle görülür bir değişiklik için senin de çabalaman önemli. Bize soracak olursan, bu fırsatı kaçırma. Değişmesini istediğin konuya odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...