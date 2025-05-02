2 Mayıs Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Öldürülen yasadışı bahis baronu Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal'ın dün silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
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Sultan 2. Abdülhamid'in 71 mirasçısı belirlendi. Miras için açılan davayı kazandılar.
Arjantin 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı.
Ebrar Karakurt, başarılı kariyeriyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Karakurt, yeni bir rekora daha imza attı.
Bir döneme damga vuran dizi Sihirli Annem'i yakında beyaz perdede izleyeceğiz. Sihirli Annem'den yeni fragman geldi.
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Çimen Show'da ünlü şarkıcı Yalın ile ilgili yaşadığı bir anıyı anlatan seyirci magazine damga vurdu.
Kartalkaya'da 78 kişiye mezar Grand Kartal Otel'e dair soruşturma sürüyor. Yangının çıkış anlarıyla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.
Şakir Paşa Ailesi final yapacak mı? Bu soruya yanıt dizinin sevilen oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan geldi.
Sosyal medyada bir robotun ‘saldırı’ görüntüsü gündem yarattı.
İtalya'da mafya-futbol soruşturmasında Hakan Çalhanoğlu'na ceza.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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