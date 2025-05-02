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2 Mayıs Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

2 Mayıs Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.05.2025 - 19:59

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Öldürülen yasadışı bahis baronu Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal'ın dün silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Öldürülen yasadışı bahis baronu Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal'ın dün silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Hollanda polisi, Rijswijk'teki kalabalık bir otelin terasında vurularak öldürülen şahsın 41 yaşındaki Türk vatandaşı Cemil Önal olduğunu açıkladı. Saldırganın hala yakalanmadığı, cinayeti geniş çaplı bir soruşturma ekibinin araştırdığı belirtildi. Önal'a Rijswijk Hoevevoorde otelinin terasında saat 17.45 sıralarında yakın mesafeden birkaç el ateş edildiği öğrenildi.

Sultan 2. Abdülhamid'in 71 mirasçısı belirlendi. Miras için açılan davayı kazandılar.

Sultan 2. Abdülhamid'in 71 mirasçısı belirlendi. Miras için açılan davayı kazandılar.

Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan olduklarını iddia eden kişilerin mirastan pay alabilmek için açtıkları veraset ilamı davasında 71 kişinin mirasçı olduğuna karar verildi. 15 yıl sonra sonuçlanan dava sonrasında mirasçıların talep ettikleri gayrimenkuller arasında Galatasaray Adası, Veliefendi Çayırı, Kabataş Meydanı da bulunuyor.

Arjantin 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı.

Arjantin 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre deprem Ushuaia şehrinin 219 kilometre açıklarında Drake Boğazı'nda gerçekleşti. 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Depremin ardından en büyüğü 5.7 olan artçı sarsıntı gerçekleşti. Deprem Arjantin’in yanı sıra Şili’yi de etkiledi.  Uluslararası tsunami merkezleri 1-3 metre arasında tsunami dalgası uyarısı verdi.

Ebrar Karakurt, başarılı kariyeriyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Karakurt, yeni bir rekora daha imza attı.

Ebrar Karakurt, başarılı kariyeriyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Karakurt, yeni bir rekora daha imza attı.

Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Ebrar, Rusya'da da adından söz ettirmeye devam ediyor. Kaliningrad takımıyla yakaladığı başarılarla Rusya'da da bir fenomen haline gelen Ebrar, geçtiğimiz yıl ligin en skorer ismi olmuştu. Bu yıl hem bu sayıyı geliştirdi hem de geçilmesi kolay olmayan bir rekora imza atmayı başardı.

Bir döneme damga vuran dizi Sihirli Annem'i yakında beyaz perdede izleyeceğiz. Sihirli Annem'den yeni fragman geldi.

Bir döneme damga vuran dizi Sihirli Annem'i yakında beyaz perdede izleyeceğiz. Sihirli Annem'den yeni fragman geldi.

Çocukluğumuzun unutulmaz dizilerinden Sihirli Annem'in filminin çekilmesi hepimizi havalara uçurmuştu. Çoğumuzu konfor alanı haline gelen Sihirli Annem filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanırken beklenen fragman sonunda geldi. Sihirli Annem fragmanı kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

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Çimen Show'da ünlü şarkıcı Yalın ile ilgili yaşadığı bir anıyı anlatan seyirci magazine damga vurdu.

Çimen Show'da ünlü şarkıcı Yalın ile ilgili yaşadığı bir anıyı anlatan seyirci magazine damga vurdu.

Bir restoran çalışanının Çimen Show isimli programda ünlü bir isim hakkında anlattığı olay ve azarlandığı iddiaları sosyal medyaya damga vururken o ismin Yalın olduğu iddia edilmişti. Konserleri ve şarkılarıyla günümüzün en popüler isimlerinden biri olan Yalın hakkındaki iddialar büyürken şarkıcı ilk defa açıklamada bulundu.

Kartalkaya'da 78 kişiye mezar Grand Kartal Otel'e dair soruşturma sürüyor. Yangının çıkış anlarıyla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Kartalkaya'da 78 kişiye mezar Grand Kartal Otel'e dair soruşturma sürüyor. Yangının çıkış anlarıyla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin 28 şüpheli tutuklanırken, 9’u sonraki süreçte tahliye edildi. 19 kişinin ise tutukluluk halleri devam ediyor.

Yangının başladığı saatlerde otel çalışanlarının odalarda kalan tatilcileri uyarmak yerine otel sahiplerinin araçlarını kurtarmak için otelin alt katında bulunan kapalı otoparka gittiği ortaya çıktı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şakir Paşa Ailesi final yapacak mı? Bu soruya yanıt dizinin sevilen oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan geldi.

Şakir Paşa Ailesi final yapacak mı? Bu soruya yanıt dizinin sevilen oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan geldi.

Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat Şakir'i Cem Yiğit Üzümoğlu dün t24'e verdiği röportajda dizinin final yapacağını doğrulayan bir açıklama yapmıştı. Ancak Birsen Altuntaş aynı akşam final iddialarını reddeden bir haber paylaştı. Şakir Paşa Ailesi final yapacak mı, yapmayacak mı herkesin kafası karışıkken Üzümoğlu'ndan son noktayı koyacak bir açıklama daha geldi: 'Müthiş insanlarla müthiş bir hikaye anlatıyorduk. Oyuncular, yazar, yönetmen, yapım; her anlamda hem işinin ehli, hem iyi insanlarla birlikteydik. Pek çok şanssızlığa ve ne yazık ki ahlaki bilince takıldı. Halbuki gerçek bir hikayeydi. Ve bence -hani boş verelim aile içindeki ahlaki meseleleri-, örnek olabilecek bir işti. Bir imparatorluğun bitip bir cumhuriyetin doğduğu coğrafyada bu kadar önemli kadın sanatçıların çıktığı bir ailenin hikayesini anlatıyorduk. Hande Altaylı müthiş bir yazar. Ne yazık ki böyle sonuçlandı. Yangınlar atlatılır. Ama bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesi hepimiz için artık son nokta oldu ve bitirme kararı verildi.'

Sosyal medyada bir robotun ‘saldırı’ görüntüsü gündem yarattı.

Sosyal medyada bir robotun ‘saldırı’ görüntüsü gündem yarattı.

Yapay zeka ve robotlar hayatımızın artık tam ortasında. Her zaman bir 'felaket senaryosu' gibi aramızda konuştuğumuz 'Bu robotlar kontrolden çıkarsa ne olur' gerçek mi oldu? 

Yazılımcılar, robotun üzerinde çalışırken kontrolden çıkan robot yanındaki iki kişiye saldırmaya başladı. Güçlükle durdurulan robot, etrafındaki her şeyi devirdi.

İtalya'da mafya-futbol soruşturmasında Hakan Çalhanoğlu'na ceza.

İtalya'da mafya-futbol soruşturmasında Hakan Çalhanoğlu'na ceza.

Hakan Çalhanoğlu hem Inter hem de milli takımda takım lideri olarak kaptanlık yapıyor. Milli oyuncunun başı ise şu sıralar mafya ile dertte. 

İtalya'da futbol ve mafyanın sınırları hayli muğlak. Öyle zamanlar oluyor ki iki yapının iç içe geçtiği durumlar yaşanıyor. Yine öyle bir sınır ihlalinde bu kez Hakan Çalhanoğlu'nun da adı geçti.

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi ile takımın kilit isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, İtalya’da yürütülen mafya bağlantılı bir soruşturma kapsamında Perşembe günü birer maç men cezası aldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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