2 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün aile içinde her zamankinden çok daha sorumluluk sahibi bir duruş sergileyebilirsin. Sevdiklerini bir araya getiren, derleyip toplayan kişi sen olabilirsin. Herkesin bir arada olduğu uzun sofralar kurabilir, kutlamalar organize edebilirsin. Tam da bu noktada geçmiş kırgınlıkları da geride bırakmaya hazırsın. Sevginin birleştirici gücü olarak mutluluğu etrafına yayacaksın.

Tabii senin de için mutluluk ve huzur dolacak bu sayede! Manevi bir arayış ve içindeki duyguları paylaşma arzusu ile kurduğun sofralarda güzel haberler de olacak. Ailenin büyümesi ve sevginin çoğalmasına hazır ol. Belki de bebek yoldadır.

Enerjini sevgiden aldığın bugün iş hayatına dair kararlar vermekten ise kaçınmanı tavsiye etmeliyiz. Özellikle para yönetimi ve ortaklıklar konusunda duygularınla hareket edebilirsin. Böylece çıkarlarını göz etmeksizin adım atarak hata yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...